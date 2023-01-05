AMD rakip tanımıyor! Ryzen 7950X3D oyun performansında Core i9-13900K’yı geride bırakıyor

AMD Ryzen 9 7950X3D, Zen 4 serisi için en yeni 3D V-Cache tasarımı sayesinde 144 MB önbellek miktarına sahip tam bir canavar işlemci modeli olarak karşımıza çıkıyor. AMD yaptığı sunumda Intel’in en hızlı Raptor Lake işlemcisi Core i9 13900K’ya karşı Ryzen 9 7950X3D’nın oyun performansının kısa bir gösterisini yaptı. Oyun detayına geçmeden çok kısa Ryzen 9 7950X3D’den bahsedelim.
AMD Ryzen 9 7950X3D özellikleri
Mimari: Zen 4
Çekirdek sayısı: 16
İzlek sayısı: 32
Önbellek: 128 MB L3 + 16 MB L2 + 1 MB L1
Boost saat hızı: 5.7 GHz
Temel Saat Hızı: 4.2 GHz
TDP: 120W
RAM desteği: DDR5
Anakart desteği: AM5 3600/5200
Grafik birimi: AMD Radeon Graphics 400MHz/2.2GHz
AMD Ryzen 9 7950X3D, toplam 16 çekirdek, 32 izlek ve toplam 144 MB önbellek (64 MB CCD, 64 MB V-Cache + 16 MB L2) ile gelirken 120W TDP sunacak. Saat hızları tarafında standart 7950X'ten 300 MHz daha yavaş olan 4,2 GHz temel saat hızına sahip olan işlemci boost frekansında ise 7950X ile aynı 5,7 GHz seviyesini görüyor.
Ryzen 9 7950X3D vs Core i9 13900K oyun performansı