No Time to Die'ın, Nokia yüzünden ertelendiği söyleniyor; film tekrar çekilebilir

Sinema sektörünün önemli markalarından biri olan James Bond serisinin yeni filmi No Time to Die geçtiğimiz haftatekrar ertelenmişti. Ertelenme sebebinin arkasında Covid-19 salgını var sanılıyordu ancak durumlar düşündüğümüz gibi değilmiş.

Birkaç farklı kaynaktan sızdırılan haberlere göre No Time to Die isimli filmin son ertelenme sebebi Nokia. Daha önce duyurulduğı gibi Nokia ve No Time to Die filmi arasında bir reklam anlaşması kurulmuştu. Filmde James Bond, Nokia'nın o dönemki son model telefonunu kullanacaktı. Ancak film yaklaşık iki yıl ertelendiği için Nokia dahil olmak üzere filmde reklam amaçlı kullanılan ürünlerin hepsi eskimiş oldu.

Filmde Adidas, Omega ve özellikle Nokia'ya ait ürünler bulunuyordu ancak başta Nokia olmak üzere reklamı yapılacak olan firmalar, filmde ürünlerinin göründüğünü sahnelerin tekrar çekilmesini ve yeni ürünlerinin görünmesini istiyor. Bu çekimlerin yapılabilmesi için filmin ertelendiği söyleniyor.

Bunun şu an için yalnzıca bir söylentiden ibaret olduğunu ve resmi bir açıklama olmadığını belirtelim. İlerleyen süreçte film için yeniden bir çekim süreci başlarsa veya filmde yeni ürünleri görürsek anlarız ki bu haber doğru. Filmin şu anki yayın tarihi 8 Ekim 2021.

No Time to Die'ın yönetmenliğini Cary Joji Fukunaga üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Daniel Craig, Ana de Armas, Jeffrey Wright, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Christoph Waltz, Rami Malek, Naomie Harris ve Ben Whishaw gibi isimler bulunuyor.

