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    Twitch patronu açıkladı: 2019'dan bu yana en büyük güncelleme olacak!

    Twitch CEO'su, şirketin 2024 planlarını detaylarıyla anlatan açık mektup paylaştı. Twitch, bu yıl da yeni bir mobil uygulamayla mobil deneyimini geliştirmeye devam edecek.
    twitch 2024 gelecek yenilikler duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Twitch’in başındaki isim Dan Clancy, bu yıl Twitch’e gelecek yenilikleri açıkladı. Twitch’in daha mobil uyumlu hale getirilmesi, yayıncıların daha fazla para kazanmasına yönelik geliştirmeler ve sosyal medyada daha kolay paylaşım için Klip Düzenleyici'de yapılan iyileştirmeler dahil olmak üzere bir dizi yenilik geliyor. Twitch Hikayeler ve Keşif Akışı özelliği, bu yıl gelecek iyileştirmelerin temelini oluşturacak.

    Twitch mobil yeni tasarıma kavuşuyor

    Yeniden tasarlanan Twitch mobil uygulaması, 2019’dan bu yana ilk büyük güncelleme olacak ve keşif akışı karşılama ekranı olarak tüm kullanıcıların kullanımına sunulacak. Akış kaydırılabilir ve kullanıcının beğenebileceği içerik önerileriyle birlikte canlı yayınları ve klipleri (filtrelerle) gösterecek. Ayrıca bilgisayar başında değilken kısa formatta video güncellemeleriyle birlikte hikaye oluşturma ve paylaşma daha kolay olacak. İzleyicilerin mobilde abonelik, hediye abonelik ve Bit satın alması daha kolay olacak ve Hype Trains gibi özellikler platform için optimize edilecek. Mobilde yayınların denetlenmesini kolaylaştırmak için Mobil Mod Görünümü kullanıma sunulacak. Platformdaki diğer iyileştirmeler arasında, hem yayıncıların hem de izleyicilerin klip oluşturmasını ve sosyal medyada paylaşmalarını kolaylaştırmak için doğrudan Instagram'a aktarma seçeneği dahil Klip Düzenleyici'de yapılan değişiklikler yer alıyor.

    Topluluk kuralları güncelleniyor

    Twitch, topluluk kurallarını da güncelliyor. Clancy, yeni kuralların daha açık, güncellenmiş zarar tanımları ve bazı taciz türleri için daha ağır cezalar içerdiğini söylüyor. Platform aynı zamanda kullanıcıların tacizi daha iyi tanımlamasına yardımcı olacak araçlar da sunmayı planlıyor. Taciz etmeye devam edenler sohbet ekranında görünmeden engellenecek.

    Clancy’nin açıklamasına göre Twitch’e 2024’te gelecek yenilikler bunlarla sınırlı kalmayacak. Clancy, Twitch’i daha ödüllendirici, eğlenceli ve güvenli hale getirmeye yardımcı olacak ürünler, araçlar ve programlara odaklanacaklarını söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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