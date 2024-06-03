Nvidia’dan oyunculara yapay zeka asistanı: Project G-Assist

Eğer 2017 yılında Nvidia’nın 1 Nisan şakasını hatırlıyorsanız Project G-Assist’in adını oradan anımsıyor olabilirsiniz. Öte yandan Project G-Assist, oynadığınız herhangi bir oyunun üzerinde bir yapay zeka katmanı olarak çalışan, oyunun ayarları ve bilgisayarınızınperformansı hakkında sorular sormanıza olanak tanıyan, oyuna özel verilerle gerçek zamanlı olarak eğitilmiş ipuçları sunabilen bir yapay zeka asistanı.
Oyunlar için yapay zeka
Project G-Assist, oyun penceresinde ne olduğunun anlık görüntüsü ile birlikte oyuncudan ses veya metin girdileri alıyor. Daha sonra bunları bir oyun bilgisi veritabanına bağlı olan modellerle sorgulatarak oyuncuya aradığı cevabı veriyor. Aslında bunu anlatmak zor yüzden ARK: Survival Ascended üzerinde yapılan demodan ilerlemek daha doğru olacaktır.
Project G-Assist teknolojisi halen geliştirme aşamasında olsa da oyunların geleceğine ışık tutuyor. Teknoloji tanıtımında sergilenen LLM (büyük dil modeli), önceden eğitilmiş temel bir model konumunda. Yani oyun içeriğine göre optimize edilmemiş. Bunun yerine LLM, Studio Wildcard'dan ve resmi Wiki'lerinden alınan seçilmiş içerikleri içeren vektörleştirilmiş bir yerel veritabanından bilgi alıyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.