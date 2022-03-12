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    Rusya, Instagram'a erişim engeli getiriyor

    Rusya, Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın aldığı kararları sebep göstererek ülke genelinde Instagram'a erişim engeli getireceklerini duyurdu. Kısıtlama, pazartesi başlayacak.
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    Rusya, Instagram'a erişim engeli getiriyor

    Rus düzenleyici Roskomnadzor, Instagram çatı şirketi Meta'nın bazı ülkelerdeki kullanıcıların Vladimir Putin ve Rus askerlerine karşı şiddet çağrısı yapmasına geçici olarak izin verme kararına karşılık olarak 14 Mart tarihinden itibaren sosyal medya platformuna ülkede erişim engeli getirileceğini duyurdu.

    14 Mart'tan itibaren kısıtlama başlayacak

    Meta, içerik politikalarında bir değişikliğe giderek normalde yasak olan ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik paylaşılan bazı şiddet söylemlerine izin verme kararı aldıklarını açıklamıştı ve bu kararın işgale tepki olarak kendini savunmanın bir ifadesi olarak değerlendirildiğini ancak Rus halkına karşı böyle olabilecek söylemlerin bu kararın dışında tutulduğunu ve bunun hala yasak olduğunu belirtmişti. Meta'nın bu kararın ardından Rusya'dan da karşılık geldi.

    Roskomnadzor, mevcut gelişmeyi Telegram hesabında Instagram'da Ruslara karşı şiddet eylemlerini teşvik eden ve kışkırtan mesajlar dolaştığını ve bu yüzden 14 Mart günü saat 00:00'da platforma erişimin kısıtlanacağını duyurdu.

    Rusya'nın bu kararının ardından Instagram başkanı Adam Mosseri Twitter'da yaptığı bir paylaşımla: "Pazartesi günü Instagram Rusya'da engellenecek. Bu karar, Rusya'daki insanların %80'i ülkelerinin dışında bir Instagram hesabını takip ettiğinden Rusya'da 80 milyonu, birbirinden ve dünyanın geri kalanından koparacak. Bu yanlış. " ifadelerinde bulundu.

    Bir çok teknoloji şirketi ve sosyal medya platformu Ruya'ya karşı yaptırımlar uygularken Rusya da buna karşılık veriyor. Instagram kararın öncesinde de geçtiğimiz günlerde ülke, Facebook ve Twitter'a erişim engeli getirmeye başladıklarını duyurmuştu.

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