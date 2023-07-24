AMD AM5 anakartlarda yeni rekor: DDR5-9058MHz hızlara ulaşıldı

DDR5-9058MHz hızlara ulaşıldı
Bilmeyenler için AM5 anakartlar, DDR5-6200 ve üzeri bellek hızları söz konusu olduğunda çeşitli uyumsuzluk sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Ancak bu hafta başında yayınlanan ''AGESA 1007B'' güncellemesi, bu sorunları ortadan kaldırmış durumda. Meraklı kullanıcılar için yeni güncellemenin aşamalı olarak dağıltıdığını belirtelim.
Yeni güncellemenin yayınlanmasından yalnızca bir gün sonra ise, yeni rekor denemeleri başladı diyebiliriz. Bu noktada Gigabyte/AORUS ekibiyle yakın iş birliği yapan ünlü Tayvanlı hız aşırtma uzmanı HiCookie, AORUS DDR5-8400 bellek üzerinde 9058 MT/sn (1,4V 56-56-136-130) hızlara ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Bu belleğin varsayılan olarak 8400 MT/s (XMP-56-56-126-127) profiline sahip olduğunu belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)