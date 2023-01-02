TSMC, 3nm verimliliğinde yüzde 80’lere ulaştı! Samsung ise yüzde 20’lerde

TSMC, verimlilikte Samsung'un çok önünde
Öte yandan TSMC’nin 3nm sürecinin en büyük ve ilk müşterisi Apple olacak. Bununla birlikte TSMC daha istikrarlı ve verimli N3E üretim sürecine de 2023’ün sonlarında geçecek. Ardından daha gelişmiş N3P teknolojisine geçiş yapılarak verimlilik ve performans kazanımları bir kez daha artacak. Samsung’un da benzer yol haritası mevcut ve yakın bir zamanda onlardan da yeni bilgiler geldiğini görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d