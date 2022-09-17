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    Ryzen 7000 APU serisinde Xilinx dönemi

    AMD’nin taşınabilir sistemler pazarında elini daha da güçlendirecek olan Ryzen 7000 APU serisi daha iyi performansın yanında yapay zekâ tarafında da iddialı olacak.
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    AMD
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    35 milyar dolar bedelle tarihinin en büyük satın alımını gerçekleştiren ve Xilinx firmasını bünyesine katan AMD bugüne kadar firmanın kendi ekosistemine çalışmasına odaklanmıştı. Şimdi yavaş yavaş kendi ürünlerine entegrasyona başlıyor.

    Ryzen 7000 APU serisinde yapay zekâ adımı

    Zen 4 çekirdeği ve RDNA 3 grafik birimini bir araya getirecek olan Ryzen 7000 APU serisinde firma ilk kez Xilinx tarafından geliştirilmiş yapay zekâ hızlandırma motoruna yer verecek. Böylece yapay zekâ odaklı işlemlerde önemli bir avantaj sağlayacak.

    Firma ilk Ryzen 7000 prototiplerinin üretim aşamasının tamamlandığını ve laboratuvar ortamında testlere başladıklarını belirtiyor. İşler yolunda giderse bu yeni yongalar ile ilgili son karar da verilecek. Böylece Intel Raptor Lake ile birlikte gelecek VPU işlem birimlerine de rakip olacak.

    Ryzen 7000 APU serisi yapay zekâ hızlandırmasının yanında LPDDR5 bellek ve PCIe 5 desteği sunacak. 35W-45W arasında değişen TDP değerleri ile geniş bir yelpazeye hitap edecek. AMD’nin bu kez Ryzen 7040 şeklinde bir isimlendirme yapacağı ifade ediliyor.

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