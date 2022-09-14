GeForce RTX 4090, 75 milyardan fazla transistör sayısı ile geliyor

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Nvidia, RTX 40 serisi yeni nesil ekran kartlarını önümüzdeki haftalarda duyuracak. Yakın zamanda serinin tepe modeli RTX 4090 hakkında ortaya çıkan sızıntıların ardından, şimdi de amiral gemisi AD102 GPU’su hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Transistör sayısı neredeyse üçe katlanıyor

Güvenilir sızıntı kaynağı Kopite7kimi tarafından paylaşılanlara göre RTX 4090’a güç verecek AD102 GPU’su mevcut neslin GA102 GPU’sundan yaklaşık 2.65 kat daha fazla transistöre sahip olacak. Kopite7kimi ayrıntılı bir rakam paylaşmadı ancak bu sayının 75 milyar’dan fazla olacağını doğruladı.

Böylece AD102 GPU, NVIDIA'nın aynı TSMC 4N düğümüne dayanan tepe model veri merkezi çözümü Hopper H100'den yalnızca 5 bin daha az transistöre sahip olacak gibi görünüyor. Bununla birlikte her iki kartın da (Hopper 50MB, Ada 96MB’a kadar) L2 önbellek boyutları ile gelmesi bekleniyor.

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Ayrıca AD102 GPU, 18432'ye kadar CUDA çekirdeği içerecek ancak bu rakam ilk piyasaya sürülen modellerde bulunmayacak. Söz konusu bu rakamlar AD102 GPU’lu RTX 4090 dışında, Nvidia’nın RTX 4090 Ti veya muhtemelen bir TITAN gibi daha fazla modeli piyasaya süreceğini gösteriyor.

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RTX 4090 75 milyardan fazla transistör sayısı ile geliyor