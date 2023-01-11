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    Şimdi de Radeon RX 6000 ekran kartlarında hatalar ortaya çıkmaya başladı

    Bazı teknik servisler AMD Radeon RX 6000 ekran kartlarında sıra dışı bozulmalar yaşandığını ve tamir için gönderildiğini belirtiyor. Sorun sürücülerde olabilir. 
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    Radeon RX 6000 Tam Boyutta Gör
    Ryzen 7000 ve Radeon 7000 serileri ile piyasaya bomba bir başlangıç yapan AMD için işler bir anda terse döndü. Radeon RX 7900 XTX kartlarında ortaya çıkan soğutma problemlerinden sonra Radeon RX 6000 ekran kartlarında da sıkıntılar rapor ediliyor.

    Radeon RX 6000 ekran kartlarındaki sorun ne?

    Alman Techtuber ve KrisFix-Germany teknik servis platformlarının paylaştığı bilgilere göre bugüne kadar toplamda 48 farklı Radeon RX 6000 ekran kartının çipi bozulmuş şekilde geldiği ifade ediliyor. 13 ekran kartı ise farklı sorunlar barındırıyor.

    Platform yetkilileri ilk kez bu kadar çok sayıda ekran kartının bozulmuş çip nedeniyle tamire geldiğini ifade ediyor. Ayrıca GPU, bellek ve kontrolcü hatlarında da kısa devre yaşandığı belirtiliyor. Üstelik kullanıcılar oyun oynarken, video izlerken hatta bekleme durumundayken bir anda grafik kartının öldüğünü belirtmiş.

    Yapılan incelemelerde ise tüm ekran kartlarının geçen ay yayınlanan Adrenalin 22.11.2 (WHQL) sürücüsü üzerinde çalıştığı tespit edilmiş. Yani sürücü kaynaklı bir sorun varmış gibi görünüyor ancak net değil. Kaynaklar AMD’nin kazara termal korumayı kapatmış olabileceğini düşünüyor. Oyunculara şimdilik bu versiyonu kullanmamaları isteniyor.

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    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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