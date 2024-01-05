Tam Boyutta Gör Nvidia’nın GeForce RTX 4000 SUPER ekran kartı serisi 8 Ocak tarihinde düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılacak. Etkinlikte üç yeni kartın tanıtılması bekleniyor: GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER ve GeForce RTX 4070 SUPER. Şimdi ise bu kartlara dair fiyat bilgileri ortaya çıktı.

GeForce RTX 40 SUPER serisi için agresif fiyatlandırma

Moore's Law is Dead’in çeşitli kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre Nvidia, RTX 4080 SUPER için 999 dolar, RTX 4070 Ti SUPER için 799 dolar ve RTX 4070 SUPER için ise 599 dolar fiyatlandırmasını planlıyor. Bununla birlikte yeni SUPER serisi piyasaya girdiğinde mevcuttaki RTX 40 modellerinde de fiyat değişiklikleri olacağı belirtiliyor.

Nvidia GeForce RTX 4000 SUPER serisi geliyor 2 gün önce eklendi

Daha önceki bilgilerle bu fiyat bilgileri örtüşüyor gibi görünüyor. Sadece RTX 4080 SUPER 1.199 dolarlık fiyatlandırmalar konuşulmuştu ancak o dönemlerde de 999 dolarlık fiyatlandırma için açık kapı bırakılmıştı. Her halükârda bu fiyatlar gerçekleşirse AMD’nin de fiyat ayarlamaları gerekecek diyebiliriz. RTX 40 SUPER serisinin orijinal kartlara göre yüzde 5 ile 20 arasında performans artışı getirmesi bekleniyor. Mevcut sızıntılara bakarsak RTX 4070 Ti SUPER parlayan model olabilir.

GeForce RTX 4080 SUPER – 10240 çekirdek, 256-bit veri yolu, 736 GB/s, 16GB GDDR6X

– 10240 çekirdek, 256-bit veri yolu, 736 GB/s, 16GB GDDR6X GeForce RTX 4070 Ti SUPER – 8448 çekirdek, 256-bit veri yolu, 672 GB/s, 16GB GDDR6X

– 8448 çekirdek, 256-bit veri yolu, 672 GB/s, 16GB GDDR6X GeForce RTX 4070 SUPER – 7168 çekirdek, 192-bit veri yolu, 504GB/s, 12GB GDDR6X

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Nvidia GeForce RTX 40 SUPER serisinin fiyatları ortaya çıktı