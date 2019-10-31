Ryzen satışları AMD’yi uçurdu

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Son dönemde özellikle işlemci pazarında önemli bir çıkış yakalayan AMD bunun meyvelerini toplamaya devam ediyor. Intel’den pay kapan AMD gelirlerini de önemli oranda arttırdı.

Ryzen satışları nasıl?

Yapılan açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğinde 1.8 milyar dolar gelir elde eden AMD yüzde 9 yükseliş yaşadı. 240 milyon dolar faaliyet karı yüzde 30 artışa işaret ederken 120 milyon dolar net kar da yüzde 50’ye yakın artış gösterdi.

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AMD’nin lokomotifi patron Lisa Su’nun da işaret ettiği gibi işlemci satışları oldu. Ryzen işlemcilerin bağlı olduğu Bilişim ve Grafik bölümü yüzde 36 artışla 1.28 milyar dolar gelir elde etti. Yüksek talep sayesinde ortalama işlemci fiyatı da artış gösterdi. Bölümün faaliyet karı 179 milyon dolar oldu.

Kurumsal ve Yarı Özel bölüm ise düşüş yaşıyor. Mevcut konsolların yavaş yavaş döngünün sonuna gelmesi satışları azaltıyor. EPYC satışları bu bölümde başarılı olsa da düşüşü en fazla yüzde 27 oranına sabitleyebildi. Elde edilen faaliyet karı ise 61 milyon dolar oldu. Diğer operasyonların olduğu bölüm ise 51 milyon dolar kayıp yaşadı.

Yılın son çeyreğinde AMD yükselişi sürdürecek. Ryzen işlemcilerin yanında yeni nesil Threadripper işlemciler de önemli bir katkı sağlayacak. Radeon RX 5000 serisinin de etkisiyle gelirlerin 2.1 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

https://www.techpowerup.com/260627/amd-reports-third-quarter-2019-financial-results