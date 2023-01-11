Şimdi de Radeon RX 6000 ekran kartlarında hatalar ortaya çıkmaya başladı

Tam Boyutta Gör Ryzen 7000 ve Radeon 7000 serileri ile piyasaya bomba bir başlangıç yapan AMD için işler bir anda terse döndü. Radeon RX 7900 XTX kartlarında ortaya çıkan soğutma problemlerinden sonra Radeon RX 6000 ekran kartlarında da sıkıntılar rapor ediliyor.

Radeon RX 6000 ekran kartlarındaki sorun ne?

Alman Techtuber ve KrisFix-Germany teknik servis platformlarının paylaştığı bilgilere göre bugüne kadar toplamda 48 farklı Radeon RX 6000 ekran kartının çipi bozulmuş şekilde geldiği ifade ediliyor. 13 ekran kartı ise farklı sorunlar barındırıyor.

AMD, Radeon RX 7900 XTX kartların sorunlu olduğunu doğruladı 4 gün önce eklendi

Platform yetkilileri ilk kez bu kadar çok sayıda ekran kartının bozulmuş çip nedeniyle tamire geldiğini ifade ediyor. Ayrıca GPU, bellek ve kontrolcü hatlarında da kısa devre yaşandığı belirtiliyor. Üstelik kullanıcılar oyun oynarken, video izlerken hatta bekleme durumundayken bir anda grafik kartının öldüğünü belirtmiş.

Yapılan incelemelerde ise tüm ekran kartlarının geçen ay yayınlanan Adrenalin 22.11.2 (WHQL) sürücüsü üzerinde çalıştığı tespit edilmiş. Yani sürücü kaynaklı bir sorun varmış gibi görünüyor ancak net değil. Kaynaklar AMD’nin kazara termal korumayı kapatmış olabileceğini düşünüyor. Oyunculara şimdilik bu versiyonu kullanmamaları isteniyor.

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