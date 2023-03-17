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    RTX 4060 Ti kanlı canlı görüntülendi: İşte bildiklerimiz

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen GeForce RTX 4060 Ti modelinden ilk görüntüler geldi. Peki Ada Lovelace mimarisinin orta seviye çözümü beraberinde neler getirecek? Gelin hep beraber bakalım.
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    RTX 4060 Ti kanlı canlı görüntülendi: İşte bildiklerimiz Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Ada Lovelace mimarisinin üst seviye ekran kartlarını kullanıcılar ile buluşturan Nvidia, odağını orta ve orta üst seviye modellere çevirmiş durumda. Bu bağlamda RTX 4070, RTX 4060 Ti ve RTX 4060 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şimdi VideoCardz, RTX 4060 Ti olduğu iddia edilen yeni bir kartın ilk görüntülerine ulaşmayı başardı.

    RTX 4060 Ti için ilk görüntüler paylaşıldı

    Paylaşılan görüntüler, söz konusu kartın açıkça RTX 4060 etiketi taşıdığını gösteriyor. Öte yandan sızıntı kaynağı, kartın RTX 4060 Ti olabileceğini belirtti. Bu iddianın kesin nedeni ise bilinmiyor. Nitekim teknik özelliklerin değiştirilmiş olabileceği veya her iki kartın da aynı soğutucu ile test edilme olasılığı mevcut. 

    Şimdiye kadar, NVIDIA'nın herhangi bir RTX 4070 veya RTX 4060 Founders Edition modelini piyasaya sürmeyi planladığını gösteren herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak PC pazarında yaşanan duraksama düşünüldüğünde bu durumun değişebileceğini belirtelim.

    RTX 4060 Ti kanlı canlı görüntülendi: İşte bildiklerimiz Tam Boyutta Gör
    Sızıntılara göre RTX 4060 Ti, 4356 CUDA çekirdekli AD106-350 GPU'dan güç alacak. Bununla birlikte 8GB GDDR6 bellek ve 128 bit bellek veri yolunun eşlik edeceği kartın 160W TDP ile kullanıcılara sunulması bekleniyor. Ailenin orta seviye kartı RTX 4060 ise, Ti modeli ile aynı bellek yapılandırmasına ek olarak 3072 CUDA çekirdekli AD107-400 GPU ile karşımıza çıkacak. Ancak TDP değerinin 115W'a düştüğünü görebiliriz. Ayrıca her iki orta seviye GPU'nun PCIe Gen4 x8 arayüzüne sahip olacağı belirtiliyor.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 6 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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