Nvidia’dan oyunculara yapay zeka asistanı: Project G-Assist

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Tam Boyutta Gör Nvidia, Computex 2024 kapsamında bazı ufak duyurular dışında çok fazla şey paylaşmadı ve yaptığı duyuruların ayrıntılarını sonraya sakladı. Ancak firma yapay zeka konusunu elbette pas geçmedi ve Project G-Assist'i duyurdu. Bu, PC oyunları ve uygulamaları için içeriğe duyarlı yardım sağlayan RTX destekli bir yapay zeka asistanından başkası değil.

Eğer 2017 yılında Nvidia’nın 1 Nisan şakasını hatırlıyorsanız Project G-Assist’in adını oradan anımsıyor olabilirsiniz. Öte yandan Project G-Assist, oynadığınız herhangi bir oyunun üzerinde bir yapay zeka katmanı olarak çalışan, oyunun ayarları ve bilgisayarınızın performansı hakkında sorular sormanıza olanak tanıyan, oyuna özel verilerle gerçek zamanlı olarak eğitilmiş ipuçları sunabilen bir yapay zeka asistanı.

Oyunlar için yapay zeka

Project G-Assist, oyun penceresinde ne olduğunun anlık görüntüsü ile birlikte oyuncudan ses veya metin girdileri alıyor. Daha sonra bunları bir oyun bilgisi veritabanına bağlı olan modellerle sorgulatarak oyuncuya aradığı cevabı veriyor. Aslında bunu anlatmak zor yüzden ARK: Survival Ascended üzerinde yapılan demodan ilerlemek daha doğru olacaktır.

Tam Boyutta Gör Oyunu oynarken bir kısayol tuşu veya uyandırma sesi ile etkinleştirilen yapay zeka asistanı, oyunculara görevler, eşyalar, bilgi birikimi veya üstesinden gelinmesi zor boss'lar hakkında sık sık internette ararken buldukları sorular hakkında yardımcı olabiliyor. Oyuncular ARK: Survival Ascended'da, oyunun başlarında en iyi silahı ve onu yapmak için gerekli malzemeleri nerede bulabileceklerini önerebilir.

Tam Boyutta Gör Oyunda neler olduğunu anlamak için yapay zeka görüş modellerinden yararlanan yapay zeka asistanı, ekrandaki bir dinozordan kaçınılması gerekip gerekmediğini oyuncuya aktarabilir. Ayrıca, asistan bağlamın farkında olduğu için, önerilerini kullanıcının oyununa göre kişiselleştirebilir: örneğin, beceri puanlarını, üretim menüsünü ve diğer şeyleri analiz ederek bir sonraki adımda oyuncunun neler yapması gerektiği hakkında bir öngörü sunabilir. Benzer şekilde Project G-Assist yapay zekası FPS, RTS veya RPG türleri için de benzer tavsiye ve önerilerde bulunabiliyor.

Tam Boyutta Gör Project G-Assist, sisteminiz Cyberpunk:2077 gibi bir oyunda yetersiz kaldığında da sizin için devreye girebiliyor. Size en optimal ayarları sağlayabilirken ekran kartınızı anında hız aşırtabiliyor. Bu da sizin oyunda aldığınız kare hızının artırılmasını sağlıyor. Asistan aynı zamanda isterseniz kare hızlarını, güç kullanımını, gecikmeyi ve diğer donanım istatistiklerini de grafik şeklinde sunabiliyor.

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Project G-Assist teknolojisi halen geliştirme aşamasında olsa da oyunların geleceğine ışık tutuyor. Teknoloji tanıtımında sergilenen LLM (büyük dil modeli), önceden eğitilmiş temel bir model konumunda. Yani oyun içeriğine göre optimize edilmemiş. Bunun yerine LLM, Studio Wildcard'dan ve resmi Wiki'lerinden alınan seçilmiş içerikleri içeren vektörleştirilmiş bir yerel veritabanından bilgi alıyor.

Tam Boyutta Gör Büyük dil modelleri, adından da anlaşılacağı üzere büyük veri havuzları üzerine inşa ediliyor olsalar da size neyi sunacaklarını olasılıklara göre seçiyorlar. Benim deneyimlerime göre, bu onları en iyi ihtimalle belirsiz, en kötü ihtimalle de düpedüz yalancı yapıyor. Ancak Project G-Assist teorik olarak doğru bilgiyi sunmak için tüm kesin cevaplara sahip. En öz haliyle Project G-Assist, potansiyel bir oyun içi wiki, rehber sistemi ve diğer her şeyin bir araya getirilmiş hali gibi görünüyor diyebiliriz.

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Nvidia’dan oyunculara yapay zeka asistanı: Project G-Assist