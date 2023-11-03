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    RTX 40 SUPER serisinin güç gereksinimleri sızdırıldı

    RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER ekran kartlarının güç gereksinimleri ortaya çıktı. SUPER serisinde değişim yok denecek kadar az. İşte detaylar...
    RTX 40 SUPER serisinin güç gereksinimleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın bir süredir GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER olmak üzere RTX 40 SUPER serisi üzerinde çalıştığı söyleniyor. Hatta yakın tarihte bu kartların özelliklerinden sizlere bahsetmiştik. Son olarak güvenilir sızıntı kaynağı Kopite7kimi, RTX 40 SUPER serisinin güç gereksinimlerine açıklık getirdi.

    RTX 40 SUPER serisinin güç gereksinimleri sızdırıldı

    Paylaşılan bilgilere göre RTX 4080 SUPER 320W, RTX 4070 Ti SUPER ise 285W TDP'ye sahip olacak. Bu değerlerin mevcut modeller ile benzer olduğu belirtmekte fayda var. Buradaki tek istisna ise, 20W'lık güç artışı ile gelen RTX 4070 SUPER. Ancak söz konusu değerlerin Founders Edition yani standart tasarımları konu aldığını belirtelim.

    Dolayısıyla Nvidia üretim ortaklarının bu güç değerlerini rahatlıkla geçebileceğini belirtelim. Mevcut raporlara göre RTX 4080 SUPER, 10.240 CUDA çekirdeği ve 16 GB GDDR6X belleğe sahip tam AD103 yongası ile karşımıza çıkacak. RTX 4070 Ti SUPER ise, 48MB L2 önbellek, 16 GB GDDR6X bellek, 8.448 CUDA çekirdeği içeren AD102 veya AD103 yongalarından destek alacak. 

    Son olarak RTX 4070 SUPER'e gelecek olursak, kartın 48MB L2 önbellek, AD104-350 veya AD103-175 GPU ve 7.168 CUDA çekirdeğine sahip olduğu söyleniyor. Bu temel modelde bulunan 5.888 çekirdeğe kıyasla kayda değer bir yükseltme olacak. Ancak saat hızı veya bellek kapasitesi gibi kartın diğer detayları henüz netleşmedi. 

    Nvidia, RTX 40 SUPER serisinin varlığını halen doğrulamadı. Ancak gelecek yıldan daha erken bir zamanda piyasaya sürülmesini beklemek mantıklı olacaktır. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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