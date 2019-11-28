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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rusya pazarına tutunmaya çalışan Apple, Kırım'ı Ruslara verdi

    Rusya'daki yerli yazılım yasa tasarısından dolayı sallantılı durumda bulunan Apple, Ukrayna Özerk Cumhuriyeti olan Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanıdı. Yüzlerce ülkenin kararına ters karar aldı.
    4 sa.
    2,1b
    19
    15
    iPad
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Apple, Harita uygulamasında skandal bir karara imza attı. Harita ve Hava durumu uygulamasında Kırım’ı Rusya toprağı olarak tanıdı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yüzlerce ülke Kırım'ı özerk cumhuriyet olarak tanıyor.

    Kırım, Ukrayna’nın özerk cumhuriyetidir ancak Rusya, 2014 yılında bölgeyi işgal edip Kırım’ı Rus toprağı olarak açıkladı. Birkaç ülke dışında bu bölgeyi Rusya toprağı olarak tanıyan ülke olmadı. Birleşmiş Milletler’e göre Kırım, Ukrayna’nın özerk cumhuriyeti olmaya devam ediyor.

    Rusya’da Rus işletim sistemine sahip olmayan akıllı telefon satışının durdurulması gündemde. Bu nedenşe Apple’ın Rusya pazarındaki varlığı sallantılı durumda. Rus pazarındaki konumunu korumak isteyen ABD’li teknoloji devi, Kırım'ı Rus toprağı olarak tanıyarak kullanıcıların ve politikacıların gönlünü almaya çalışıyor.

    Ayrıca Bkz. "Rusya'da, Rus yazılımı olmayan teknolojik cihazların satışı yasaklandı"

    Yakın zamana Harita ve Hava Durumu uygulamalarında Kırım’ı ve Kırım’ın şehirlerini özerk cumhuriyet olarak gösteren Apple, Rusya’nın talebi üzerine Rusya’daki kullanıcılara Kırım topraklarını Rusya toprağı olarak göstermeye başladı. Rusya dışından arama yapıldığında ise özerk cumhuriyet olarak gözüküyor. Apple’dan konuyla ilgili bir açıklama gelmese de Rus parlementosunda görevli bir komite başkanı, Apple’ın Rus yasalarıyla uyumlu hale gelmek için bu adımı attığını duyurdu.



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    baymühendis 4 sa. en beğenilen
    Bu gelişmeyi iPad'imin üstünde Tatar böreği yiyerek protesto edeceğim.
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    WmGMD 3 sa.
    Şirketlerin duygusu görüşü olmuyor işte, para çıkar nerdeyse neyse onu yapıyorlar.
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    dr-erkam89 45 dk. yeni yorumcu
    İT(s)railin FİLİSTİN'e yaptığını Ruslar Kırım'a yapıyor! Bu da bence bilerek yapıldı, böyle değişik mesaj vermeyi severler!!
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    OverClocK1ng 1 sa.
    YALAKApple
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    asau 2 sa.
    Rusların değil mi zaten Rusların full çoğunluk olduğu Kırım. Ahh bu Türkçü kafaya göre %99 Arap olan Arabistan Araplar ihanet etmese bizimdi mantığı gibi...

    Gidemediğin yer senin değildir! Girne veya Kuzey Lefkoşe Rumların mı şimdi bu kafaya göre
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    gcb1903 9 dk. asau
    Milattan bu yana hep Türk yurdu olan Kırım sadece 100 yıl önce Rus sürgünleri, katliamları, tecavüzleri ile bu günlere gelmiştir.

    Araplar 1516 Yavuz ile Türk hakimiyetine girdi ve 1915 yılına kadar da Türk hakimiyeti altında kaldı. Dilleri, namusları, mezhepleri, malları olduğu gibi korundu.

    Kırım ile Arabistan bir değil. Kırım ile Filistin bir olabilir. İkisi de başka güçlerin zoruyla kendi topraklarından sürüldü, sürülmeye devam ediyor. Hâlâ devam eden bir süreç bu. Şu anda bile tarih yazılıyor. 50 100 yıl sonra kitaplarda ders olarak okutulacak şu an olanlar.

    Kırım göçmeni ve geçtiğimiz çağın tek büyük Türk tarihçisi olan Halil İnalcık okumanızı tavsiye ediyorum.
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    PURECAUCASIANWHITE 2 sa. TheStarBox
    Tarih bilmiyosun benle iletişim kurma bir daha weaboo
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    Spider_hip 2 sa.
    İyide sadece rusyada yapılan aramalarda rus toprağı diye göstermesi yetiyor mu ki? Ukrayna'ya kalkıp sizin diyecek, oldu olacak bize de kalkıp hala aslında kırım Türklerindir diye çıkartsın. Herkese gönlüne göre. Çin'de falanda yapıyordu sanırım buna benzer birşeyi. Nabza göre şerbet. Senin genel kendi bir duruşun olmalı, arama yapılan bölgeye göre valla siz kralsınız demekle olmaz.
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    thebiqboss 3 sa.
    Hocam Kusura Bakma Başlığı Yanlış Okudum Rusya pazarına tutunmaya çalışan apple karımı ruslara verdi diye
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    PURECAUCASIANWHITE 3 sa.
    ukrayna Rusyadır

    kosovo Sırbistandır!
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    WmGMD 3 sa.
    Şirketlerin duygusu görüşü olmuyor işte, para çıkar nerdeyse neyse onu yapıyorlar.
    Yanıtla +5
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    Lene 4 sa.
    Peki buna Malum Zat nediyecek.mesela Heyyyy Rusya Heyyy Apple diyebilir mi
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    joven 4 sa.
    Para için her yol mübah mantığı sonlarını er yada geç getirecek.
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