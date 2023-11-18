NVIDIA, RTX 4080 ve RTX 4070 Ti üretimini durdurdu: SUPER modelleri için geri sayım başladı

RTX 4080 SUPER ve RTX 4070 Ti SUPER yolda
Chinese Board Channel Forums kaynaklı bir rapora göre Nvidia, RTX 4070 Ti ve RTX 4080 modellerinin üretimini durdurmuş. Böylece ekran kartları için yolun sonuna gelinmiş oldu. RTX 4080 1199 dolar etiketi ile çıkışında ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. RTX 4070 Ti ise kırpılmış bir RTX 4080 olarak dikkatleri üzerine çekti AMD’nin RX 7000 serisi karşısında oldukça pahalı bir ürün haline geldi.
Üretimi duran kartlar indirime girebilir
RTX 4080 ve 4070 Ti için üretim dursa da Nvidia’nın ve üçüncü parti üreticilerin elinde büyük bir envanter olması bekleniyor. Üreticiler, SUPER modellerinin çıkışından önce bu ürünleri satmaya çalışacak, bu nedenle RTX 4070 Ti ve RTX 4080 modellerinin önümüzdeki haftalarda dikkat çekici indirim kampanyalarında yer alması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.