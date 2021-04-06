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    Stranger Things'in 4. sezonu yetişkinlere daha çok hitap edecek

    Netflix’in en çok bilinen dizilerinden biri olan Stranger Things’in dördüncü sezon tonu ile ilgili yeni bir detay paylaşıldı. Açıklama göre yetişkinlere daha çok hitap edecek.
    06 Nisan 2021, 13:30 (Güncellendi, 1 hf.)
    13,2b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Stranger Things'in 4. sezonu yetişkinlere daha çok hitap edecek
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    İlk sezonu 2016 yılında yayınlanan ve şu anda Netflix’in bu kadar popüler olmasında şüphesiz büyük bir paya sahip olan Stranger Things’in yeni sezon çekimleri şu anda devam ediyor. Yeni sezonun tonu hakkında da yeni bir açıklama yapıldı.

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    Dizinin başrollerinden olan Gaten Matarazzo, geçtiğimiz günlerde bir röportaja katıldı ve orada dizinin yeni sezonu hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Gaten Matarazzo'ya göre dizinin dördüncü sezonunun yetişkin tonu daha fazla olacak.

    Dizideki oyuncuların büyümesi ile birlikte bu tarz bir değişimin olması zaten bekleniyordu ancak ne kadar büyük bir değişim olduğunu elbette yayınlanınca göreceğiz Daha önce de dördüncü sezon ile ilgili şu ana kadarki en karanlık sezon olacağı söylenmişti. 

    Ne yazık ki hala dizinin yayın tarihi belli değil. Bu yılın başlarında yayınlanması bekleniyordu ancak salgın sebebiyle çekimler aksadı. Yeni sezonun bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanan tüm sezonları şu anda Netflix’te bulabilirsiniz.



    https://screenrant.com/stranger-things-season-4-gaten-matarazzo-mature-tone/
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Amd64x2 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    42 yaşındayım, eski bölümleri de baya hitap etmişti.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çevremdeki insanlara önerince biraz bakıp çocuk dizisi bu diyip ön yargılı davranıp izlemeyen insanları gördüm. Yetişkin biri olarak diziyi heyecanla izleyip beğendim.
    Çevremdeki insanlara önerince biraz bakıp çocuk dizisi bu diyip ön yargılı davranıp izlemeyen insanları gördüm. Yetişkin biri olarak diziyi heyecanla izleyip be...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    scientia 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Y nesli meşhur etti zaten bu seriyi.
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    zemberekze 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Son dönemlerde dizilerde hep bu tip haberler çıkıyor. "Sonraki sezon çok daha karanlık olacak, çok daha korkunç olacak, çok daha yetişkin içerikli olacak". Beğenmiyor musunuz kardeşim siz mevcut izleyicinizi? Sinir oluyorum.
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    Askaparta 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir yetişkin olarak heyecanlandım.
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    crazywinner3 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Biraz boku çıktı ama izlenir gibi yine de
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    IamRed 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu dizi izlemeye değer mi?
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    B bigthink91 (Oğuzcan Yeşilyaprak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dizi o kadar bozdu ki artık listemden kaldırdım, bu gelecek sezon tamamen ticari olacak kesinlikle son sezondan kötü olacak bence.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bekleyene kadar yetişkin oldum sıkıntı yok
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    şehirde zenci kızla geçen bölüm neydi öyle? onu da ana hikayede biryere bağlamaları lazım.
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlk sezon dışında pek etkilemedi beni. Çoluk çocuk gerçek hayatta gördüklerinde altlarına sıçacakları canavarı, maytapla engellemeye çalışıyor. Retro havası dışında pek bir esprisi yok yetişkinler için.
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    D Dellialli 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    yakında sjw mjw ayağına çocuk pornolıarını da "yetişkinlere daha çok hitab eden" dizi olarak yedirecekler.
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    13194 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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