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AMD’nin RDNA 2 tabanlı RX 6000 serisini yıl bitmeden güncelleyeceği biliniyor. Radeon RX 6x50 isimlendirmesiyle piyasaya çıkacak olan elden geçirilmiş RDNA 2 ekran kartlarının fiyatı dudak uçuklatıyor.

Sapphire Radeon RX 6950 XT fiyatı

Radeon RX 6950 XT ekran kartı 5120 akış işlemcisi ve 18Gbps hızında 16GB GDDR6 bellek barındırıyor. 350W TDP değeri ile zirveye çıkan ekran kartı fiyat anlamında da zirvede yer alıyor.

AMD Radeon RX 6950 XT'nin fiyatı ortaya çıktı: İşte detaylar 4 gün önce eklendi

Henüz resmen tanıtılmadığı için fiyat konusunda bir bilgi yok ancak bazı fırsatçılar şimdiden uçuk rakamlar koymuş durumda. Avusturalya’da 2400$ fiyat etiketine sahip olan ekran kartı İtalya’da ise 3100 Avro civarlarına kadar çıkıyor. Çıkış fiyatının tam olarak nerede konumlanacağı merak konusu.

Diğer taraftan 2560 akış işlemcisine sahip Radeon RX 6750 XT ekran kartının fiyatı 1400 Avro seviyesine kadar çıkıyor. 2048 akış işlemcisine sahip Radeon RX 6650 XT ekran kartı ise 850 Avro civarında.



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Sapphire Radeon RX 6950 XT ortaya çıktı