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    Rusya, Moskviç otomobillerin üretimine Aralık ayında başlayacak

    Tüm varlıklarını Rusya'ya devrederek ülkeden çekilen Renault'nun Moskova'daki eski fabrikasında artık Moskviç üretilecek. Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, üretim için tarih verdi.
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    Rusya, Moskviç otomobillerin üretimine Aralık ayında başlayacak
    Moskviç 2141
    Renault Grubu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Renault Rusya'daki hisselerinin tamamını Moskova belediye yönetimine, ülkenin en büyük otomotiv üreticisi AvtoVAZ'daki yüzde 67.69'luk payını da Rusya Otomotiv ve Motor Araştırmaları Enstitüsü'ne (NAMI) satarak ülkedeki tüm varlıklarını elinden çıkarmıştı.

    Yaşanan bu gelişmenin ardından Renault'nun Moskova'daki fabrikasının idaresi belediyeye geçmiş, Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin de fabrikadaki işçilerin olduğu gibi kalacağını ve fabrikanın yakında tamamen elektrikli araç markası olarak hayata döndürülecek olan Moskviç için üretim yapacağını duyurmuştu.

    Bu yıl 200'ü elektrikli toplam 600 otomobil üretilecek

    Automotive News Europe'un haberine göre Sobyanin bu konuda yeni bir açıklamada bulunarak yeni Moskviç araçların bu yılın Aralık ayında üretim bandına çıkacağını söyledi. Plan, ilk etapta yıl sonuna kadar 600 otomobil üretmek ve bunların 200 tanesinin saf elektrikli olması. 2023 yılında ise üretimin 50 bin adet seviyesine çıkarılması ön görülüyor.

    Bunu gerçekleştirmek için Moskova Belediye Başkanlığının Kamaz (Moskviç'in ana teknoloji partneri) ile birlikte Ağustos ayında yaptığı duyuru kapsamında fabrikaya 5 milyar ruble (1.5 milyar TL) yatırım yapılacak.

    Fabrikada üretimin başlaması için ortak arayışında olduğu belirtilen Kamaz'ın JAC Motors ile anlaştığı konuşuluyor. Belirtilene göre Çinli üretici, sadece tasarım ve platform konusunda destek sunmakla kalmayıp fabrika için gerekli ekipmanların sağlanmasına da yardım edecek.

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