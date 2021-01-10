'Rust' oyunu patlama yaptı: Geliştirici çılgın paralar kazanıyor

Twitch sayesinde aniden patlama yapan oyunlar listesi genişlemeye devam ediyor. Şimdi de aslen yedi yıllık bir oyun olan Rust, Twitch'in yeni kralı oldu. Rust aniden büyük bir popülerlik kazanınca oyunun geliştiricileri de müthiş gelirler elde etmeye başladı.İlginizi Çekebilir İnceleme puanlarına göre 2020'nin en iyi Steam oyunları
Günde 1 milyon doları aşan gelir
Rust yapımcı stüdyosu Facepunch'ın kurucusu olan geliştirici Garry Newman, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada, Rust'ın bu hafta içerisinde iki farklı günde 1 milyon dolardan fazla para kazandığını söyledi. Rust her geçen gün daha da fazla oyuncu çektiği için muhtemelen önümüzdeki günlerde bu gelirler daha da artacak.
Hayatta kalma/sandbox türündeki Rust ilk olarak 2013 yılında erken erişim olarak piyasaya sürülmüştü. Oyun daha sonra 2018'de tam sürüm olarak çıkışını yaptı. Rust normalde de aslında gayet popüler bir oyundu ancak Twitch'te bir fenomen haline gelince oyuncu sayıları birden 4-5 katına çıktı. Bu yazıyı yazdığım sırada eş zamanlı oyuncu sayısı 243 bine ulaşmış durumda ve yine yeni bir rekor kırıyor.
Rust geçtiğimiz günlerde Twitch'te 1 milyon eş zamanlı seyirci sayısına ulaşarak müthiş bir başarıya imza atmıştı. Şu anda da yine seyirci rakamları 1 milyon civarında.
Türkçe seslendirme ve altyazı desteğine sahip olan Rust, Steam'de şu anda %33 indirimle 40,20 TL'ye satılıyor. Oyunun konsol versiyonu da bu yıl içerisinde yayınlanacak..
https://www.gamespot.com/articles/rust-developer-made-more-than-1-million-in-a-day-twice-this-week/1100-6486061/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Bizim taraf da kopyalar yakinda.
şart gibi birşey günümüzde.
karşıma gelen her adam robin hood kesiliyor kafadan vurup duruyolar ayar oldum sonunda bıraktım.
tabii şimdi ne halde bilmiyorum ben 3-5 sene önce oynamıştım.
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