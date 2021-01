'Rust' oyununun yükselişi devam ediyor: Steam'de yeni rekor kırdı

Tam Boyutta Gör

Twitch'in yeni favorisi Rust, Steam'deki yükselişine son sürat devam ettiriyor. Çıkışından yedi yıl sonra patlama yapan oyun, bu hafta Steam'de yeni bir rekora daha imza attı ve 244 binin üzerinde eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı.

Rust aslında Twitch öncesinde de gayet popüler bir oyundu; örneğin geçtiğimiz yıl pandeminin ilk dönemlerinde 125 bin eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşmayı başarmıştı. Normal dönemlerde ise genelde 60-70 bin oyuncuya sahipti. Ancak Twitch'te bir fenomen haline gelince rakamlarda ani bir artış gerçekleşti. 8 Ocak'ta 200 bin eş zamanlı oyuncu rakamını geride bırakan Rust şimdi de neredeyse 250 bine dayanmış durumda.

Rust'ın geliştirici stüdyosu Facepunch'ın başındaki isim Garry Newman, 8 Ocak'ta yaptığı bir açıklamada oyunun günlük gelirlerinin 1 milyon dolara ulaştığını söylemişti. Bağımsız ve görece küçük bir stüdyo olan Facepunch sadece 1 ay içerisinde muhtemelen 20-30 milyon dolarlık önemli bir gelir elde etmiş olacak.

Rust'ın yakaladığı bu müthiş başarı elbette Twitch ve Twitch yayıncılarının gücünü bir kez daha ortaya koymuş oldu. Rust ve Among Us gibi eski oyunlar bile Twitch gibi platformlar sayesinde kısa sürede inanılmaz popülerlik kazanabiliyor. Among Us'ın geçtiğimiz yıl, sıfırdan dünyanın en popüler oyunu haline gelmesi oyun dünyasının belki de en ilginç hikayelerinden birisiydi.

Multiplayer odaklı hayatta kalma/sandbox türünde bir oyun olan Rust, ilk olarak 2013 yılında erken-erişim modeliyle çıkış yapmıştı. Oyun daha sonra 2018'de tam sürüm çıkışını gerçekleştirdi. Güçlü oyun mekaniklerinin yanı sıra sosyal bir deneyim de sunan Rust uzun bir süre daha popülerliğini koruyacak gibi görünüyor.

