Enerji ithalatında rüzgar ve güneş enerjisi sayesinde 7 milyar dolarlık tasarruf sağlandı

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Türkiye’de son yıllarda rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları hız kazandı. Bu durumun çevreye ve ekonomiye olumlu etkisi var. Londra merkezli araştırma kurumu Ember, Türkiye’de rüzgar ve güneşten elektrik üretiminin son 12 aydaki ekonomik etkisi hakkında bir rapor hazırladı.

7 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçildi

Türkiye’deki elektrik üretiminin üçte biri doğal gazdan karşılanıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki kapasite artışı, doğal gaz gibi fosil yakıtlardan üretimin önüne geçiyor. Ember’in analizine göre Türkiye'de 1 Mayıs 2021-30 Nisan 2022 tarihlerinde rüzgar ve güneş enerjisi santralleri 46,3 teravatsaat elektrik üretildi. Bu miktar doğal gaz santralleri tarafından üretilseydi 7 milyar dolarlık fazladan ithalat yapılması gerekecekti. Gelecek aylarda doğal gaz fiyatlarının aynı seviyede kalması durumunda Türkiye'de rüzgar ve güneşin her ay yaklaşık 700 milyon dolar tasarruf sağlaması bekleniyor.

Geceleri de enerji üretebilen güneş paneli geliştirildi 4 hf. önce eklendi

Rapora göre geçen yıl elektrik üretimindeki kapasite artışının yüzde 97’si yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu. Ancak artışın miktarı, elektrik talebindeki artışı karşılamaya yetecek kadar olmadı. Bu duruma dikkat çekilerek yeni santrallerin daha yüksek kapasiteye sahip olması gerektiği belirtildi. Ayrıca Türkiye’de güneş paneli üretim kapasitesinin yıllık 8 gigavat kapasiteyle Avrupa’da bir numara olduğunu ancak Türkiye’de devreye alınan güneş santrali kapasitesinin her yıl 1 gigavattan daha az olduğu belirtiliyor. Türkiye’de güneş paneli üretimi ve devreye alınan güneş paneli santrali kapasitesini artırarak elektrik faturalarının azaltılabileceği öngörülüyor.

Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de rüzgarda 10.861 MW toplam kurulu güce sahibiz. Türkiye, bu kapasiteyle Avrupa’da yedinci, dünyada on ikinci sırada yer alıyor. Güneşte ise Türkiye’de 8.029 MW kurulu güç bulunuyor.

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