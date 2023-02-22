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    AMD Ryzen 7900’de bulunan entegre GPU’nun performansı yüzde 40 artırıldı

    Görünüşe göre AMD Ryzen 7000 serisi işlemcilerde bulunan entegre grafik işlemcisi büyük ölçüde hız aşırtılabilir. Zira AMD Ryzen 7900’de bulunan GPU hız aşırtılarak performansı ciddi oranda artırıldı.
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    Ryzen 7900 GPU’su hız aşırtıldı ve performansı yüzde 40 artırıldı Tam Boyutta Gör
    AMD’nin Ryzen 7000 serisi işlemcilerinin tamamında RDNA 2’yi temel alan küçük bir grafik işlemcisi bulunuyor. Bu entegre GPU’nun performansı oyun oynamak için yeterli değil ancak bir bilgisayar gurusu Ryzen 7900’de bulunan GPU’yu hız aşırtarak performansını yüzde 40’tan fazla artırmayı başardı.

    Ryzen 7900'deki entegre GPU’nun performansı radikal şekilde artırıldı

    Ryzen 7900 GPU’su hız aşırtıldı ve performansı yüzde 40 artırıldı Tam Boyutta Gör
    SkatterBencher tarafından yapılan çalışmalar ve ince ayarlamalar ile entegre RDNA 2 GPU’su (2.20 GHz] etkileyici bir şekilde 3,1 GHz seviyesine hız aşırtıldı ve yüzde 42’ye varan performans artışı elde edildi. Hız aşırtma işleminde AMD Precision Boost Overdrive ve GFX Curve Optimizer kullanıldı. İki yöntemin birleştirilmesiyle işlemcinin tam potansiyeli daha yüksek voltajlarla ortaya çıkartıldı.

     

    Ryzen 7900 GPU’su hız aşırtıldı ve performansı yüzde 40 artırıldı Tam Boyutta Gör
    Günün sonunda elde edilen yüzde 42’lik performans artışı evet, yüksek ancak aslında pek bir şey ifade etmiyor zira GPU’nun kendisi son derece güçsüz. Bununla birlikte yapılan testlerde entegre GPU ile Tomb Raider’ın kara hızları 12’den 17 FPS'e yükseltildi. Bununla birlikte popüler FPS oyunu CS:GO’da ise 57 FPS yerine  79 FPS elde edildi.

    Bununla birlikte ilginç bir şekilde entegre RDNA 2 ekran kartlarının hız aşırtma performansının ayrık modellere göre daha iyi olduğu görülüyor. Bu bağlamda AMD’nin yaklaşan Dragon Range mobil işlemcileri içinde bulunan ancak daha güçlü olması beklenen entegre GPU’ların da performansının büyük oranda artırılması mümkün olabilir.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 8 saat önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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