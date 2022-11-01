Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    RTX 4090 yanma ve erime nedeni belli oldu: Kalitesiz kablolar

    Nvidia’nın GeForce RTX 4090 hakkında erime ve yanma sorunu araştırması devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bilgiler bu sorunun temelinde kalitesiz kablolar olduğunu gösteriyor.
    Oy Ver
    RTX 4090 yanma ve erime nedeni belli oldu: Kalitesiz kablolar Tam Boyutta Gör
    Nvidia GeForce RTX 4090 güç kablosu erime sorunu kafa karıştırmaya devam ediyor. RTX 4090 en iyi ekran kartlarından biri olabilir ancak şu anda tedarik, fiyatlandırma ve adaptörlerin uzun süreli kullanım için "güvenli" olup olmadığı konusunda zor bir noktada bulunuyor. Hem Nvidia tarafından sorun çözüme kavuşturulmamış hem de ürünün sorununu detaylı inceleyenler kesin, tek bir çözüme ulaşamamış durumda.

    Lehimli kabloların arızalanması daha kolay

    RTX 4090 yanma ve erime nedeni belli oldu: Kalitesiz kablolar Tam Boyutta Gör
    Tüm bunlar RTX 4090’ı çok daha kafa karıştırıcı hale getiriyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde PC dünyasının deneyimli ismi Igor's Labs’den Igor Wallossek, 16 pinli güç konektörünün erime sorunlarına neden olan temel problemin kabloların yanlış bir şekilde üretilmesi olduğu belirtti. Zira güç konektörleri fabrika çıkışı “lehimli” olarak geldiği, üstelik bazılarını kalitesiz olduğu ve bunun kolaylıkla arızalanabileceğini aktarıyor. Igor ayrıca eski tarz kıvrımlı yapıların daha güvenli olduğunu ifade ediyor.

    Bazı kablolar standartları karşılamıyor

    RTX 4090 yanma ve erime nedeni belli oldu: Kalitesiz kablolar Tam Boyutta Gör
    Bir başka örnek ise Gamers Nexus'tan Steve Burke’ün gerçekleştirdiği kapsamlı test sonuçları. Gerçekleştirilen detaylı testlerde farklı kabloların hepsinin 300V (14AWG, 105C) olarak etiketlendiği ve bu değerleri sunabildiği gözlemlendi. Ancak Igor's Labs’de ki benzer testlerde konektörlerin 150V kablo kullandığı ortaya çıkmıştı. Üretici ortaklar 300V kabloların “gerekli spesifikasyonlar olduğunu” belirtiyor. Dolayısıyla Igor’un test ettiği kablolar teknik gerekliliklerin altında. Bu büyük bir fark olsa da sadece bu değil, iki kablo arasında lehim farkı da bulunuyor.

    Kaliteli olan kablolar Gamers Nexus ve TecLab tarafından ağır yük altında saatlerce test edildi ve erime/yanma sorununa rastlanmadı. Sıcaklıklarda da aşırı bir değer gözlemlenmedi. Dolayısıyla soruna neden olan şey kalitesiz kablolar ve konektörler.

    Kalitesiz kablolar yaygın değil

    İşin kötü tarafı kartın kutusunu açmadan hangi kabloyu aldığınızı bilmenin bir yolunun olmaması. 150V 16 pinli bir kablo aldıysanız, üreticiden uygun 300V kabloyla değiştirmesini talep etmek gerekiyor. Şimdiye kadar RTX 4090 hakkında 20’den daha az sorun rapor edilmiş durumda. Yapılan anketlere göre ise 150V adaptörü alan kullanıcı sayısı yüzde 7'nin altında görünüyor. Sonuç olarak kalitesiz kablo yer alan kartların sayısı oldukça az. Soruna dair detaylı bir analizi ve inclemeyi aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

    Kaynakça https://wccftech.com/nvidia-16-pin-adapter-comes-in-two-flavors-300v-is-good-for-geforce-rtx-4090-but-150v-is-a-fire-hazard/ https://www.tomshardware.com/news/rtx-4090-cable-survey-indicates-some-adapters-use-under-spec-wiring https://www.igorslab.de/en/so-goes-12vhpwr-correct-crimping-until-the-doctor-comes-how-to-power-the-geforce-rtx-4090-correctly/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13 Pro
    Apple iPhone 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız