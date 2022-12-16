RTX 4070 Ti'nin özellikleri doğrulandı: 3070 Ti karşısında neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Nvidia, RTX 4090 ile birlikte tanıtılan RTX 4080 12GB modelini RTX 4070 Ti adıyla tekrar piyasaya sürecek. Yaklaşan ekran kartı hakkında birçok sızıntı duymaya devam ediyoruz. Bugün ise kartın tüm özelliklerini doğrulayan yeni bilgiler paylaşıldı. RTX 4070 Ti selefine karşı neler sunacak? İşte detaylar

RTX 4070 Ti, selefinden yüzde 45 daha hızlı

Paylaşılan Geekbench listesi, RTX 4070 Ti'nin temel özelliklerini doğruluyor. Bununla birlikte yeni ekran kartı 2730 MHz saat hızı, 60 Akış işlemcisi, 7680 CUDA çekirdeği ve 12 GB bellek ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca bu özellikler RTX 4070 Ti'nin iptal edilen RTX 4080 12GB olduğunu da kanıtlar nitelikte.

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Tam Boyutta Gör Performansına gelirsek, RTX 4070 Ti Geekbench OpenCL testlerinde RTX 3070 Ti'den yüzde 45,8 daha hızlı olan 214654 puan ortalamasına ulaşıyor. Aslında söz konusu puan yeni piyasaya sürülen RX 7900 XTX'ten bile daha iyi görünüyor. Ancak AMD ekran kartları Vulkan API'si ile daha iyi performans gösterme eğilimde olduğu için sonuçların değişken olacağını düşünüyoruz.

Ayrıca yakın zamanlı sızıntılar yeni ekran kartının RTX 4080 16 GB'a kıyasla daha kompakt bir PCB tasarımına sahip olacağını gösteriyor. RTX 4070 Ti modelinin önümüzdeki yılın ilk haftalarında tanıtılması bekleniyor.

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