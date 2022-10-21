BMW çizik uyarı sistemi geliştirdi: Nasıl çalışacak?

Söz konusu sistemin piezoelektrik etkiyi temel aldığını belirtelim. Aracın gövdesine boya koruma filmine benzer özel bir kaplama uygulanıyor. Son derece hassas olan kontrol ünitesi deformasyon sırasında elektrik yükünde meydana gelen değişiklikleri kayıt altına alıyor. Toplanan bilgiler araç bilgisayarına veya bir bulut hizmetine gönderilerek buradan doğrudan araç sahibinin mobil uygulamasına iletilebilir.
Patent içeriği ortaya çıktı
Alman otomobil devine henüz bu patent verilmedi. Patent başvurusunun içeriği sistemin algılama elemanı (film), kontrol ünitesi ve sinyal cihazı olmak üzere üç elemandan oluştuğunu gösteriyor. Geliştiriciler yükteki değişiklikleri, kaplama hasarının niteliği ve konumu hakkında bilgi veren bir veri akışı oluşturmanın yolunu bulmuş durumdalar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.