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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    'Rust' oyununun yükselişi devam ediyor: Steam'de yeni rekor kırdı

    Twitch sayesinde patlama yapan Rust yeni bir oyuncu rekoru daha kırdı. Oyunun günlük gelirlerinin 1 milyon doları aştığı belirtilmişti.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    'Rust' oyununun yükselişi devam ediyor: Steam'de yeni rekor kırdı
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    Twitch'in yeni favorisi Rust, Steam'deki yükselişine son sürat devam ettiriyor. Çıkışından yedi yıl sonra patlama yapan oyun, bu hafta Steam'de yeni bir rekora daha imza attı ve 244 binin üzerinde eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı.

    Rust aslında Twitch öncesinde de gayet popüler bir oyundu; örneğin geçtiğimiz yıl pandeminin ilk dönemlerinde 125 bin eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşmayı başarmıştı. Normal dönemlerde ise genelde 60-70 bin oyuncuya sahipti. Ancak Twitch'te bir fenomen haline gelince rakamlarda ani bir artış gerçekleşti. 8 Ocak'ta 200 bin eş zamanlı oyuncu rakamını geride bırakan Rust şimdi de neredeyse 250 bine dayanmış durumda.

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    Rust'ın geliştirici stüdyosu Facepunch'ın başındaki isim Garry Newman, 8 Ocak'ta yaptığı bir açıklamada oyunun günlük gelirlerinin 1 milyon dolara ulaştığını söylemişti. Bağımsız ve görece küçük bir stüdyo olan Facepunch sadece 1 ay içerisinde muhtemelen 20-30 milyon dolarlık önemli bir gelir elde etmiş olacak. 

    Rust'ın yakaladığı bu müthiş başarı elbette Twitch ve Twitch yayıncılarının gücünü bir kez daha ortaya koymuş oldu. Rust ve Among Us gibi eski oyunlar bile Twitch gibi platformlar sayesinde kısa sürede inanılmaz popülerlik kazanabiliyor. Among Us'ın geçtiğimiz yıl, sıfırdan dünyanın en popüler oyunu haline gelmesi oyun dünyasının belki de en ilginç hikayelerinden birisiydi.

    Multiplayer odaklı hayatta kalma/sandbox türünde bir oyun olan Rust, ilk olarak 2013 yılında erken-erişim modeliyle çıkış yapmıştı. Oyun daha sonra 2018'de tam sürüm çıkışını gerçekleştirdi. Güçlü oyun mekaniklerinin yanı sıra sosyal bir deneyim de sunan Rust uzun bir süre daha popülerliğini koruyacak gibi görünüyor.



    https://www.eurogamer.net/articles/2021-01-19-rust-breaks-its-own-steam-player-count-record-again Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    7 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    19 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    pastadanadam 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    Internet, sosyal medya oyunlara ne biçim zarar verdiler ya :( Sosyal medyadan önce ne güzel zaman geçtikçe oyunların kalitesi artardı, şimdi Rust'a falan rekor kırdırtıyor. :(
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    Hoca 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İpini koparan, yakıp yıkmayı sevenler gelsin tarzı anormalik oyun.
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    Q qoqoCAN (qoqo CAN) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyun dünyasının en toksik oyun topluluğuna sahip. Hangi sunucuya bağlanırsanız bağlanın, daha yerden kalkar kalkmaz kafanıza kurşunu yiyorsunuz. Adamlar helikopterle elinde sadece taş olan çıplak insanlara saldırıyorlar. Ne inşa ederseniz edin yeterki inşa ettiğinizi görsünler, taş üstünde taş kalmayana kadar yıkıp gidiyorlar. Sadece reklamının iyi yapıldığını düşünüyorum.
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    T th9 1 sa. ( Mesaj Silindi ) qoqoCAN
    videooyun'un(twitch) sunucusu var.eğer prime üyesiyseniz abone olarak sunucuya katılabiliyorsunuz.kitlesi gayet iyi insanlardan oluşuyor,iki üç yayınını izlerseniz sizde hak verirsiniz.
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