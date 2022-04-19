Sapphire Radeon RX 6950 XT ortaya çıktı

AMD’nin RDNA 2 tabanlı RX 6000 serisini yıl bitmeden güncelleyeceği biliniyor. Radeon RX 6x50 isimlendirmesiyle piyasaya çıkacak olan elden geçirilmiş RDNA 2 ekran kartlarının fiyatı dudak uçuklatıyor.
Sapphire Radeon RX 6950 XT fiyatı
Radeon RX 6950 XT ekran kartı 5120 akış işlemcisi ve 18Gbps hızında 16GB GDDR6 bellek barındırıyor. 350W TDP değeri ile zirveye çıkan ekran kartı fiyat anlamında da zirvede yer alıyor.
Henüz resmen tanıtılmadığı için fiyat konusunda bir bilgi yok ancak bazı fırsatçılar şimdiden uçuk rakamlar koymuş durumda. Avusturalya’da 2400$ fiyat etiketine sahip olan ekran kartı İtalya’da ise 3100 Avro civarlarına kadar çıkıyor. Çıkış fiyatının tam olarak nerede konumlanacağı merak konusu.
Diğer taraftan 2560 akış işlemcisine sahip Radeon RX 6750 XT ekran kartının fiyatı 1400 Avro seviyesine kadar çıkıyor. 2048 akış işlemcisine sahip Radeon RX 6650 XT ekran kartı ise 850 Avro civarında.
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1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler