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    Nvidia’dan oyunculara yapay zeka asistanı: Project G-Assist

    Nvidia, Computex 2024 fuarında, PC oyunları ve uygulamaları için içeriğe duyarlı yardım sağlayan RTX destekli bir yapay zeka asistanı olan Project G-Assist'i duyurdu.
    Nvidia’dan oyunculara yapay zeka asistanı: Project G-Assist Tam Boyutta Gör
    Nvidia, Computex 2024 kapsamında bazı ufak duyurular dışında çok fazla şey paylaşmadı ve yaptığı duyuruların ayrıntılarını sonraya sakladı. Ancak firma yapay zeka konusunu elbette pas geçmedi ve Project G-Assist'i duyurdu. Bu, PC oyunları ve uygulamaları için içeriğe duyarlı yardım sağlayan RTX destekli bir yapay zeka asistanından başkası değil.

    Eğer 2017 yılında Nvidia’nın 1 Nisan şakasını hatırlıyorsanız Project G-Assist’in adını oradan anımsıyor olabilirsiniz. Öte yandan Project G-Assist, oynadığınız herhangi bir oyunun üzerinde bir yapay zeka katmanı olarak çalışan, oyunun ayarları ve bilgisayarınızın performansı hakkında sorular sormanıza olanak tanıyan, oyuna özel verilerle gerçek zamanlı olarak eğitilmiş ipuçları sunabilen bir yapay zeka asistanı.

    Oyunlar için yapay zeka

    Project G-Assist, oyun penceresinde ne olduğunun anlık görüntüsü ile birlikte oyuncudan ses veya metin girdileri alıyor. Daha sonra bunları bir oyun bilgisi veritabanına bağlı olan modellerle sorgulatarak oyuncuya aradığı cevabı veriyor. Aslında bunu anlatmak zor yüzden ARK: Survival Ascended üzerinde yapılan demodan ilerlemek daha doğru olacaktır.

    Nvidia’dan oyunculara yapay zeka asistanı: Project G-Assist Tam Boyutta Gör
    Oyunu oynarken bir kısayol tuşu veya uyandırma sesi ile etkinleştirilen yapay zeka asistanı, oyunculara görevler, eşyalar, bilgi birikimi veya üstesinden gelinmesi zor boss'lar hakkında sık sık internette ararken buldukları sorular hakkında yardımcı olabiliyor. Oyuncular ARK: Survival Ascended'da, oyunun başlarında en iyi silahı ve onu yapmak için gerekli malzemeleri nerede bulabileceklerini önerebilir.
    Nvidia’dan oyunculara yapay zeka asistanı: Project G-Assist Tam Boyutta Gör
    Oyunda neler olduğunu anlamak için yapay zeka görüş modellerinden yararlanan yapay zeka asistanı, ekrandaki bir dinozordan kaçınılması gerekip gerekmediğini oyuncuya aktarabilir. Ayrıca, asistan bağlamın farkında olduğu için, önerilerini kullanıcının oyununa göre kişiselleştirebilir: örneğin, beceri puanlarını, üretim menüsünü ve diğer şeyleri analiz ederek bir sonraki adımda oyuncunun neler yapması gerektiği hakkında bir öngörü sunabilir. Benzer şekilde Project G-Assist yapay zekası FPS, RTS veya RPG türleri için de benzer tavsiye ve önerilerde bulunabiliyor.
    Nvidia’dan oyunculara yapay zeka asistanı: Project G-Assist Tam Boyutta Gör
    Project G-Assist, sisteminiz Cyberpunk:2077 gibi bir oyunda yetersiz kaldığında da sizin için devreye girebiliyor. Size en optimal ayarları sağlayabilirken ekran kartınızı anında hız aşırtabiliyor. Bu da sizin oyunda aldığınız kare hızının artırılmasını sağlıyor. Asistan aynı zamanda isterseniz kare hızlarını, güç kullanımını, gecikmeyi ve diğer donanım istatistiklerini de grafik şeklinde sunabiliyor.

    Project G-Assist teknolojisi halen geliştirme aşamasında olsa da oyunların geleceğine ışık tutuyor. Teknoloji tanıtımında sergilenen LLM (büyük dil modeli), önceden eğitilmiş temel bir model konumunda. Yani oyun içeriğine göre optimize edilmemiş. Bunun yerine LLM, Studio Wildcard'dan ve resmi Wiki'lerinden alınan seçilmiş içerikleri içeren vektörleştirilmiş bir yerel veritabanından bilgi alıyor.

    Nvidia’dan oyunculara yapay zeka asistanı: Project G-Assist Tam Boyutta Gör
    Büyük dil modelleri, adından da anlaşılacağı üzere büyük veri havuzları üzerine inşa ediliyor olsalar da size neyi sunacaklarını olasılıklara göre seçiyorlar. Benim deneyimlerime göre, bu onları en iyi ihtimalle belirsiz, en kötü ihtimalle de düpedüz yalancı yapıyor. Ancak Project G-Assist teorik olarak doğru bilgiyi sunmak için tüm kesin cevaplara sahip. En öz haliyle Project G-Assist, potansiyel bir oyun içi wiki, rehber sistemi ve diğer her şeyin bir araya getirilmiş hali gibi görünüyor diyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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