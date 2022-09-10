RTX 4090 performans testinde görüntülendi: RTX 3090 Ti’dan yüzde 78 daha hızlı

Tam Boyutta Gör

Ada Lovelace mimarili yeni nesil Nvidia ekran kartlarının 20 Eylül tarihinde düzenlenecek 'GeForce Beyond' etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Kartların duyurusuna az bir süre kala serinin tepe modeli RTX 4090, 3D Mark Time Spy Extreme testlerinde görüntülendi.

RTX 3090 Ti'dan yüzde 78 daha güçlü

Chiphell forumlarında paylaşılan ekran görüntülerine göre kıyaslama platformunda Core i5-12400F işlemci ile test edilen RTX 4090, 20.192 puanlık bir skora ulaşmayı başarıyor. Günümüzde sentetik testler ile gerçek performans değerleri arasında farklar görülebiliyor ancak söz konusu bu puan ile yeni amiral gemisinin RTX 3090 Ti'dan yüzde 78 ve RTX 3090'dan ise yüzde 90 oranında daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca gerçekleştirilen testlerde 450W TDP ile ortalama 65 derece sıcaklığa ulaşan amiral gemisinin, 3.015 MHz tepe frekansına sahip olduğu görülüyor. Bu değer 1.695 MHz saat hızına sahip olan RTX 3090 Founders Edition ile kıyaslandığında bir hayli yüksek. Öte yandan sızıntı kaynağı, hava soğutmalı bir RTX 4090'ın ''Mid-Tower kasaya sığamayacak kadar büyük olduğunu'' belirtiyor.

Intel duyurdu: RTX 3060 katili Arc A750 ve A770 yakında geliyor 2 gün önce eklendi

Önceki sızıntılara göre RTX 4090'ın, Nvidia'nın ADA102-300 kalıbından güç alması ve 24GB GDDR6X bellek, 384 bit veri yolu, 16384 CUDA çekirdeği ve 1008 GB/sn bant genişliği sunması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia RTX 4090 performans testinde görüntülendi: Neler sunuyor?