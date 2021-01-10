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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    'Rust' oyunu patlama yaptı: Geliştirici çılgın paralar kazanıyor

    Twitch'in yeni favorisi Rust, çıkışından yedi yıl sonra rekorlar kırmaya başladı. Oyun şu sıralar Steam'de müthiş gelirler elde ediyor.
    10 sa. (Son Güncelleme: 10 sa.)
    3,8b
    61
    29
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    3

    'Rust' oyunu patlama yaptı: Geliştirici çılgın paralar kazanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Twitch sayesinde aniden patlama yapan oyunlar listesi genişlemeye devam ediyor. Şimdi de aslen yedi yıllık bir oyun olan Rust, Twitch'in yeni kralı oldu. Rust aniden büyük bir popülerlik kazanınca oyunun geliştiricileri de müthiş gelirler elde etmeye başladı.

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    Günde 1 milyon doları aşan gelir

    Rust yapımcı stüdyosu Facepunch'ın kurucusu olan geliştirici Garry Newman, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada, Rust'ın bu hafta içerisinde iki farklı günde 1 milyon dolardan fazla para kazandığını söyledi. Rust her geçen gün daha da fazla oyuncu çektiği için muhtemelen önümüzdeki günlerde bu gelirler daha da artacak.

    Hayatta kalma/sandbox türündeki Rust ilk olarak 2013 yılında erken erişim olarak piyasaya sürülmüştü. Oyun daha sonra 2018'de tam sürüm olarak çıkışını yaptı. Rust normalde de aslında gayet popüler bir oyundu ancak Twitch'te bir fenomen haline gelince oyuncu sayıları birden 4-5 katına çıktı. Bu yazıyı yazdığım sırada eş zamanlı oyuncu sayısı 243 bine ulaşmış durumda ve yine yeni bir rekor kırıyor.

    Rust geçtiğimiz günlerde Twitch'te 1 milyon eş zamanlı seyirci sayısına ulaşarak müthiş bir başarıya imza atmıştı. Şu anda da yine seyirci rakamları 1 milyon civarında.

    Türkçe seslendirme ve altyazı desteğine sahip olan Rust, Steam'de şu anda %33 indirimle 40,20 TL'ye satılıyor. Oyunun konsol versiyonu da bu yıl içerisinde yayınlanacak..



    https://www.gamespot.com/articles/rust-developer-made-more-than-1-million-in-a-day-twice-this-week/1100-6486061/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    akyol.x (Ömer Akyol) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen alprkrkmz
    İnsanlar neden futbol izleyen birisini izler anlamıyorum git kendin halı sahada oyna demekten farkı olmayan yorum tanesi.
    Yanıtla +33
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    cherami (Ali -) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yapımcıların işleri RUST gidiyor demekki :)😬
    Yanıtla +13
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnsanlar neden oyun oynayan başka kişileri izler hiç anlamam. Otur kendin oyna işte. Bir türlü aklım almıyor.
    12 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    7 yıllık oyun neden birden bire populer olur, insanlar oyun izlemek için neden kanallara abone olup insanlara milyonlar kazandırır. Hiç anlamadığım işler. Bizim zamanımızda yoktu diye hehalde.
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    Nerd Miner (Can ) 48 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Shroudu pokisi yüksek tirajlı bir cok yayıncı rust roleplay yapiyorlar ve hepsine kişisel twitch drobu rust itemi ayarlanmış nasil yukselmesin satışlar.



    Bizim taraf da kopyalar yakinda.
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    STMUS (HIP 27989) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hepsi patlayıp birkaç ay sonra kayboluyor, önemli olan belli bir kitleyi sürekli tutabilmek.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Artık sektörün işi şansa kalmış ya da bir fenomenin patlatmasına.
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    IcyTea Lemon (Furkan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yayincilar satiyor oyunlari, neredeyse tum big yayincilar rust oynuyor bu aralar. Among Us da yayincilar sayesinde patlamisti. Yarin bir gun baska oyuna gectiklerinde rust yine tarihe gomulur.
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    Romeo84 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    eski bir dota oyunucusu olarak bizde cepte para olmadığı zaman arkadaşımız yanına oturup izlerdik...hala da dota maçlarını canlı yayınlarını izlerim...ama bir yayıncının oyunu oynarken izlemek bana biraz garip geldi...normal turnuva maçı izle ne biliyim..
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    Umutcan 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Artık oyunların tutması Twitch'de tutmasına bakıyor, yayıncılar oynuyorsa millet de alıp oynuyor. Rust için konuşmuyorum fakat oyun piyasası normalde hiç tutmayacak bazı oyunların tuttuğuna şahit oldu Twitch sayesinde. Özellikle online oyunlar için Twitch reklamı
    şart gibi birşey günümüzde.
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    Naganzo (Yusuf GENÇ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu oyun çok iyi oyunda hile altüst ediyor oyunu.

    karşıma gelen her adam robin hood kesiliyor kafadan vurup duruyolar ayar oldum sonunda bıraktım.

    tabii şimdi ne halde bilmiyorum ben 3-5 sene önce oynamıştım.
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    cherami (Ali -) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yapımcıların işleri RUST gidiyor demekki :)😬
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    XanthiN (Ozan ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
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    HA-DH 2 sa. ( Mesaj Silindi ) XanthiN
    beyaz twitch ????

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    3806 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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