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    Anlık Bildirim

    Microsoft Defender, 365 üyelerine özel tüm platformlara geliyor

    Microsoft'un güvenlik yazılımı Defender, bugün itibari ile 365 hizmetinin bir parçası olarak tüm platformlara geliyor. Tüm cihazlar için tek bir noktadan koruma sağlayacak.
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    Microsoft Defender, macOS ve Android'e geliyor
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    Yazılım devi Microsoft, mobil cihazlar ve Windows cihazlarda kullanılan Defender güvenlik uygulamasını artık tüm platformlara getiriyor. Bugün güvenlik yazılımının yeni bir sürümünü piyasaya süren şirket, Microsoft 365 hizmetinin bir parçası olarak sunulan yeni yazılımı Android, Windows, iOS ve macOS için kullanıma sundu.

    Güvenlik çözümlerine tek bir noktadan ulaşılacak

    Yerel tehditlerin yanı sıra çevrimiçi tehditlere karşı da koruma sağlamak üzere tasarlanan Defender, Microsoft’a göre kullanıcıların güvenlik çözümlerine tek bir noktadan ulaşmalarını hedefliyor. Bununla birlikte yeni yazılım, uygulamanın yüklü olduğu diğer cihazların güvenlik durumunu gösterecek ve üçüncü taraf antivirüs veya yerleşik güvenlik uygulamaları ile birlikte çalışacak.

    Android platformunda halihazırda yüklü ve yeni indirilen uygulamalar için kötü amaçlı yazılım taraması ve kendi antivürüsü ile birlikte gelen Windows Defender, iOS platformunun daha güvenli olması sebebiyle yalnızca web koruması içerecek. Yeni yazılım iOS kullanıcıları için daha az işleve sahip olsa da, uygulamanın yüklü olduğu diğer cihazların güvenliği hızlı bir şekilde kontrol edilebilecek.

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