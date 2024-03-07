Twitch patronu açıkladı: 2019'dan bu yana en büyük güncelleme olacak!

Tam Boyutta Gör Twitch’in başındaki isim Dan Clancy, bu yıl Twitch’e gelecek yenilikleri açıkladı. Twitch’in daha mobil uyumlu hale getirilmesi, yayıncıların daha fazla para kazanmasına yönelik geliştirmeler ve sosyal medyada daha kolay paylaşım için Klip Düzenleyici'de yapılan iyileştirmeler dahil olmak üzere bir dizi yenilik geliyor. Twitch Hikayeler ve Keşif Akışı özelliği, bu yıl gelecek iyileştirmelerin temelini oluşturacak.

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Twitch mobil yeni tasarıma kavuşuyor

Yeniden tasarlanan Twitch mobil uygulaması, 2019’dan bu yana ilk büyük güncelleme olacak ve keşif akışı karşılama ekranı olarak tüm kullanıcıların kullanımına sunulacak. Akış kaydırılabilir ve kullanıcının beğenebileceği içerik önerileriyle birlikte canlı yayınları ve klipleri (filtrelerle) gösterecek. Ayrıca bilgisayar başında değilken kısa formatta video güncellemeleriyle birlikte hikaye oluşturma ve paylaşma daha kolay olacak. İzleyicilerin mobilde abonelik, hediye abonelik ve Bit satın alması daha kolay olacak ve Hype Trains gibi özellikler platform için optimize edilecek. Mobilde yayınların denetlenmesini kolaylaştırmak için Mobil Mod Görünümü kullanıma sunulacak. Platformdaki diğer iyileştirmeler arasında, hem yayıncıların hem de izleyicilerin klip oluşturmasını ve sosyal medyada paylaşmalarını kolaylaştırmak için doğrudan Instagram'a aktarma seçeneği dahil Klip Düzenleyici'de yapılan değişiklikler yer alıyor.

Topluluk kuralları güncelleniyor

Twitch, topluluk kurallarını da güncelliyor. Clancy, yeni kuralların daha açık, güncellenmiş zarar tanımları ve bazı taciz türleri için daha ağır cezalar içerdiğini söylüyor. Platform aynı zamanda kullanıcıların tacizi daha iyi tanımlamasına yardımcı olacak araçlar da sunmayı planlıyor. Taciz etmeye devam edenler sohbet ekranında görünmeden engellenecek.

Clancy’nin açıklamasına göre Twitch’e 2024’te gelecek yenilikler bunlarla sınırlı kalmayacak. Clancy, Twitch’i daha ödüllendirici, eğlenceli ve güvenli hale getirmeye yardımcı olacak ürünler, araçlar ve programlara odaklanacaklarını söyledi.

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