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    M1 Ultra, Nvidia RTX 3090 ile rekabet edemedi: Apple daha iyi demişti

    Apple'ın iddialı sunumuna rağmen, yeni M1 Ultra yongası, The Verge tarafından yapılan kıyaslamaya göre GPU performansı açısından Nvidia RTX 3090'ı geçemedi.     
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    Apple M1 Ultra, Nvidia RTX 3090 ile rekabet edemedi
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    The Verge, Apple'ın yeni amiral gemisi M1 Ultra çipini grafik testlerinde Nvidia RTX 3090 ekran kartı ile karşılaştırdı. Ancak her şey Apple'ın bahar sunumunda gösterdiği kadar havalı değildi.

    Apple bazı koşullarda M1 Ultra'nın daha iyi olduğunu söylemişti

    M1 Ultra duyurusu sırasında şirket, Apple'ın yeni çipinin belirli koşullar altında RTX 3090'dan daha iyi performans gösterdiğini gösteren bir grafik paylaşmıştı. Verge, iddiayı teste tabi tuttu ve M1 Ultra'yı Geekbench 5 grafik testlerinde Nvidia RTX 3090 ile karşılaştırdı.

    Apple M1 Ultra, Nvidia RTX 3090 ile rekabet edemedi
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    Mac Studio, 16 çekirdekli Mac Pro'dan daha iyi performans göstermesine rağmen, performansı RTX 3090'ın yaklaşık yarısı kadardı. Verge editörleri bu durumu: "Bu, elektrikli otomobiliniz saatte 80 mil hızla giderken bir Lamborghini'den çok daha az yakıt kullandığı için daha iyi bir motora sahip olduğunu iddia etmeye benziyor. Bir Lambo'nun hala iki kat daha hızlı gidebileceği gerçeğinden bahsetmeden." şeklinde değerlendirdiler.

    Nvidia RTX 3090, M1 Ultra'ya iki kat fark attı

    Apple M1 Ultra'nın birbirine bağlı iki M1 Max yongasından oluştuğunu hatırlatalım. Bu sayede işlemcide 20 işlem çekirdeği (16 güçlü ve 4 enerji verimli) bulunuyor. Ayrıca, 21 teraflop performansa sahip çok güçlü 64 çekirdekli bir grafik işlemci kullanıyor. Grafik yongası, 128 GB'a kadar birleşik RAM'e doğrudan erişime sahip. Duyuru sırasında Apple, M1 Ultra yongasının entegre grafik performansının GeForce RTX 3090 grafik kartı ile eşit olduğunu ve rakipten 200W daha az güç tükettiğini söylemişti.

    Apple M1 Ultra, Nvidia RTX 3090 ile rekabet edemedi
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    Bugün üretici, yeni Mac Studio PC'nin incelemelerini yayınlama yasağını kaldırdı. The Verge'ün M1 Ultra'ya ilişkin incelemesi, Apple'ın açıklamalarının gerçeklikten çok uzak olduğunu gösterdi. Grafik performansını değerlendiren Geekbench 5 Compute testinde M1 Ultra, GeForce RTX 3090 grafik kartına sahip bir PC'den iki kat düşük performans gösterdi.

    Shadow of the Tomb Raider oyun testinde GeForce RTX 3090 grafik kartı, M1 Ultra işlemci grafiklerinden önemli ölçüde daha hızlıydı. 1080p'de ortalama kare hızı NVIDIA grafik kartında 142 FPS ve Apple bilgisayarda 108 FPS idi. Aynı zamanda The Verge editörleri, Mac Studio'daki testler sırasında çözünürlükten bağımsız olarak gözle görülür yavaşlamalar olduğunu vurguluyorlar.

    Apple M1 Ultra, Nvidia RTX 3090 ile rekabet edemedi
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    Verge incelemesinde, Mac Studio'nun 6199 dolarlık en pahalı sürümü kullanıldı. Bu sistem, 20 işlemci çekirdeği ve 64 grafik çekirdeği ile Apple M1 Ultra'yı kullanıyor. Ayrıca 128 GB RAM ile donatılmış.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 2 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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