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    AMD AM5 anakartlarda yeni rekor: DDR5-9058MHz hızlara ulaşıldı

    Bu hafta başında AM5 anakartlar için yayınlanan ''AGESA 1007B'' güncellemesi DDR5-6200 ve üzeri bellek hızları için sorunları ortadan kaldırdı. DDR5-9058MHz hızlara ulaşıldı.
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    AMD AM5 anakartlarda yeni rekor: DDR5-9058MHz hızlara ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    AMD Ryzen 7000 destekli AM5 anakartlarda yeni bir rekora imza atıldı. Ünlü hız aşırtma uzmanı Chihhua ''HiCookie'' Ke, AMD B650E anakart üzerinde DDR5-9058 bellek hızlarına ulaşmayı başardı. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

    DDR5-9058MHz hızlara ulaşıldı

    Bilmeyenler için AM5 anakartlar, DDR5-6200 ve üzeri bellek hızları söz konusu olduğunda çeşitli uyumsuzluk sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Ancak bu hafta başında yayınlanan ''AGESA 1007B'' güncellemesi, bu sorunları ortadan kaldırmış durumda. Meraklı kullanıcılar için yeni güncellemenin aşamalı olarak dağıltıdığını belirtelim. 

    Yeni güncellemenin yayınlanmasından yalnızca bir gün sonra ise, yeni rekor denemeleri başladı diyebiliriz. Bu noktada Gigabyte/AORUS ekibiyle yakın iş birliği yapan ünlü Tayvanlı hız aşırtma uzmanı HiCookie, AORUS DDR5-8400 bellek üzerinde 9058 MT/sn (1,4V 56-56-136-130) hızlara ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Bu belleğin varsayılan olarak 8400 MT/s (XMP-56-56-126-127) profiline sahip olduğunu belirtelim. 

    AMD AM5 anakartlarda yeni rekor: DDR5-9058MHz hızlara ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    Ryzen 7 7800X3D işlemci ve AORUS B650E Tachyon anakart üzerinde gerçekleştirilen bu deneme, AM5 platformu için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor diyebiliriz. Intel tarafında her ne kadar 11202 MT/s hızlara ulaşılsa da, bu başarı özel soğutma çözümleri ile elde edilmişti. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde daha yüksek hızlara ulaşıldığını görebiliriz. 
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    Evren7 3 gün önce

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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