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    AMD Ryzen 5800X3D, Ryzen 7000 işlemcilerin tamamından daha çok satıyor

    AMD’nin yeni nesil Ryzen 7000 serisi tüketiciler tarafından beklenen ilgiyle karşılanmadı. AMD fiyat düşüşüne gitmiş olsa bile önceki nesil Ryzen 5000 ailesi piyasayı domine etmeye devam ediyor.
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    Ryzen 5800X3D, Ryzen 7000 serisi işlemcilerden daha çok satıyor Tam Boyutta Gör
    AMD, Almanya pazarında tek başına hakim olmaya devam ediyor. Ancak görünen o ki bu hakimiyet kırmızılı takımın mevcut Ryzen 7000 ailesinden değil Ryzen 5000 serisinden kaynaklanıyor. Hatta Ryzen 5800X3D tek başına tüm Ryzen 7000 serisinden çok satıyor.

    Reddit'te Ingebor tarafından derlenen verilerde Almanya'nın en büyük bilgisayar donanımı satıcısı Mindfactory'nin piyasa istatistikleri detaylı olarak görülüyor. Rakamlara göre Aralık 2022’de, AMD işlemciler 20.000 adet satılırken Intel işlemciler 11.000 adet satıldı. Aralık ayın AMD için Kasım’dan sonra yılın en çok satışının yapıldığı ay oldu. Ancak bu satışların büyük bir kısmı önceki nesil işlemcilerden kaynaklanıyor.

    Ryzen 5800X3D tek başına Ryzen 7000 serisini geçiyor

    Ryzen 5800X3D, Ryzen 7000 serisi işlemcilerden daha çok satıyor Tam Boyutta Gör
    İlgili dönemde Ryzen 5800X3D, tek başına 3250 adet satış gerçekleştirdi. Bu sayı önceki döneme göre yüzde 29 düşse de geri kalan tüm Ryzen 7000 serisinden daha çok sattı. Bu arada Ryzen 7 7700 satışları yüzde 27’lik bir düşüş gördü. Tablonun genelinde benzer düşüşler bulunurken Intel tarafında Core i5 13600K, Core i5 12400F ve Core i9 13900K, AMD tarafındaysa sadece Ryzen 5 7600X satışları yükseltti. En çok satanlar listesinin ilk beşinde ise sadece bir adet Intel işlemcinin olması da dikkat çekti.
    Ryzen 5800X3D, Ryzen 7000 serisi işlemcilerden daha çok satıyor Tam Boyutta Gör
    Almanya’daki satışlar sadece Aralık değil, yılın tamamında da benzer eğilimdeydi. 2022 yılı boyunca en çok satan ilk 5 işlemcinin tamamı AMD. En çok satan ise 28.820 adet ile Ryzen 5 5600X. Bu arada listenin ilk on sırasında sadece iki Intel işlemci var: Core i5 12400K ve Core i7 12700K. Öte yandan Intel’in yeni 13. nesil işlemcilerinin hızlı bir yükseliş içinde olduğunu da söylememiz gerek.

    Tüm bunların ışığında tüketicilerin AMD’nin Ryzen 7000 serisine olan ilgisi düşük kalmaya devam ediyor diyebiliriz. AMD önemli ölçüde bu işlemcilerin fiyatında indirime gitse de Ryzen 7000 serisinin beraberinde AM5 ve DDR5 zorunluluğunu getirmesi maliyet konusunda rakibi Intel’in arkasında kalmasına neden oluyor.

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