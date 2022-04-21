Ryzen Pro 6000 işlemciler duyuruldu

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AMD’nin ürün portföyünde önemli bir yer tutan Pro işlemciler bu hafta yeni üyelerle genişliyor. Yılın başlarında Zen 3+ mimarisini temel alan Ryzen 6000 APU serisini duyuran firma şimdi de Ryzen Pro 6000 işlemcilerini sahneye çıkardı.

Ryzen Pro 6000 serisi neler sunuyor?

6nm sürecinde geliştirilen Zen 3+ mimarisinin hayat verdiği Ryzen Pro 6000 APU ailesi firmanın açıklamalarına göre işlemci tarafında yüzde 30 seviyesine kadar, grafik tarafında iki kata kadar önceki nesilden daha iyi performans sunuyor. Siber saldırılara karşı seviye 2 güvenlik sunan Windows Pluton teknolojisini destekleyen ilk x86 işlemciler Ryzen Pro 6000 olurken Windows 11 bilgisayarlarını hızlı bir şekilde kurmaya yarayan Windows Autopilot desteği de sunuluyor.

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Ryzen Pro 6000 serisinde H ve U olarak iki kategori yer alıyor. Ryzen 9 Pro 6950H ve 6950HS işlemciler seride en tepede yer alıyor. Aynı karakteristik özelliklere sahip işlemciler TDP değeri açısından farklılaşıyor. Ryzen 7 Pro ve Ryzen 5 Pro işlemcilerde de aynı durum söz konusu.

Ryzen Pro 6000U serisinde iki farklı işlemci yer alıyor. 28W ortalama enerji tüketimi sunulurken 15W-30W uç değerler mevcut. Ryzen 6850U yongası işlemci tarafında 15W seviyesinde yüzde 10, 28W seviyesinde yüzde 30 daha iyi. Grafik tarafında 15W seviyesinde yüzde 50, 28W seviyesinde ise yüzde 110 daha iyi performans sunabiliyor.

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Yeni işlemcilerini Intel Alder Lake P serisi 28W işlemciler ile karşılaştıran firma Cinebench R23, Passmark 10 gibi testlerde çoklu çekirdek olarak daha iyi ancak tekli çekirdek olarak daha kötü olduğunu belirtiyor. Yine Ryzen 7 Pro 6850U işlemcisi MobileMark 2018 testlerinde 150 nit parlaklık seviyesinde iken 76Whr batarya ile 26 saate kadar kullanım sunabilmiş.

Bu seride Zen 3 tabanlı 3 adet Ryzen Pro 5000U işlemcisi de yer alıyor. 4, 6 ve 8 çekirdekli olan bu yeni üyeler 15W ortalama tüketim değerine sahip. Yeni işlemciler yaz aylarına doğru üretici ortaklara tedarik edilmeye başlanacak.



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