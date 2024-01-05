Nvidia GeForce RTX 40 SUPER serisinin fiyatları ortaya çıktı

GeForce RTX 40 SUPER serisi için agresif fiyatlandırma
Moore's Law is Dead’in çeşitli kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre Nvidia, RTX 4080 SUPER için 999 dolar, RTX 4070 Ti SUPER için 799 dolar ve RTX 4070 SUPER için ise 599 dolar fiyatlandırmasını planlıyor. Bununla birlikte yeni SUPER serisi piyasaya girdiğinde mevcuttaki RTX 40 modellerinde de fiyat değişiklikleri olacağı belirtiliyor.
Daha önceki bilgilerle bu fiyat bilgileri örtüşüyor gibi görünüyor. Sadece RTX 4080 SUPER 1.199 dolarlık fiyatlandırmalar konuşulmuştu ancak o dönemlerde de 999 dolarlık fiyatlandırma için açık kapı bırakılmıştı. Her halükârda bu fiyatlar gerçekleşirse AMD’nin de fiyat ayarlamaları gerekecek diyebiliriz. RTX 40 SUPER serisinin orijinal kartlara göre yüzde 5 ile 20 arasında performans artışı getirmesi bekleniyor. Mevcut sızıntılara bakarsak RTX 4070 Ti SUPER parlayan model olabilir.
- GeForce RTX 4080 SUPER – 10240 çekirdek, 256-bit veri yolu, 736 GB/s, 16GB GDDR6X
- GeForce RTX 4070 Ti SUPER – 8448 çekirdek, 256-bit veri yolu, 672 GB/s, 16GB GDDR6X
- GeForce RTX 4070 SUPER – 7168 çekirdek, 192-bit veri yolu, 504GB/s, 12GB GDDR6X
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.