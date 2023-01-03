AMD Ryzen 5800X3D, Ryzen 7000 işlemcilerin tamamından daha çok satıyor

Reddit'te Ingebor tarafından derlenen verilerde Almanya'nın en büyük bilgisayar donanımı satıcısı Mindfactory'nin piyasa istatistikleri detaylı olarak görülüyor. Rakamlara göre Aralık 2022’de, AMD işlemciler 20.000 adet satılırken Intel işlemciler 11.000 adet satıldı. Aralık ayın AMD için Kasım’dan sonra yılın en çok satışının yapıldığı ay oldu. Ancak bu satışların büyük bir kısmı önceki nesil işlemcilerden kaynaklanıyor.
Ryzen 5800X3D tek başına Ryzen 7000 serisini geçiyor
Tüm bunların ışığında tüketicilerin AMD’nin Ryzen 7000 serisine olan ilgisi düşük kalmaya devam ediyor diyebiliriz. AMD önemli ölçüde bu işlemcilerin fiyatında indirime gitse de Ryzen 7000 serisinin beraberinde AM5 ve DDR5 zorunluluğunu getirmesi maliyet konusunda rakibi Intel’in arkasında kalmasına neden oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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