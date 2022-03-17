Intel: Çinli yonga üreticileri güçleniyor

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ABD ambargoları nedeniyle gelişmiş teknolojilere erişimi kısıtlanan Çinli yonga devleri yine de özellikle devlet desteği ile teknoloji geliştirmeye devam ediyor. Intel de Çin’de yaşanan gelişmelerin farkında.

Intel’den Çin açıklaması

Intel başkan yardımcısı ve Çin yöneticisi Rui Wang, yaptığı açıklamada 3 ila 5 yıl içerisinde Çinli işlemci üreticilerinin güçlü birer rakip olacağını belirtti. Herhangi bir siyasi görüş taşımadığını belirten Wang, bu gelişmelere karşı rekabet gücünü arttırmak istediklerini de dile getirdi.

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Wang herhangi bir firma ismi vermiyor ancak son dönemde teknoloji gündemine yansıyan pek çok Çinli firma mevcut. AMD Zen, VIA, MIPS ve RISC-V lisanslarını alan tasarımcılar farklı sektörlere yönelik projeler üretiyor.

Huawei’nin Kirin yonga setlerini yeniden canlandırmaya çalıştığı biliniyor. Zahoxin ilk işlemcilerini üretti ve dağıtıma başladı. Sunway markası sunucu sistemlerinde, Loongson mobil sistemlerde ve Hygon da masa üstü sistemlerinde faaliyet gösteriyor. Ayrıca Fengshua grafik kartları oldukça iddialı ve DDR5 üretimi de başladı. Yine 5nm sürecine geçiş için fırsat kollanıyor. Yani Çin her branşta kendisini zorlamaya devam ediyor.

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