Rusya pazarına tutunmaya çalışan Apple, Kırım'ı Ruslara verdi

Apple, Harita uygulamasında skandal bir karara imza attı. Harita ve Hava durumu uygulamasında Kırım’ı Rusya toprağı olarak tanıdı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yüzlerce ülke Kırım'ı özerk cumhuriyet olarak tanıyor.

Kırım, Ukrayna’nın özerk cumhuriyetidir ancak Rusya, 2014 yılında bölgeyi işgal edip Kırım’ı Rus toprağı olarak açıkladı. Birkaç ülke dışında bu bölgeyi Rusya toprağı olarak tanıyan ülke olmadı. Birleşmiş Milletler’e göre Kırım, Ukrayna’nın özerk cumhuriyeti olmaya devam ediyor.

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Rusya’da Rus işletim sistemine sahip olmayan akıllı telefon satışının durdurulması gündemde. Bu nedenşe Apple’ın Rusya pazarındaki varlığı sallantılı durumda. Rus pazarındaki konumunu korumak isteyen ABD’li teknoloji devi, Kırım'ı Rus toprağı olarak tanıyarak kullanıcıların ve politikacıların gönlünü almaya çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Rusya'da, Rus yazılımı olmayan teknolojik cihazların satışı yasaklandı"

Yakın zamana Harita ve Hava Durumu uygulamalarında Kırım’ı ve Kırım’ın şehirlerini özerk cumhuriyet olarak gösteren Apple, Rusya’nın talebi üzerine Rusya’daki kullanıcılara Kırım topraklarını Rusya toprağı olarak göstermeye başladı. Rusya dışından arama yapıldığında ise özerk cumhuriyet olarak gözüküyor. Apple’dan konuyla ilgili bir açıklama gelmese de Rus parlementosunda görevli bir komite başkanı, Apple’ın Rus yasalarıyla uyumlu hale gelmek için bu adımı attığını duyurdu.