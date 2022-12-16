RTX 4070 Ti'nin özellikleri doğrulandı: 3070 Ti karşısında neler sunuyor?

RTX 4070 Ti, selefinden yüzde 45 daha hızlı
Paylaşılan Geekbench listesi, RTX 4070 Ti'nin temel özelliklerini doğruluyor. Bununla birlikte yeni ekran kartı 2730 MHz saat hızı, 60 Akış işlemcisi, 7680 CUDA çekirdeği ve 12 GB bellek ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca bu özellikler RTX 4070 Ti'nin iptal edilen RTX 4080 12GB olduğunu da kanıtlar nitelikte.
Ayrıca yakın zamanlı sızıntılar yeni ekran kartının RTX 4080 16 GB'a kıyasla daha kompakt bir PCB tasarımına sahip olacağını gösteriyor. RTX 4070 Ti modelinin önümüzdeki yılın ilk haftalarında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...