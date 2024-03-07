Twitch patronu açıkladı: 2019'dan bu yana en büyük güncelleme olacak!

Twitch mobil yeni tasarıma kavuşuyor
Yeniden tasarlanan Twitch mobil uygulaması, 2019’dan bu yana ilk büyük güncelleme olacak ve keşif akışı karşılama ekranı olarak tüm kullanıcıların kullanımına sunulacak. Akış kaydırılabilir ve kullanıcının beğenebileceği içerik önerileriyle birlikte canlı yayınları ve klipleri (filtrelerle) gösterecek. Ayrıca bilgisayar başında değilken kısa formatta video güncellemeleriyle birlikte hikaye oluşturma ve paylaşma daha kolay olacak. İzleyicilerin mobilde abonelik, hediye abonelik ve Bit satın alması daha kolay olacak ve Hype Trains gibi özellikler platform için optimize edilecek. Mobilde yayınların denetlenmesini kolaylaştırmak için Mobil Mod Görünümü kullanıma sunulacak. Platformdaki diğer iyileştirmeler arasında, hem yayıncıların hem de izleyicilerin klip oluşturmasını ve sosyal medyada paylaşmalarını kolaylaştırmak için doğrudan Instagram'a aktarma seçeneği dahil Klip Düzenleyici'de yapılan değişiklikler yer alıyor.
Topluluk kuralları güncelleniyor
Twitch, topluluk kurallarını da güncelliyor. Clancy, yeni kuralların daha açık, güncellenmiş zarar tanımları ve bazı taciz türleri için daha ağır cezalar içerdiğini söylüyor. Platform aynı zamanda kullanıcıların tacizi daha iyi tanımlamasına yardımcı olacak araçlar da sunmayı planlıyor. Taciz etmeye devam edenler sohbet ekranında görünmeden engellenecek.
Clancy’nin açıklamasına göre Twitch’e 2024’te gelecek yenilikler bunlarla sınırlı kalmayacak. Clancy, Twitch’i daha ödüllendirici, eğlenceli ve güvenli hale getirmeye yardımcı olacak ürünler, araçlar ve programlara odaklanacaklarını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.