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    RTX 4070 Ti'nin özellikleri doğrulandı: 3070 Ti karşısında neler sunuyor?

    Nvidia iptal edilen RTX 4080 12GB modelini RTX 4070 Ti olarak yeniden piyasaya sürecek. Bugün yaklaşan ekran kartının özellikleri doğrulandı ve RTX 3070 Ti ile karşılaştırıldı. İşte sonuçlar
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    RTX 4070 Ti'nin özellikleri doğrulandı: Neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Nvidia, RTX 4090 ile birlikte tanıtılan RTX 4080 12GB modelini RTX 4070 Ti adıyla tekrar piyasaya sürecek. Yaklaşan ekran kartı hakkında birçok sızıntı duymaya devam ediyoruz. Bugün ise kartın tüm özelliklerini doğrulayan yeni bilgiler paylaşıldı. RTX 4070 Ti selefine karşı neler sunacak? İşte detaylar 

    RTX 4070 Ti, selefinden yüzde 45 daha hızlı

    Paylaşılan Geekbench listesi, RTX 4070 Ti'nin temel özelliklerini doğruluyor. Bununla birlikte yeni ekran kartı 2730 MHz saat hızı, 60 Akış işlemcisi, 7680 CUDA çekirdeği ve 12 GB bellek ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca bu özellikler RTX 4070 Ti'nin iptal edilen RTX 4080 12GB olduğunu da kanıtlar nitelikte.

    RTX 4070 Ti'nin özellikleri doğrulandı: Neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Performansına gelirsek, RTX 4070 Ti Geekbench OpenCL testlerinde RTX 3070 Ti'den yüzde 45,8 daha hızlı olan 214654 puan ortalamasına ulaşıyor. Aslında söz konusu puan yeni piyasaya sürülen RX 7900 XTX'ten bile daha iyi görünüyor. Ancak AMD ekran kartları Vulkan API'si ile daha iyi performans gösterme eğilimde olduğu için sonuçların değişken olacağını düşünüyoruz.

    Ayrıca yakın zamanlı sızıntılar yeni ekran kartının RTX 4080 16 GB'a kıyasla daha kompakt bir PCB tasarımına sahip olacağını gösteriyor. RTX 4070 Ti modelinin önümüzdeki yılın ilk haftalarında tanıtılması bekleniyor. 

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 2 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 3 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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