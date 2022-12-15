RTX 4060 Ti özellikleri belli oldu: Kullanıcıları üzebilir

RTX 4060 Ti neler sunacak?
Twitter üzerinden resmi paylaşımda bulunan Kopite7kimi, merakla beklenen RTX 4060 Ti modelinin 4352 CUDA çekirdekli AD106-350-A1 yongasından güç alacağını bildirdi. Bununla birlikte yaklaşan ekran kartı, 18Gbps hızlarda 8GB GDDR6 bellek ve 128-bit bellek veri yolu tarafından desteklenecek. Söz konusu bellek miktarının ise RTX 3060 Ti ile aynı olduğunu, veri yolu tarafında ise önemli bir düşüş yaşanacağını söyleyebiliriz. Nvidia'nın bu kararı, kullanıcıları bir miktar üzecek gibi gözüküyor.
Ayrıca RTX 4060 Ti, sızıntılara göre RTX 4070'ten 30W daha düşük olan 220W'lık bir TDP ve Nvidia'nın 16 pimli güç konektörü ile piyasaya çıkacak. İlginç bir şekilde Kopite, referans kartın oldukça küçük boyutlara sahip olduğunu iddia ediyor. Nvidia'nın gelecek yıl Ocak ayında RTX 40 serisi mobil ekran kartlarını piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu nedenle RTX 4070, RTX 4060 Ti ve RTX 4060 modelleri önümüzdeki haftalarda karşımıza çıkabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...