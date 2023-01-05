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    AMD rakip tanımıyor! Ryzen 7950X3D oyun performansında Core i9-13900K’yı geride bırakıyor

    AMD, CES 2023 kapsamında düzenlediği etkinlikte yeni Ryzen 7000X3D işlemcilerini tanıttı. Bu ailenin en güçlüsü olan Ryzen 7950X3D ise performansıyla göz dolduruyor.

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    Ryzen 7950X3D oyun performansında Core i9-13900K’nın önünde! Tam Boyutta Gör
    AMD, dünyanın en büyük tüketici fuarı CES’te yeni işlemci çözümlerini tanıttı. Elbette aralarında en dikkat çekeni ve kullanıcılar tarafından en çok bekleneni ise hiç şüphesiz Ryzen 7000X3D serisiydi. Bu serinin tepe modeli olan Ryzen 7950X3D oyun performansında rakipsiz görünüyor.

    AMD Ryzen 9 7950X3D, Zen 4 serisi için en yeni 3D V-Cache tasarımı sayesinde 144 MB önbellek miktarına sahip tam bir canavar işlemci modeli olarak karşımıza çıkıyor. AMD yaptığı sunumda Intel’in en hızlı Raptor Lake işlemcisi Core i9 13900K’ya karşı Ryzen 9 7950X3D’nın oyun performansının kısa bir gösterisini yaptı. Oyun detayına geçmeden çok kısa Ryzen 9 7950X3D’den bahsedelim.

    AMD Ryzen 9 7950X3D özellikleri

    • Mimari: Zen 4
    • Çekirdek sayısı: 16
    • İzlek sayısı: 32
    • Önbellek: 128 MB L3 + 16 MB L2 + 1 MB L1
    • Boost saat hızı: 5.7 GHz
    • Temel Saat Hızı: 4.2 GHz
    • TDP: 120W
    • RAM desteği: DDR5
    • Anakart desteği: AM5 3600/5200
    • Grafik birimi: AMD Radeon Graphics 400MHz/2.2GHz

    AMD Ryzen 9 7950X3D, toplam 16 çekirdek, 32 izlek ve toplam 144 MB önbellek (64 MB CCD, 64 MB V-Cache + 16 MB L2) ile gelirken 120W TDP sunacak. Saat hızları tarafında standart 7950X'ten 300 MHz daha yavaş olan 4,2 GHz temel saat hızına sahip olan işlemci boost frekansında ise 7950X ile aynı 5,7 GHz seviyesini görüyor.

    Ryzen 9 7950X3D vs Core i9 13900K oyun performansı

    Ryzen 7950X3D oyun performansında Core i9-13900K’nın önünde! Tam Boyutta Gör
    AMD yapmış olduğu performans kıyaslamasında hangi test sistemini ve hangi ayarları kullandığından bahsetmedi ve sadece 5 popüler oyunda performans kıyaslaması yaptı. Full HD çözünürlükte yapılan testlerde AMD, Ryzen 9 7950X3D'nin Core i9-13900K'yı kolaylıkla geçebileceğini gösterdi. Öte yandan AMD’nin resmi sitesinde de Ryzen 9 7950X3D’nin Assassin's Creed: Valhalla, Borderlands 3, Cyberpunk 2077, F1 2022 ve Far Cry 6 gibi popüler oyunda rakibi Core i9-13900K’yı geçtiğini söylüyor. Üstelik bu daha düşük TDP değerinde sağlanıyor.
    Ryzen 7950X3D oyun performansında Core i9-13900K’nın önünde! Tam Boyutta Gör
    AMD’nin testlerinde göre Ryzen 9 7950X3D oyun performansında Core i9 13900K'yı Watch Dogs Legion, DOTA 2, Rainbow Six Siege ve Horizon Zero Dawn oyunlarında yüzde 24’e varan farklarla geçiyor.
    Ryzen 7950X3D oyun performansında Core i9-13900K’nın önünde! Tam Boyutta Gör
    AMD, Ryzen 7 7800X3D'ye gelince, Ryzen 7 5800X3D'ye göre ortalama %15 performans artışı ve belirli oyunlarda %30'a kadar daha yüksek performans sunduğunu iddia ediyor. AMD, Ryzen 7000X3D CPU'ların fiyatlarını henüz açıklamadı ancak Ryzen 7 7800X3D, kırmızı takımın bir sonraki popüler oyun işlemcisi olabilir. Zira Ryzen 7 5800X3D oyun testlerinde hem Intel’in hem de AMD’nin yeni nesil işlemcilerinin çok da gerisinde kalmıyor.
    Kaynakça https://wccftech.com/amd-ryzen-9-7950x3d-cpu-beats-intel-core-i9-13900k-in-games-up-to-24-percent-lead/ https://www.amd.com/en/legal/claims/ces-2023-claims.html
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