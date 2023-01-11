Ryzen7000X3D işlemcilerin çıkış tarihi belli oldu

Bugün erken saatlerde AMD, resmi web sitesini 3D V-Cache işlemciler için yeni bilgilerle güncelledi. Bu bağlamda AMD tarafından CES 2023'te tanıtılan Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D ve Ryzen 7 7800X3D modelleri, 14 Şubat tarihinde piyasaya sürülecek. Bilmeyenler için yaklaşan yeni işlemciler, 3D V-Cache teknolojisinin ikinci neslinden güç alacak. Böylece 144 MB'a ulaşan ön bellek boyutları sunacak.

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Ayrıca AMD, ailenin amiral gemisi modeli Ryzen 9 7950X3D'nin seçilen oyunlarda Core i9-13900K'dan daha iyi oyun performansı sunduğunu iddia ediyor. Yeni 3D V-Cache Zen 4 işlemcilerin fiyatları henüz açıklanmadı. Umarız AMD, Ryzen 7000 serisinde karşımıza çıkan rekabetçi fiyat etiketlerini korumaya devam eder.

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Ryzen 7000X3D işlemcilerin çıkış tarihi açıklandı