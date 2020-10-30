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    RTX 3080 ve RTX 3090 alanlara Call of Duty Black Ops: Cold War hediye

    Önümüzdeki ay piyasaya çıkacak iddialı Call of Duty Black Ops: Cold War oyunu RTX 3080 ve RTX 3090 ekran kartı alanlara hediye edilecek. Ayrıca eşya hediyeleri de var.
    4 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    RTX 3080 ve RTX 3090 alanlara Call of Duty Black Ops: Cold War hediye
    Tam Boyutta Gör

    Yeni bir ekran kartı almak isteyenlerin merakla beklediği oyun hediyeli satış kampanyalarına bir yenisi daha ekleniyor. Nvidia ve Activision; yeni Ampere ekran kartları ile birlikte güzel bir oyun kampanyası başlatıyor.

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    Call of Duty Black Ops: Cold War hediye

    Yapılan açıklamaya göre kampanya tarihleri arasında Nvidia GeForce RTX 3080 ve RTX 3090 ekran kartları alanlara Call of Duty Black Ops: Cold War oyunu hediye ediliyor. Standart sürümün yanında Woods Operator ve Confrontation Weapons eşya paketleri de kutuya eklenmiş.

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    Kampanya 30.10.2020 ve 10.12.2020 tarihleri arasında ya da stoklar tükeninceye kadar devam edecek. Hediye kodları 1.11.2021 tarihine kadar, ek paketler ise 13.11..2021 tarihine kadar kullanılabilecek.

    Call of Duty Black Ops: Cold War oyunu RTC ekran kartlarının gerçek zamanlı ışın izleme, DLSS yapay zeka tabanlı kare hızlandırma ve gecikmeleri en aza indiren Reflex teknolojilerini desteklemesi ile dikkat çekiyor. Ülkemizde RTX 3090 ekran kartı 14400TL, RTX 3080 ise 6690TL başlangıç fiyatına sahip.



    https://www.nvidia.com/tr-tr/geforce/campaigns/cod-black-ops-cold-war-bundle/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    12 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    17 saat önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    6 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 hafta önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 hafta önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    3qzotix (bekir yıldız) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ekran kartı bölümünde üyelerin %99u bu fiyata bu kartın olmadığını biliyor ama teknoloji forumu editörü bilmiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Paetzold 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Benim bu fiyata komple sistem toplayasım gelmiyor bu nedir aga.
    Yanıtla
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    kaptan666 (Ridvan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    10 tane oyun da verseler nagfile.
    Aynı fiyata 3080 ti bekliyorum. Sli olan cisnsinden hem de.
    Yanıtla
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    Musty3535123 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    6700 tl ye rtx 3080 bulan varsa banada alsın 3-5 tane, 7 binden alayım.
    Yanıtla +3
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    3qzotix (bekir yıldız) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ekran kartı bölümünde üyelerin %99u bu fiyata bu kartın olmadığını biliyor ama teknoloji forumu editörü bilmiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    ekrem71 (ekrem ekrem) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) 3qzotix
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Resmi sitesindeki fiyatını yazdık.
    1 Yanıt Yanıtla
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    keremec (Kerem Safa ) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çok cimri odu bunlar da ya. Zamanında rx590 alana yanında DMC V, Resident Evil 2 ve The Division 2 veriyordu AMD Hatta 700-800tl lik itx rx 570 alanlar da bu oyunlardan ikisini seçip ücretsiz alabiliyordu. Ben sistem toplarken işlemci olarak da ryzen 2600 almıştım, bir division 2 de işlemciden hediye gelmişti.

    14k lık karta hediye diye sadece black ops vermek de ne bileyim yani.
    Yanıtla +1
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    Sp!deR (M ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence Türk müşterilerinin işine en çok yarayan yeni oyun buydu. 60€ veya VPN. Herhangi bir Ubisoft vb. oyunlarından iyidir.
    Yanıtla
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    acura07 (Okan Yüksel) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemizde 3080 i 6700 tl ye satan yer varsa orayı yığkarlar



    Yine yapmış yapacağını ekrem
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    ekrem71 (ekrem ekrem) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) acura07
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Resmi sitede yazıyor
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    dımmışali (durmuş bahça) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bolca satılık kodlarını görürüz forumda.
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