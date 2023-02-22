AMD Ryzen 7900’de bulunan entegre GPU’nun performansı yüzde 40 artırıldı

Ryzen 7900'deki entegre GPU’nun performansı radikal şekilde artırıldı
Bununla birlikte ilginç bir şekilde entegre RDNA 2 ekran kartlarının hız aşırtma performansının ayrık modellere göre daha iyi olduğu görülüyor. Bu bağlamda AMD’nin yaklaşan Dragon Range mobil işlemcileri içinde bulunan ancak daha güçlü olması beklenen entegre GPU’ların da performansının büyük oranda artırılması mümkün olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.