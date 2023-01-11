Şimdi de Radeon RX 6000 ekran kartlarında hatalar ortaya çıkmaya başladı

Radeon RX 6000 ekran kartlarındaki sorun ne?
Alman Techtuber ve KrisFix-Germany teknik servis platformlarının paylaştığı bilgilere göre bugüne kadar toplamda 48 farklı Radeon RX 6000 ekran kartının çipi bozulmuş şekilde geldiği ifade ediliyor. 13 ekran kartı ise farklı sorunlar barındırıyor.
Platform yetkilileri ilk kez bu kadar çok sayıda ekran kartının bozulmuş çip nedeniyle tamire geldiğini ifade ediyor. Ayrıca GPU, bellek ve kontrolcü hatlarında da kısa devre yaşandığı belirtiliyor. Üstelik kullanıcılar oyun oynarken, video izlerken hatta bekleme durumundayken bir anda grafik kartının öldüğünü belirtmiş.
Yapılan incelemelerde ise tüm ekran kartlarının geçen ay yayınlanan Adrenalin 22.11.2 (WHQL) sürücüsü üzerinde çalıştığı tespit edilmiş. Yani sürücü kaynaklı bir sorun varmış gibi görünüyor ancak net değil. Kaynaklar AMD’nin kazara termal korumayı kapatmış olabileceğini düşünüyor. Oyunculara şimdilik bu versiyonu kullanmamaları isteniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..