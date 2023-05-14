Tam Boyutta Gör Küresel pazarda yaşanan tüketici talebi düşüşleri PC üreticilerini etkilemeye devam ediyor. Öyle ki pazarın önde gelen üreticilerinden AMD ve Nvidia'nın çeşitli pazarlarda fiyat indirimlerine yöneldiğini görüyoruz. Şimdi son raporlar, RTX 4080 ve AMD RX 7900 XT fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandığını gösteriyor.

RTX 4080 ve Radeon RX 7900 XT fiyatları düşüyor

Çin pazarını konu alan yeni bir pazar analizine göre, RTX 40, RTX 30, RX 7000, RX 6000 ve hatta Intel Arc A-Serisi'nin tüm modelleri Çin pazarında en düşük fiyat seviyelerine geriledi. Bununla birlikte fiyat değişimleri, özellikle Nvidia ve AMD'nin orta üst seviye kartlarına yansımış durumda.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan liste, RTX 3000 serisinde yüzde 20'ye, RTX 6000 serisinde ise yüzde 47'ye kadar düşüş yaşandığını gösteriyor. Tepe model GPU'lara gelirsek yine benzer bir durum söz konusu. AMD Radeon RX 7900 XT, MSRP'nin yüzde 25,7 oranında altına düşerken, RTX 4080'de bu durum yüzde 22,1 seviyelerinde.

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Bildiğiniz üzere AMD ve Nvidia, önümüzdeki haftalarda yeni ekran kartlarını piyasaya sürecek. Bu noktada RTX 4060 Ti, RX 7600, RX 7700 ve RX 7800 için heyecanlı bekleyiş sürerken, RTX 30 serisi ve önceki nesil AMD kartlarda bazı fiyat ayarlamaları görebiliriz. Ancak Çin'de yaşanan fiyat değişimlerinin küresel pazara yansıyıp yansımadığını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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RTX 4080 ve Radeon RX 7900 XT fiyatları düşmeye devam ediyor