Rus yapımı Yüzüklerin Efendisi filmi 30 yıl sonra ortaya çıktı

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Bugün film dünyasında da edebiyat dünyasında da şüphesiz en çok sevilen ve en başarılılardan birisi Yüzüklerin Efendisi'dir. Ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada popüler olan kitapları kadar filmleri de bir hayli seviliyor.

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Peter Jackson'ın akıllardan çıkmayan ve büyük başarı yakalayan Yüzüklerin Efendisi filmleri dışında birkaç kez daha film, dizi ve animasyon için çeşitli girişimler olduğu biliniyor. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Rus yapımı Yüzüklerin Efendisi filmi herkesi şaşırttı diyebiliriz.

1991 yılında Soviet TV için üretilen iki bölümlük Yüzüklerin Efendisi filmi, Rus TV ağı 5TV tarafından ortaya çıakrıldı ve YouTube kanallarına yüklendi. Khraniteli isimli bu filmin bütçesinin de düşük olduğunu söylemek gerek. Bahsi geçen iki bölümü de aşağıdan izleyip kendiniz yorumlayabilirsiniz. Ne yazık ki bölümlerin İngilizce altyazısı bulunmuyor. Konuşmaları anlamak istiyorsanız Rusça bilmeniz gerekiyor.

Anladığım kadarıyla telif hakları konusunda da bir sorun bulunuyor. Çünkü karakterlerin ismi de orijinal isimlerle aynı değil. Bazı karakterlerin ismi şöyle: Bilbo Torbins, Gendalf, Frodo Torbins, Pin Krol, Sem Skrombi ve Gorlum. Bazı karakterlerin ismi ise kitaptakiler ile aynı. Bu yüzden belki de yerelleştirme amacıyla isimleri değiştirmiş de olabilirler.

Bölüm 1

Bölüm 2

https://screenrant.com/lord-rings-tv-adaptation-russian-language-video-details/

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