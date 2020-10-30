RTX 3080 ve RTX 3090 alanlara Call of Duty Black Ops: Cold War hediye

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Yeni bir ekran kartı almak isteyenlerin merakla beklediği oyun hediyeli satış kampanyalarına bir yenisi daha ekleniyor. Nvidia ve Activision; yeni Ampere ekran kartları ile birlikte güzel bir oyun kampanyası başlatıyor.

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Call of Duty Black Ops: Cold War hediye

Yapılan açıklamaya göre kampanya tarihleri arasında Nvidia GeForce RTX 3080 ve RTX 3090 ekran kartları alanlara Call of Duty Black Ops: Cold War oyunu hediye ediliyor. Standart sürümün yanında Woods Operator ve Confrontation Weapons eşya paketleri de kutuya eklenmiş.

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Kampanya 30.10.2020 ve 10.12.2020 tarihleri arasında ya da stoklar tükeninceye kadar devam edecek. Hediye kodları 1.11.2021 tarihine kadar, ek paketler ise 13.11..2021 tarihine kadar kullanılabilecek.

Call of Duty Black Ops: Cold War oyunu RTC ekran kartlarının gerçek zamanlı ışın izleme, DLSS yapay zeka tabanlı kare hızlandırma ve gecikmeleri en aza indiren Reflex teknolojilerini desteklemesi ile dikkat çekiyor. Ülkemizde RTX 3090 ekran kartı 14400TL, RTX 3080 ise 6690TL başlangıç fiyatına sahip.

https://www.nvidia.com/tr-tr/geforce/campaigns/cod-black-ops-cold-war-bundle/

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