RTX 4080 ve Radeon RX 7900 XT fiyatları düşmeye devam ediyor

RTX 4080 ve Radeon RX 7900 XT fiyatları düşüyor
Çin pazarını konu alan yeni bir pazar analizine göre, RTX 40, RTX 30, RX 7000, RX 6000 ve hatta Intel Arc A-Serisi'nin tüm modelleri Çin pazarında en düşük fiyat seviyelerine geriledi. Bununla birlikte fiyat değişimleri, özellikle Nvidia ve AMD'nin orta üst seviye kartlarına yansımış durumda.
Bildiğiniz üzere AMD ve Nvidia, önümüzdeki haftalarda yeni ekran kartlarını piyasaya sürecek. Bu noktada RTX 4060 Ti, RX 7600, RX 7700 ve RX 7800 için heyecanlı bekleyiş sürerken, RTX 30 serisi ve önceki nesil AMD kartlarda bazı fiyat ayarlamaları görebiliriz. Ancak Çin'de yaşanan fiyat değişimlerinin küresel pazara yansıyıp yansımadığını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.