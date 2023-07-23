Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    K-olmayan Raptor Lake Refresh işlemciler netleşti: İşte özellikleri

    Intel 14.Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerin özellikleri yavaş yavaş netleşmeye başladı. Peki ailenin kiltli (K-olmayan)  modelleri neler sunacak? İşte detaylar...
    Oy Ver
    K-olmayan Raptor Lake Refresh işlemciler netleşti! Tam Boyutta Gör
    13.Nesil Raptor Lake mimarisini kullanıcılar ile buluşturan Intel, olumlu eleştiriler almayı başardı. Ancak yakın zamanda tanıtılan AMD Ryzen 7000X3D serisi bu rekabete hız kazandırdı diyebiliriz. Bu bağlamda Intel, Meteor Lake öncesinde Raptor Lake Refresh işlemcileri duyurmayı planlıyor. Bugünse Raptor Lake Refresh kilitli (K-olmayan) işlemcilerin detayları ortaya çıktı. 

    K-olmayan Raptor Lake Refresh işlemcilerin özellikleri netleşti 

    Bilmeyenler için Intel Raptor Lake Refresh, tam olarak adından da anlaşılacağı gibi mevcut 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerde küçük optimizasyonları beraberinde getirecek. Dolayısıyla yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak. Peki ailenin K-olmayan modelleri neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Yeni raporlara göre Intel Core i7-14900/F, 2GHz temel saat hızı, 36MB önbellek ve mevcut i9-13900K'ya benzer şekilde 24 çekirdek-32 izlek içeren bir konfigürasyona sahip olacak. Bir alt model Core i7-14700/F ise, mevcut modele (16C-24T) kıyasla 20 çekirdek 28 izlek, 2,1GHz temel saat hızı ve 33MB önbellek ile vitrine çıkacak.

    Önceki raporlar, i5-14400 ve i3-14100'ün de benzer yükseltmeler alabileceğini bizlere göstermişti. Ancak görünüşe göre Intel, herhangi bir değişikliğe imza atmayacak. Bu noktada Core i5-14400/F modelinin 10 çekirdek 16 izlek, 2,5GHz temel saat hızı ve 20MB önbelleğe sahip olması bekleniyor.

    Orta seviye çözümler i5-14600 ve 14500 ise, 14 çekirdek 20 izlek yapılandırmasını korurken, sırasıyla 2,7GHz ve 2,6GHz temel saat hızı ve 24MB önbelleğe sahip olacak. Intel Raptor Lake kilitli işlemciler, büyük olasılıkla gelecek yılın ilk çeyreğinde kullanıma sunulacak. Ayrıca Intel'in fiyatlandırma konusunda önemli bir değişiklik yapmaması bekleniyor.

    Intel Raptor Lake Refresh K-olmayan işlemciler

    • Intel Core i9-14900/F: 24 Çekirdek 32 İzlek 2GHz 36M önbellek
    • Intel Core i7-14700/F: 20 Çekirdek 28 İzlek 2.1GHz 33M önbellek
    • Intel Core i5-14600: 14 Çekirdek 20 İzlek 2.7GHz 24M önbellek
    • Intel Core i5-14500: 14 Çekirdek 20 İzlek 2.6GHz 24M önbellek
    • Intel Core i5-14400/F: 10 Çekirdek 16 İzlek 2.5GHz 20M önbellek
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    Evren7 2 gün önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

    Profil resmi
    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiat linea 1.3 multijet yağ eksiltme sorunu bmc megastar neden tutulmuyor gözlük burunda kemer yaparmı dövülen köpek psikolojisi turkuaz su

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Mi Note 10 Lite
    Xiaomi Mi Note 10 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız