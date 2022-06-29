Rusya'dan Airbnb, Twitch ve Pinterest'e para cezası

Rusya'da bir mahkeme Airbnb, Twitch ve Pinterest'e para cezası verdi. Kararın gerekçesi olarak her üç şirketin de Rusya'daki kullanıcıların verilerini ülke içinde saklamaması sebebiyle ülkenin kişisel verileri koruma yasalarını ihlal etmesi gösterildi.
İhlal devam ederse cezalar da devam edecek
Rusya, ilk olarak 2014 yılında teknoloji şirketlerinin Rus kullanıcılarının verilerini ülkede saklaması gerekliliğini getiren veri yerelleştirme yasalarını getirmişti. Ülkenin internet ve telekomünikasyon için devlet denetleme otoritesi Roskomnadzor da, geçtiğimiz Mayıs ayında üç şirkete karşı da idari davalar açmıştı.
Moskova'daki bir mahkeme, mevcut yasanın ihlal edildiğine karar vererek Airbnb, Twitch ve Pinterest'in her birine 2 milyon ruble (yaklaşık 37.700 dolar) para cezası verdi.
Mahkeme, ihlal devam ettiği sürece cezayı yineleyebilecek. Verilen cezanın ardından her üç şirketten de henüz bir açıklama gelmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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