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    TSMC, 3nm verimliliğinde yüzde 80’lere ulaştı! Samsung ise yüzde 20’lerde

    Artık 3nm sürecinde üretilen yongalar oldukça yakınımızda bulunuyor ancak TSMC ve Samsung’un yeni işlem sürecindeki verimlilikleri arasında büyük farkların olduğu ortaya çıktı.
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    TSMC, 3nm verimliliğinde Samsung’un çok önünde Tam Boyutta Gör
    Birden çok analist ve uzmana atıfta bulunan Business Next kaynaklı rapor, TSMC’nin 3nm sürecindeki verimlilikte Samsung Foundry'den önemli ölçüde daha iyi olduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre TSMC’nin 3nm yongaları ürünlerde kullanılabilecek seviyede ama Samsung’un yürümesi gereken halen uzun bir yol var.

    TSMC, verimlilikte Samsung'un çok önünde

    TSMC, 3nm verimliliğinde Samsung’un çok önünde Tam Boyutta Gör
    Esasında Samsung Foundry'nin yüksek hacimli 3GAE (3nm, Gate All Around) çip üretimine ve örneklemesine TSMC’ye göre birkaç ay daha önce geçiş yaptı. Fakat firma istenilen verimliliği halen daha yakalayamamış durumda. Öyle ki aradan geçen aylar boyunca Samsung’un 3nm verimliliğinin halen daha yüzde 10 ila yüde 20 arasında olduğu iddia ediliyor. Öte yandan TSMC tarafından gelen bilgiler, yarı iletken devinin N3 (3nm) sürecinde yüzde 60 ila yüzde 80 verimlikte olduğunu gösteriyor.
    TSMC, 3nm verimliliğinde Samsung’un çok önünde Tam Boyutta Gör
    Hatta aktarılanlara göre TSMC’nin 3m sürecinde elde ettiği kazanımlar yüzde 80 verimlilik ile birleştirildiğinde 5nm ile aynı seviyede performans elde edilebileceği söylenmekte. Fakat göz ardı edilmemesi gereken önemli bir faktörün bulunduğunu da söylememiz gerekiyor. Bu verimlilik seviyeleri ne Samsung ne de TSMC tarafından onaylanmış değil. Rapor, Samsung'un aylardır hiçbir gelişim göstermediğini iddia ediyor ancak bu durum pek olası durmuyor.

    Öte yandan TSMC’nin 3nm sürecinin en büyük ve ilk müşterisi Apple olacak. Bununla birlikte TSMC daha istikrarlı ve verimli N3E üretim sürecine de 2023’ün sonlarında geçecek. Ardından daha gelişmiş N3P teknolojisine geçiş yapılarak verimlilik ve performans kazanımları bir kez daha artacak. Samsung’un da benzer yol haritası mevcut ve yakın bir zamanda onlardan da yeni bilgiler geldiğini görebiliriz.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 6 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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