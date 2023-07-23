K-olmayan Raptor Lake Refresh işlemciler netleşti: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör 13.Nesil Raptor Lake mimarisini kullanıcılar ile buluşturan Intel, olumlu eleştiriler almayı başardı. Ancak yakın zamanda tanıtılan AMD Ryzen 7000X3D serisi bu rekabete hız kazandırdı diyebiliriz. Bu bağlamda Intel, Meteor Lake öncesinde Raptor Lake Refresh işlemcileri duyurmayı planlıyor. Bugünse Raptor Lake Refresh kilitli (K-olmayan) işlemcilerin detayları ortaya çıktı.

K-olmayan Raptor Lake Refresh işlemcilerin özellikleri netleşti

Bilmeyenler için Intel Raptor Lake Refresh, tam olarak adından da anlaşılacağı gibi mevcut 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerde küçük optimizasyonları beraberinde getirecek. Dolayısıyla yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak. Peki ailenin K-olmayan modelleri neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

Yeni raporlara göre Intel Core i7-14900/F, 2GHz temel saat hızı, 36MB önbellek ve mevcut i9-13900K'ya benzer şekilde 24 çekirdek-32 izlek içeren bir konfigürasyona sahip olacak. Bir alt model Core i7-14700/F ise, mevcut modele (16C-24T) kıyasla 20 çekirdek 28 izlek, 2,1GHz temel saat hızı ve 33MB önbellek ile vitrine çıkacak.

Önceki raporlar, i5-14400 ve i3-14100'ün de benzer yükseltmeler alabileceğini bizlere göstermişti. Ancak görünüşe göre Intel, herhangi bir değişikliğe imza atmayacak. Bu noktada Core i5-14400/F modelinin 10 çekirdek 16 izlek, 2,5GHz temel saat hızı ve 20MB önbelleğe sahip olması bekleniyor.

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Orta seviye çözümler i5-14600 ve 14500 ise, 14 çekirdek 20 izlek yapılandırmasını korurken, sırasıyla 2,7GHz ve 2,6GHz temel saat hızı ve 24MB önbelleğe sahip olacak. Intel Raptor Lake kilitli işlemciler, büyük olasılıkla gelecek yılın ilk çeyreğinde kullanıma sunulacak. Ayrıca Intel'in fiyatlandırma konusunda önemli bir değişiklik yapmaması bekleniyor.

Intel Raptor Lake Refresh K-olmayan işlemciler

Intel Core i9-14900/F : 24 Çekirdek 32 İzlek 2GHz 36M önbellek

: 24 Çekirdek 32 İzlek 2GHz 36M önbellek Intel Core i7-14700/F: 20 Çekirdek 28 İzlek 2.1GHz 33M önbellek

20 Çekirdek 28 İzlek 2.1GHz 33M önbellek Intel Core i5-14600: 14 Çekirdek 20 İzlek 2.7GHz 24M önbellek

14 Çekirdek 20 İzlek 2.7GHz 24M önbellek Intel Core i5-14500: 14 Çekirdek 20 İzlek 2.6GHz 24M önbellek

14 Çekirdek 20 İzlek 2.6GHz 24M önbellek Intel Core i5-14400/F: 10 Çekirdek 16 İzlek 2.5GHz 20M önbellek

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K-olmayan Raptor Lake Refresh işlemciler netleşti!