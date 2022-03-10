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    Ryzen 7 5800X3D işlemcide hız aşırtma olmayacak

    Ekstra bellek katmanı ile oyunlarada ve bellek seven uygulamalarda bir adım öne geçen Ryzen 7 5800X3D işlemcisinin hız aşırtma imkânı sunmayacağı ifade ediliyor. 
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    Ryzen 7 5800X3D
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    AMD’nin yonga sektöründe ilk kez ek bir ön bellek plakası ile desteklediği Ryzen 7 5800X3D yavaş yavaş piyasada kendisini göstermeye başladı. Bununla birlikte bazı sıkıntılar olduğu dilden dile yayılıyor.

    Ryzen 7 5800X3D hız aşırtılıyor mu?

    Ryzen 7 5800X3D işlemcisi 8 çekirdek ve 16 izlek birimi barındırıyor. Turbo ile 4.5GHz seviyesine kadar çıkabilen işlemcide 32MB standart ön bellek yer alırken 64MB 3D V-cache de üzerine ekleniyor. Böylece toplamda 96MB ön bellek elde ediliyor.  

    105W enerji tüketen Ryzen 7 5800X3D işlemcisi AM4 soketi ile uyumlu. Ryzen 5900X işlemcisine göre Full HD oyunculukta yüzde 15 daha iyi performans sergileyen Ryzen 7 5800X3D işlemcisi en iyi oyun işlemcisi olduğu iddiasında zira Alder Lake tabanlı Intel Core-i9 12900K işlemcisine göre yüzde 17’ye varan farklar söz konusu.

    Bununla birlikte AMD’nin ana kart üreticilerinden hız aşırtma desteğini kapatmalarını istediği iddia ediliyor. Talebin neden yapıldığı ile ilgili araştırmalarda ise AMD’nin henüz üreticilere bir açıklama sunmadığı belirtiliyor.

    AGESA 1.2.0.6 B sürücüsünde de henüz hız aşırtma konusu ile ilgili bir ipucu bulunmuyor. Bu bakımdan net bilgiler mevcut değil. Bununla birlikte 3D bellek teknolojisinin hız aşırtma esnasında sorunlar yaşadığı tahmin ediliyor.

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