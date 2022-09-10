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    RTX 4090 performans testinde görüntülendi: RTX 3090 Ti’dan yüzde 78 daha hızlı

    Amiral gemisi GeForce RTX 4090, 3D Mark Time Spy Extreme testlerinde görüntülendi. Selefinin neredeyse iki kat önüne geçmeyi başaran yeni ekran kartı, RTX 3090 Ti’dan yüzde 78 daha hızlı.
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    Nvidia RTX 4090 performans testinde görüntülendi: Neler sunuyor?
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    Ada Lovelace mimarili yeni nesil Nvidia ekran kartlarının 20 Eylül tarihinde düzenlenecek 'GeForce Beyond' etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Kartların duyurusuna az bir süre kala serinin tepe modeli RTX 4090, 3D Mark Time Spy Extreme testlerinde görüntülendi.

    RTX 3090 Ti'dan yüzde 78 daha güçlü

    Chiphell forumlarında paylaşılan ekran görüntülerine göre kıyaslama platformunda Core i5-12400F işlemci ile test edilen RTX 4090, 20.192 puanlık bir skora ulaşmayı başarıyor. Günümüzde sentetik testler ile gerçek performans değerleri arasında farklar görülebiliyor ancak söz konusu bu puan ile yeni amiral gemisinin RTX 3090 Ti'dan yüzde 78 ve RTX 3090'dan ise yüzde 90 oranında daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz.

    Nvidia RTX 4090 performans testinde görüntülendi: Neler sunuyor?
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    Ayrıca gerçekleştirilen testlerde 450W TDP ile ortalama 65 derece sıcaklığa ulaşan amiral gemisinin, 3.015 MHz tepe frekansına sahip olduğu görülüyor. Bu değer 1.695 MHz saat hızına sahip olan RTX 3090 Founders Edition ile kıyaslandığında bir hayli yüksek. Öte yandan sızıntı kaynağı, hava soğutmalı bir RTX 4090'ın ''Mid-Tower kasaya sığamayacak kadar büyük olduğunu'' belirtiyor. 

    Önceki sızıntılara göre RTX 4090'ın, Nvidia'nın ADA102-300 kalıbından güç alması ve 24GB GDDR6X bellek, 384 bit veri yolu, 16384 CUDA çekirdeği ve 1008 GB/sn bant genişliği sunması bekleniyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 2 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 2 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 3 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 5 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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