NVIDIA, RTX 4080 ve RTX 4070 Ti üretimini durdurdu: SUPER modelleri için geri sayım başladı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl duyurduğu RTX 4080 ve RTX 4070 Ti kartları ile müşterilerini büyük oranda hayal kırıklığına uğratan Nvidia, bu kartlarını yenilemeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda SUPER model ekran kartlarını yeniden hayata geçirmesi beklenen firma, sızıntıları doğrular nitelikte standart model RTX 4080 ve RTX 4070 Ti üretimini durdurdu.

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RTX 4080 SUPER ve RTX 4070 Ti SUPER yolda

Chinese Board Channel Forums kaynaklı bir rapora göre Nvidia, RTX 4070 Ti ve RTX 4080 modellerinin üretimini durdurmuş. Böylece ekran kartları için yolun sonuna gelinmiş oldu. RTX 4080 1199 dolar etiketi ile çıkışında ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. RTX 4070 Ti ise kırpılmış bir RTX 4080 olarak dikkatleri üzerine çekti AMD’nin RX 7000 serisi karşısında oldukça pahalı bir ürün haline geldi.

Tam Boyutta Gör Eleştirilerin üzerine Nvidia, SUPER ekran kartları için hazırlıklara başladı. RTX 4080 SUPER ve RTX 4070 Ti SUPER’in iptal edilen kartlara göre daha yüksek performans sergilemesi bekleniyor. İddialara göre RTX 4070 Ti SUPER, daha yüksek bir bellek kapasitesine sahip olacak ve standart modelden %15 daha yüksek performans sergileyecek. Nvidia’nın SUPER kartlarını ocak ayında tanıtması bekleniyor.

Üretimi duran kartlar indirime girebilir

RTX 4080 ve 4070 Ti için üretim dursa da Nvidia’nın ve üçüncü parti üreticilerin elinde büyük bir envanter olması bekleniyor. Üreticiler, SUPER modellerinin çıkışından önce bu ürünleri satmaya çalışacak, bu nedenle RTX 4070 Ti ve RTX 4080 modellerinin önümüzdeki haftalarda dikkat çekici indirim kampanyalarında yer alması bekleniyor.

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RTX 4070 Ti ve RTX 4080 için yolun sonuna gelindi