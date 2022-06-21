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    Windows 10 ve 11 indirmeleri Rusya'da gizemli bir şekilde durduruldu

    Rusya'ya ambargo kararı alan teknoloji şirketleri arasında katılan Microsoft, kullanıcıların Windows 10 ve 11 işletim sistemlerine ulaşmalarını da engellemiş olabilir.
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    Rusya'da Windows 10 ve 11 indirmeleri durduruldu
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    Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim sebebiyle Rusya operasyonlarında küçülmeye giden Microsoft, şimdi de ülkede yapılan Windows 10 ve 11 indirmelerini sessizce devre dışı bırakmış olabilir.  

    Microsoft sessizliğini koruyor

    İlk olarak Rusya'nın TASS haber ajansı tarafından keşfedilen ve BleepingComputer tarafından bildirilenlere göre, ülkede Windows 10 Güncelleme Yardımcısı, Windows 10 Medya Oluşturma Aracı ve Windows 11 Kurulum Yardımcısı'na ulaşmaya çalışan birçok kullanıcı, artık "404 - Dosya veya Dizin değil" şeklinde bir hata mesajı ile karşılaşıyor.

    Bununla birlikte Rusya dışında bulunan bir VPN sunucusuna bağlanıldığında Windows indirmelerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiği bildirilirken, ülkede internet kullanıcılarının dijital haklarının korunmasını destekleyen Rus sivil toplum kuruluşu Roskomsvoboda, bugün garip bir açıklamada bulundu. 

    Rus hükümetinin VPN kullanımına karşı olmasına rağmen Roskomsvoboda, ''ülkedeki kullanıcıların VPN kullanımından cezalandırılmayacağını'' açıkladı. 

    Paylaşılan sorunun teknik bir hata olup olmadığı veya Microsoft'un kasıtlı olarak indirmeleri engelleyip engellemediği şu anda belli değil. Ayrıca, sorunla ilgili Microsoft'a ulaşmayı deneyen BleepingComputer, yazılım devinden herhangi bir yanıt alamadığını söylüyor. 

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