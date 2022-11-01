RTX 4090 yanma ve erime nedeni belli oldu: Kalitesiz kablolar

- Lehimli kabloların arızalanması daha kolay
- Bazı kablolar standartları karşılamıyor
- Kalitesiz kablolar yaygın değil
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Lehimli kabloların arızalanması daha kolay
Bazı kablolar standartları karşılamıyor
Kaliteli olan kablolar Gamers Nexus ve TecLab tarafından ağır yük altında saatlerce test edildi ve erime/yanma sorununa rastlanmadı. Sıcaklıklarda da aşırı bir değer gözlemlenmedi. Dolayısıyla soruna neden olan şey kalitesiz kablolar ve konektörler.
Kalitesiz kablolar yaygın değil
İşin kötü tarafı kartın kutusunu açmadan hangi kabloyu aldığınızı bilmenin bir yolunun olmaması. 150V 16 pinli bir kablo aldıysanız, üreticiden uygun 300V kabloyla değiştirmesini talep etmek gerekiyor. Şimdiye kadar RTX 4090 hakkında 20’den daha az sorun rapor edilmiş durumda. Yapılan anketlere göre ise 150V adaptörü alan kullanıcı sayısı yüzde 7'nin altında görünüyor. Sonuç olarak kalitesiz kablo yer alan kartların sayısı oldukça az. Soruna dair detaylı bir analizi ve inclemeyi aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.Kaynakça https://wccftech.com/nvidia-16-pin-adapter-comes-in-two-flavors-300v-is-good-for-geforce-rtx-4090-but-150v-is-a-fire-hazard/ https://www.tomshardware.com/news/rtx-4090-cable-survey-indicates-some-adapters-use-under-spec-wiring https://www.igorslab.de/en/so-goes-12vhpwr-correct-crimping-until-the-doctor-comes-how-to-power-the-geforce-rtx-4090-correctly/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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