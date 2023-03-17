RTX 4060 Ti kanlı canlı görüntülendi: İşte bildiklerimiz

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Ada Lovelace mimarisinin üst seviye ekran kartlarını kullanıcılar ile buluşturan Nvidia, odağını orta ve orta üst seviye modellere çevirmiş durumda. Bu bağlamda RTX 4070, RTX 4060 Ti ve RTX 4060 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şimdi VideoCardz, RTX 4060 Ti olduğu iddia edilen yeni bir kartın ilk görüntülerine ulaşmayı başardı.

RTX 4060 Ti için ilk görüntüler paylaşıldı

Paylaşılan görüntüler, söz konusu kartın açıkça RTX 4060 etiketi taşıdığını gösteriyor. Öte yandan sızıntı kaynağı, kartın RTX 4060 Ti olabileceğini belirtti. Bu iddianın kesin nedeni ise bilinmiyor. Nitekim teknik özelliklerin değiştirilmiş olabileceği veya her iki kartın da aynı soğutucu ile test edilme olasılığı mevcut.

Şimdiye kadar, NVIDIA'nın herhangi bir RTX 4070 veya RTX 4060 Founders Edition modelini piyasaya sürmeyi planladığını gösteren herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak PC pazarında yaşanan duraksama düşünüldüğünde bu durumun değişebileceğini belirtelim.

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Tam Boyutta Gör Sızıntılara göre RTX 4060 Ti, 4356 CUDA çekirdekli AD106-350 GPU'dan güç alacak. Bununla birlikte 8GB GDDR6 bellek ve 128 bit bellek veri yolunun eşlik edeceği kartın 160W TDP ile kullanıcılara sunulması bekleniyor. Ailenin orta seviye kartı RTX 4060 ise, Ti modeli ile aynı bellek yapılandırmasına ek olarak 3072 CUDA çekirdekli AD107-400 GPU ile karşımıza çıkacak. Ancak TDP değerinin 115W'a düştüğünü görebiliriz. Ayrıca her iki orta seviye GPU'nun PCIe Gen4 x8 arayüzüne sahip olacağı belirtiliyor.

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