RTX 4090 yanma ve erime nedeni belli oldu: Kalitesiz kablolar

Tam Boyutta Gör Nvidia GeForce RTX 4090 güç kablosu erime sorunu kafa karıştırmaya devam ediyor. RTX 4090 en iyi ekran kartlarından biri olabilir ancak şu anda tedarik, fiyatlandırma ve adaptörlerin uzun süreli kullanım için "güvenli" olup olmadığı konusunda zor bir noktada bulunuyor. Hem Nvidia tarafından sorun çözüme kavuşturulmamış hem de ürünün sorununu detaylı inceleyenler kesin, tek bir çözüme ulaşamamış durumda.

Reddit kullanıcısı yanan RTX 4090 için kendi çözümünü üretti 14 sa. önce eklendi

Lehimli kabloların arızalanması daha kolay

Tam Boyutta Gör Tüm bunlar RTX 4090’ı çok daha kafa karıştırıcı hale getiriyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde PC dünyasının deneyimli ismi Igor's Labs’den Igor Wallossek, 16 pinli güç konektörünün erime sorunlarına neden olan temel problemin kabloların yanlış bir şekilde üretilmesi olduğu belirtti. Zira güç konektörleri fabrika çıkışı “lehimli” olarak geldiği, üstelik bazılarını kalitesiz olduğu ve bunun kolaylıkla arızalanabileceğini aktarıyor. Igor ayrıca eski tarz kıvrımlı yapıların daha güvenli olduğunu ifade ediyor.

Bazı kablolar standartları karşılamıyor

Tam Boyutta Gör Bir başka örnek ise Gamers Nexus'tan Steve Burke’ün gerçekleştirdiği kapsamlı test sonuçları. Gerçekleştirilen detaylı testlerde farklı kabloların hepsinin 300V (14AWG, 105C) olarak etiketlendiği ve bu değerleri sunabildiği gözlemlendi. Ancak Igor's Labs’de ki benzer testlerde konektörlerin 150V kablo kullandığı ortaya çıkmıştı. Üretici ortaklar 300V kabloların “gerekli spesifikasyonlar olduğunu” belirtiyor. Dolayısıyla Igor’un test ettiği kablolar teknik gerekliliklerin altında. Bu büyük bir fark olsa da sadece bu değil, iki kablo arasında lehim farkı da bulunuyor.

Kaliteli olan kablolar Gamers Nexus ve TecLab tarafından ağır yük altında saatlerce test edildi ve erime/yanma sorununa rastlanmadı. Sıcaklıklarda da aşırı bir değer gözlemlenmedi. Dolayısıyla soruna neden olan şey kalitesiz kablolar ve konektörler.

Kalitesiz kablolar yaygın değil

İşin kötü tarafı kartın kutusunu açmadan hangi kabloyu aldığınızı bilmenin bir yolunun olmaması. 150V 16 pinli bir kablo aldıysanız, üreticiden uygun 300V kabloyla değiştirmesini talep etmek gerekiyor. Şimdiye kadar RTX 4090 hakkında 20’den daha az sorun rapor edilmiş durumda. Yapılan anketlere göre ise 150V adaptörü alan kullanıcı sayısı yüzde 7'nin altında görünüyor. Sonuç olarak kalitesiz kablo yer alan kartların sayısı oldukça az. Soruna dair detaylı bir analizi ve inclemeyi aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

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RTX 4090 yanma ve erime nedeni belli oldu: Kalitesiz kablolar