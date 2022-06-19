Ryzen 7000 masaüstü işlemciler detaylanıyor: Toplam 5 modelden oluşabilir

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Zen 3 mimarisi üzerinde uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren AMD, yakında yeni AM5 soketi ve Ryzen 7000 işlemcilerini piyasaya sürecek. Yeni işlemcilerin çıkışına az bir süre kala, serinin hangi modellerden oluşacağına dair ilk bilgiler geldi.

İlk etapta toplam üç model kullanıcılara sunulacak

Twitter üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan güvenilir sızıntı kaynağı Greymon55, Ryzen 7000 işlemcilerin ilk etapta toplam üç modelden oluşacağını ve bu modellerin sırasıyla Ryzen 7900X, 7800X ve 7600X olacağını bildirdi. Bununla birlikte serinin 16 çekirdek, 32 iş parçacığı ve 170W TDP’li amiral gemisi Ryzen 9 7950X modeli ve ara model 7700X ise, ilk üç işlemcinin çıkışından bir süre sonra gelecek.

AMD Ryzen 7000 işlemciler 15 Eylül'de piyasaya sürülebilir 1 gün önce eklendi

Ayrıca yakın zamanda paylaşılan ancak kaldırılan yeni bir sızıntı, amiral gemisi Ryzen 9 7950X’in 893 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağını iddia etmişti. Yeni işlemcilerin fiyatını konuşmak için henüz erken olsa da, söz edilen bu rakamın 5950X’in lansman fiyatından daha düşük olduğunu söyleyebiliriz.

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