Tam Boyutta Gör Araç sahiplerinin en çok canını sıkan olayların başında çizikler geliyor. Otomobillerde meydana gelen çizikler oluştukları anda değil de genellikle çok daha sonra fark edilir. BMW mühendisleri, boya hasarı hakkında gecikmeden bilgi alınmasını sağlayan benzersiz bir teknoloji geliştirdi.

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Söz konusu sistemin piezoelektrik etkiyi temel aldığını belirtelim. Aracın gövdesine boya koruma filmine benzer özel bir kaplama uygulanıyor. Son derece hassas olan kontrol ünitesi deformasyon sırasında elektrik yükünde meydana gelen değişiklikleri kayıt altına alıyor. Toplanan bilgiler araç bilgisayarına veya bir bulut hizmetine gönderilerek buradan doğrudan araç sahibinin mobil uygulamasına iletilebilir.

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Patent içeriği ortaya çıktı

Alman otomobil devine henüz bu patent verilmedi. Patent başvurusunun içeriği sistemin algılama elemanı (film), kontrol ünitesi ve sinyal cihazı olmak üzere üç elemandan oluştuğunu gösteriyor. Geliştiriciler yükteki değişiklikleri, kaplama hasarının niteliği ve konumu hakkında bilgi veren bir veri akışı oluşturmanın yolunu bulmuş durumdalar.

Tam Boyutta Gör Çizik uyarı sistemi gerekirse hasara neden olan kişinin tespit edilmesi için aracın çeşitli kameralarını da etkinleştirebilir. Şimdilik bildiklerimiz bunlarla sınırlı. BMW patenti alsa bile bu teknolojiyi otomobillerine taşıyacağına dair bir garanti yok. Çizik uyarı sistemi abonelik karşılığı satın alınabilen bir seçenek de olabilir.

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BMW çizik uyarı sistemi geliştirdi: Nasıl çalışacak?