Stranger Things'in 4. sezonu yetişkinlere daha çok hitap edecek

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İlk sezonu 2016 yılında yayınlanan ve şu anda Netflix’in bu kadar popüler olmasında şüphesiz büyük bir paya sahip olan Stranger Things’in yeni sezon çekimleri şu anda devam ediyor. Yeni sezonun tonu hakkında da yeni bir açıklama yapıldı.

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Dizinin başrollerinden olan Gaten Matarazzo, geçtiğimiz günlerde bir röportaja katıldı ve orada dizinin yeni sezonu hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Gaten Matarazzo'ya göre dizinin dördüncü sezonunun yetişkin tonu daha fazla olacak.

Dizideki oyuncuların büyümesi ile birlikte bu tarz bir değişimin olması zaten bekleniyordu ancak ne kadar büyük bir değişim olduğunu elbette yayınlanınca göreceğiz Daha önce de dördüncü sezon ile ilgili şu ana kadarki en karanlık sezon olacağı söylenmişti.

Ne yazık ki hala dizinin yayın tarihi belli değil. Bu yılın başlarında yayınlanması bekleniyordu ancak salgın sebebiyle çekimler aksadı. Yeni sezonun bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanan tüm sezonları şu anda Netflix’te bulabilirsiniz.

https://screenrant.com/stranger-things-season-4-gaten-matarazzo-mature-tone/

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