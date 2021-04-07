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    Rus yapımı Yüzüklerin Efendisi filmi 30 yıl sonra ortaya çıktı

    Dünyanın en başarılı ve en popüler eserlerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi'nin Rus yapımı bir televizyon filmi ortaya çıktı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    07 Nisan 2021, 15:00 (1 hf.)
    5,6b
    1
    28
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    13

    Rus yapımı Yüzüklerin Efendisi filmi 30 yıl sonra ortaya çıktı
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    Bugün film dünyasında da edebiyat dünyasında da şüphesiz en çok sevilen ve en başarılılardan birisi Yüzüklerin Efendisi'dir. Ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada popüler olan kitapları kadar filmleri de bir hayli seviliyor. 

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    Peter Jackson'ın akıllardan çıkmayan ve büyük başarı yakalayan Yüzüklerin Efendisi filmleri dışında birkaç kez daha film, dizi ve animasyon için çeşitli girişimler olduğu biliniyor. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Rus yapımı Yüzüklerin Efendisi filmi herkesi şaşırttı diyebiliriz.

    1991 yılında Soviet TV için üretilen iki bölümlük Yüzüklerin Efendisi filmi, Rus TV ağı 5TV tarafından ortaya çıakrıldı ve YouTube kanallarına yüklendi. Khraniteli isimli bu filmin bütçesinin de düşük olduğunu söylemek gerek. Bahsi geçen iki bölümü de aşağıdan izleyip kendiniz yorumlayabilirsiniz. Ne yazık ki bölümlerin İngilizce altyazısı bulunmuyor. Konuşmaları anlamak istiyorsanız Rusça bilmeniz gerekiyor.

    Anladığım kadarıyla telif hakları konusunda da bir sorun bulunuyor. Çünkü karakterlerin ismi de orijinal isimlerle aynı değil. Bazı karakterlerin ismi şöyle: Bilbo Torbins, Gendalf, Frodo Torbins, Pin Krol, Sem Skrombi ve Gorlum. Bazı karakterlerin ismi ise kitaptakiler ile aynı. Bu yüzden belki de yerelleştirme amacıyla isimleri değiştirmiş de olabilirler. 

    Bölüm 1

    Bölüm 2



    https://screenrant.com/lord-rings-tv-adaptation-russian-language-video-details/
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Peter Jackson'ın aksine Tom Bombadil'i senaryodan çıkarmamışlar en azından
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    Pizza Steve 6 gün ( Mesaj Silindi )
    fellowship of the comrades
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    monacomen 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    Veronicaa (Eyüp A.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Hocam bi altyazı yapmanız yok mu
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    Holy Templar (Holy Templar ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    filmin ismini yazarken k'yi fazladan yazmissinuz. hranitili yani koruyucular kelimesinde k'ye gerek yok.
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    M marazgiil 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ahahaha bune böyle ya
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    grafiker 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yüzük yoldaşlığı.
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    ARAGORNyeg 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Babushka Arwen
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    S sven07 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Merak ettim rusça bilsem izlerim ama tiplemeler komik olmuş
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    okayynn (Okan Ü.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    general4242 (Salim Baş) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Iki filmin de yorumlarına işsizin biri yazmış dakilari bütün filmi izlemis demek ki nasıl bir irade, dirayet, hakimiyet, feraset ve sabrı varsa artık :D
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    BekirHan (Bekir Han) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Frodo Vodka' mı içiyor lan!?
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    marsk35 (Marsk KY) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizim 90 ların erotik filmler havasında olmuş... yanlış anlaşılmasın bizim filmler daha kaliteli duruyor yanında 😁
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