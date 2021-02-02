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    Ryan Reynolds ve Mark Ruffalo'nun başrolünde olduğu zaman yolculuğu temalı filmden görseller paylaşıldı

    Ryan Reynolds ve Shawn Levy'ın Free Guy isimli video oyun temalı filminden sonra bir sonraki projesi olan The Adam Project filminden yeni görseller paylaşıldı.
    02 Şubat 2021, 04:00 (2 hf.)
    1,8b
    1
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Ryan Reynolds ve Mark Ruffalo'nun başrolünde olduğu zaman yolculuğu temalı filmden görseller paylaşıldı
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    Deadpool rolü ile tanınan Ryan Reynolds'ın ve başarılı oyuncu Mark Ruffalo'nun başrolünde olduğu The Adam Project filminden yeni görseller paylaşıldı.

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    Yayınlanan görsellere baktığımızda Ryan Reynolds ve Mark Ruffalo'nun karakterlerinin bir araba kazası geçirdiğini görüyoruz. Ryan Reynolds'ın şaşırdığı görsel yine akıllara Deadpool'ugetiriyor. Ryan Reynolds büyük bir ihtimalle yine eğlenceli bir karakteri canlandırıyor.

    Filmin yönetmenliğini Shawn Levy üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Zoe Saldana ve Jennifer Garner bulunuyor. Filmin yayın tarihi gibi detayları bilinmiyor ancak geçtiğimiz aylarda filmin yayın haklarını Netflix satın almıştı. Bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeri kısmında bulabilirsiniz.

    The Adam Project ismi ile şu anda geliştirme aşamasın olan film, zaman yolculuğu temalı olacak ve konusu genel olarak şu şekilde: Ana karakter, kendisinin 13 yaşındaki halinden yardım almak için geçmişe gidecek ve yolda ölen babasına rastlayacak. 



    https://screenrant.com/adam-project-ryan-reynolds-mark-ruffalo-hulk-joke/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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