Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    No Time to Die'ın, Nokia yüzünden ertelendiği söyleniyor; film tekrar çekilebilir

    Geçtiğimiz haftalarda ertelenen son James Bond filmi No Time to Die, bir kez daha ertelenmişti. Sebebin Covid-19 olduğu düşünülüyordu ancak söylentiye göre sebep Nokia.
    1 sa.
    966
    61
    1
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Sinema sektörünün önemli markalarından biri olan James Bond serisinin yeni filmi No Time to Die geçtiğimiz haftatekrar ertelenmişti. Ertelenme sebebinin arkasında Covid-19 salgını var sanılıyordu ancak durumlar düşündüğümüz gibi değilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Guillermo del Toro, Pacific Rim'in devamını yapmayı düşünmüyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni James Bond filmi No Time to Die tekrar ertelendi ve toplamda 1.5 yıl ertelenmiş oldu

    Birkaç farklı kaynaktan sızdırılan haberlere göre No Time to Die isimli filmin son ertelenme sebebi Nokia. Daha önce duyurulduğı gibi Nokia ve No Time to Die filmi arasında bir reklam anlaşması kurulmuştu. Filmde James Bond, Nokia'nın o dönemki son model telefonunu kullanacaktı. Ancak film yaklaşık iki yıl ertelendiği için Nokia dahil olmak üzere filmde reklam amaçlı kullanılan ürünlerin hepsi eskimiş oldu.

    Filmde Adidas, Omega ve özellikle Nokia'ya ait ürünler bulunuyordu ancak başta Nokia olmak üzere reklamı yapılacak olan firmalar, filmde ürünlerinin göründüğünü sahnelerin tekrar çekilmesini ve yeni ürünlerinin görünmesini istiyor. Bu çekimlerin yapılabilmesi için filmin ertelendiği söyleniyor.

    Bunun şu an için yalnzıca bir söylentiden ibaret olduğunu ve resmi bir açıklama olmadığını belirtelim. İlerleyen süreçte film için yeniden bir çekim süreci başlarsa veya filmde yeni ürünleri görürsek anlarız ki bu haber doğru. Filmin şu anki yayın tarihi 8 Ekim 2021.

    No Time to Die'ın yönetmenliğini Cary Joji Fukunaga üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Daniel Craig, Ana de Armas, Jeffrey Wright, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Christoph Waltz, Rami Malek, Naomie Harris ve Ben Whishaw gibi isimler bulunuyor. 



    https://www.gsmarena.com/james_bond_film_no_time_to_die_further_delayed_to_reshoot_nokia_product_placements-news-47416.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Şişirilebilir elektrikli bisiklet: Poimo

    WarSaw

    ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten

    10 saat önce
    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    20 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheMuyu (Murat Y.) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Firmalar da haklı sonuçta ürünlerinin reklamlarını yapmak için o kadar para veriyorlar haliyle 2-3 yıl önceki ürünü göstermek istemiyorlar.



    Ayrıca başlık click bait olmuş film tekrar çekilebilir ne demek? Bazı sahneler yeniden çekilmek istenmiş.
    Firmalar da haklı sonuçta ürünlerinin reklamlarını yapmak için o kadar para veriyorlar haliyle 2-3 yıl önceki ürünü göstermek istemiyorlar. ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheMuyu (Murat Y.) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Firmalar da haklı sonuçta ürünlerinin reklamlarını yapmak için o kadar para veriyorlar haliyle 2-3 yıl önceki ürünü göstermek istemiyorlar.



    Ayrıca başlık click bait olmuş film tekrar çekilebilir ne demek? Bazı sahneler yeniden çekilmek istenmiş.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. Lenovo bilgisayar pazarının lideri 1 sa. Asus ROG Phone 5'in bazı teknik detayları ve tasarımı belli oldu 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN No Time to Die'ın, Nokia yüzünden ertelendiği söyleniyor; film tekrar çekilebilir Sonraki Intel Core i9-11900K PassMark’ın tek çekirdek listesinde zirveye oturdu 2 sa. Razer Viper 8KHz oyuncu faresi bir ilke imza atıyor 3 sa. RTX 3080/Ti 20 GB test edildi 3 sa. Roguelike RPG Stellar Hunter, mobil cihazlar için yayınlandı 4 sa. Turtle Beach ve Oakley oyuncu gözlükleri üretecek 13 sa. Çin’in kendi imkânlarıyla geliştirdiği Fuqing No. 5 adlı reaktör, ticari faaliyetlere başladı 13 sa. Canlı hücreler içeren ve kemik dokusunun geliştirilmesinde kullanılabilecek jel geliştirildi 14 sa. Gitgide kilo alan M1A2 Abrams ana muharebe tankı, neredeyse nakledilemez hale geldi 14 sa. Haftalık Dizi Önerisi 11: Fawlty Towers 15 sa. 200 megapiksel kameralı ilk akıllı telefon ZTE Axon 30 Pro olabilir 16 sa. Tesla, otopilot teknolojisini diğer markalarla paylaşacak 17 sa. Galaxy Tab S8 serisinin teknik özellikleri sızdı: Snapdragon 888 işlemci, 120Hz ekran 18 sa. Sony Xperia 1 III'ün render görüntüleri ve bazı teknik detayları ortaya çıktı 18 sa. 2si1 "GeForce Now Türkiye'de" | Gözleri açan Teknoloji ve Oyun Programı 18 sa. The Medium - İnceleme: "Biz ayrı dünyaların insanıyız" 18 sa. Nokia'nın gidişatı kötü: Akıllı telefon pazarında 15'inci sırada 19 sa. Tek doz Johnson & Johnson aşısının %66 oranında etkili olduğu öne sürülüyor 19 sa. Türkiye'nin fiber internet haritası çıkarıldı: Gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz 20 sa. Samsung Galaxy A52'nin render görüntüsü, telefonun tasarım detaylarını ortaya koyuyor 20 sa. Meizu 18'in ön tasarımını gösteren kısa bir video yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız