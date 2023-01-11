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    Ryzen 7000X3D işlemcilerin çıkış tarihi açıklandı

    AMD'nin şimdiye kadarki en güçlü işlemcileri olacak Ryzen 7000X3D serisinin resmi çıkış tarihi belli oldu. Ryzen 9 7950X3D, 7900X3D ve Ryzen 7 7800X3D, Şubat ayında geliyor.
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    Ryzen 7000X3D işlemcilerin çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Ryzen 9 7950X3D, 7900X3D ve Ryzen 7 7800X3D modellerinden oluşan yeni nesil 3D V-Cache Zen 4 işlemcilerini duyuran AMD, etkinlik sırasında Şubat ayına işaret etmişti. Bugün sessizliğini bozan yonga devi, yeni işlemcilerin resmi çıkış tarihini açıkladı.

    Ryzen7000X3D işlemcilerin çıkış tarihi belli oldu

    Bugün erken saatlerde AMD, resmi web sitesini 3D V-Cache işlemciler için yeni bilgilerle güncelledi. Bu bağlamda AMD tarafından CES 2023'te tanıtılan Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D ve Ryzen 7 7800X3D modelleri, 14 Şubat tarihinde piyasaya sürülecek. Bilmeyenler için yaklaşan yeni işlemciler, 3D V-Cache teknolojisinin ikinci neslinden güç alacak. Böylece 144 MB'a ulaşan ön bellek boyutları sunacak.

    Ayrıca AMD, ailenin amiral gemisi modeli Ryzen 9 7950X3D'nin seçilen oyunlarda Core i9-13900K'dan daha iyi oyun performansı sunduğunu iddia ediyor. Yeni 3D V-Cache Zen 4 işlemcilerin fiyatları henüz açıklanmadı. Umarız AMD, Ryzen 7000 serisinde karşımıza çıkan rekabetçi fiyat etiketlerini korumaya devam eder.

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    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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