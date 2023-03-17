RTX 4060 Ti kanlı canlı görüntülendi: İşte bildiklerimiz

Paylaşılan görüntüler, söz konusu kartın açıkça RTX 4060 etiketi taşıdığını gösteriyor. Öte yandan sızıntı kaynağı, kartın RTX 4060 Ti olabileceğini belirtti. Bu iddianın kesin nedeni ise bilinmiyor. Nitekim teknik özelliklerin değiştirilmiş olabileceği veya her iki kartın da aynı soğutucu ile test edilme olasılığı mevcut.
Şimdiye kadar, NVIDIA'nın herhangi bir RTX 4070 veya RTX 4060 Founders Edition modelini piyasaya sürmeyi planladığını gösteren herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak PC pazarında yaşanan duraksama düşünüldüğünde bu durumun değişebileceğini belirtelim.
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)