Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia GeForce RTX 40 SUPER serisinin fiyatları ortaya çıktı

    Çok yakında Nvidia’nın GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER ve GeForce RTX 4070 SUPER ekran kartları tanıtılacak. Şimdi ise bu kartların fiyat bilgisi ortaya çıktı.
    Nvidia GeForce RTX 40 SUPER serisinin fiyatları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın GeForce RTX 4000 SUPER ekran kartı serisi 8 Ocak tarihinde düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılacak. Etkinlikte üç yeni kartın tanıtılması bekleniyor: GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER ve GeForce RTX 4070 SUPER. Şimdi ise bu kartlara dair fiyat bilgileri ortaya çıktı.

    GeForce RTX 40 SUPER serisi için agresif fiyatlandırma

    Moore's Law is Dead’in çeşitli kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre Nvidia, RTX 4080 SUPER için 999 dolar, RTX 4070 Ti SUPER için 799 dolar ve RTX 4070 SUPER için ise 599 dolar fiyatlandırmasını planlıyor. Bununla birlikte yeni SUPER serisi piyasaya girdiğinde mevcuttaki RTX 40 modellerinde de fiyat değişiklikleri olacağı belirtiliyor.

    Daha önceki bilgilerle bu fiyat bilgileri örtüşüyor gibi görünüyor. Sadece RTX 4080 SUPER 1.199 dolarlık fiyatlandırmalar konuşulmuştu ancak o dönemlerde de 999 dolarlık fiyatlandırma için açık kapı bırakılmıştı. Her halükârda bu fiyatlar gerçekleşirse AMD’nin de fiyat ayarlamaları gerekecek diyebiliriz. RTX 40 SUPER serisinin orijinal kartlara göre yüzde 5 ile 20 arasında performans artışı getirmesi bekleniyor. Mevcut sızıntılara bakarsak RTX 4070 Ti SUPER parlayan model olabilir.

    • GeForce RTX 4080 SUPER – 10240 çekirdek, 256-bit veri yolu, 736 GB/s, 16GB GDDR6X
    • GeForce RTX 4070 Ti SUPER – 8448 çekirdek, 256-bit veri yolu, 672 GB/s, 16GB GDDR6X
    • GeForce RTX 4070 SUPER – 7168 çekirdek, 192-bit veri yolu, 504GB/s, 12GB GDDR6X
    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/95325/nvidia-geforce-rtx-40-super-series-pricing-leaked-heres-what-to-expect/index.html https://www.youtube.com/watch?v=27mT_Am9NUo
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    coffee talk türkçe yama lpg enjektör arızası passat 1.4 tsi bluemotion comfortline yorum en iyi powertec traş makinesi 2.cilt ne demek kitap

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    PLANET-AXIS
    PLANET-AXIS
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız