'Rust' oyunu patlama yaptı: Geliştirici çılgın paralar kazanıyor

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Twitch sayesinde aniden patlama yapan oyunlar listesi genişlemeye devam ediyor. Şimdi de aslen yedi yıllık bir oyun olan Rust, Twitch'in yeni kralı oldu. Rust aniden büyük bir popülerlik kazanınca oyunun geliştiricileri de müthiş gelirler elde etmeye başladı.

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Günde 1 milyon doları aşan gelir

Rust yapımcı stüdyosu Facepunch'ın kurucusu olan geliştirici Garry Newman, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada, Rust'ın bu hafta içerisinde iki farklı günde 1 milyon dolardan fazla para kazandığını söyledi. Rust her geçen gün daha da fazla oyuncu çektiği için muhtemelen önümüzdeki günlerde bu gelirler daha da artacak.

Hayatta kalma/sandbox türündeki Rust ilk olarak 2013 yılında erken erişim olarak piyasaya sürülmüştü. Oyun daha sonra 2018'de tam sürüm olarak çıkışını yaptı. Rust normalde de aslında gayet popüler bir oyundu ancak Twitch'te bir fenomen haline gelince oyuncu sayıları birden 4-5 katına çıktı. Bu yazıyı yazdığım sırada eş zamanlı oyuncu sayısı 243 bine ulaşmış durumda ve yine yeni bir rekor kırıyor.

Rust geçtiğimiz günlerde Twitch'te 1 milyon eş zamanlı seyirci sayısına ulaşarak müthiş bir başarıya imza atmıştı. Şu anda da yine seyirci rakamları 1 milyon civarında.

Türkçe seslendirme ve altyazı desteğine sahip olan Rust, Steam'de şu anda %33 indirimle 40,20 TL'ye satılıyor. Oyunun konsol versiyonu da bu yıl içerisinde yayınlanacak..

https://www.gamespot.com/articles/rust-developer-made-more-than-1-million-in-a-day-twice-this-week/1100-6486061/

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