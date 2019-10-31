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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen satışları AMD’yi uçurdu

    AMD’nin bu dönemde yükünü sırtlayan Ryzen işlemciler gelecek açısından da büyük bir beklenti oluşturmuş durumda. Lisa Su yükselişin kesintisiz devam edeceğini dile getiriyor.
    3 sa.
    2,2b
    40
    26
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Ryzen satışları AMD’yi uçurdu
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    Son dönemde özellikle işlemci pazarında önemli bir çıkış yakalayan AMD bunun meyvelerini toplamaya devam ediyor. Intel’den pay kapan AMD gelirlerini de önemli oranda arttırdı.

    Ryzen satışları nasıl?

    Yapılan açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğinde 1.8 milyar dolar gelir elde eden AMD yüzde 9 yükseliş yaşadı. 240 milyon dolar faaliyet karı yüzde 30 artışa işaret ederken 120 milyon dolar net kar da yüzde 50’ye yakın artış gösterdi.

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    AMD’nin lokomotifi patron Lisa Su’nun da işaret ettiği gibi işlemci satışları oldu. Ryzen işlemcilerin bağlı olduğu Bilişim ve Grafik bölümü yüzde 36 artışla 1.28 milyar dolar gelir elde etti. Yüksek talep sayesinde ortalama işlemci fiyatı da artış gösterdi. Bölümün faaliyet karı 179 milyon dolar oldu.

    Kurumsal ve Yarı Özel bölüm ise düşüş yaşıyor. Mevcut konsolların yavaş yavaş döngünün sonuna gelmesi satışları azaltıyor. EPYC satışları bu bölümde başarılı olsa da düşüşü en fazla yüzde 27 oranına sabitleyebildi. Elde edilen faaliyet karı ise 61 milyon dolar oldu. Diğer operasyonların olduğu bölüm ise 51 milyon dolar kayıp yaşadı.

    Yılın son çeyreğinde AMD yükselişi sürdürecek. Ryzen işlemcilerin yanında yeni nesil Threadripper işlemciler de önemli bir katkı sağlayacak. Radeon RX 5000 serisinin de etkisiyle gelirlerin 2.1 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.



    https://www.techpowerup.com/260627/amd-reports-third-quarter-2019-financial-results Yorum Yaz
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    thack_can 3 sa. en beğenilen
    hak edilmiş bir başarı
    Yanıtla +41
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    Chris Brown 2 sa.
    Bir gün intel sıcak çalışıyor Amd daha iyi F/P diyeceğimi biliyordum
    Yanıtla +24
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    Timeguard 2 sa.


    intel'in notebook ve hazırpc üreticileri üzerindeki kapitülasyonları olmasa dahada artacak.


    Hep sözleşmelerle kendilerine bağlamışlar .

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    intel'in notebook ve hazırpc üreticileri üzerindeki kapitülasyonları olmasa dahada artacak. Hep sözleşmelerle kendilerine bağlamışl...
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    Yanıtla +11
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    HakanG15 12 dk.
    Ryzen 2600 kullanıyorum ve son kuruşuna kadar helal olsun adamlara :)
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    clb12 14 dk.
    Amd çöptür, aynı fiyat olsa hanginiz intel tercih etmez?
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    payız 23 dk.
    Yeter lan bitsin şu intelin mafya vari herşeyi tekelinde tutma işi
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    Pottermore 23 dk.
    Adamlar yıllardır hayalini kurduğu yere geldiler helal olsun.

    Azmin gücü 😂
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    dere.beyi 1 sa.
    hak edilmiş yükseliş i5 3570k kullanan biri olarak ben de ryzen alıcam önümüzdeki 10 yıl intel kullancağımı sanmıyorum
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Spider_hip 34 dk. dere.beyi
    Ben 3770K'dan 3700X'e geçtim, süper bir olay, inşallah siz de geçersiniz, kesinlikle tavsiye ederim.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Alprsln1905 1 sa.
    Tekli çekirdek performansı biraz daha iyi olursa intel mintel kalmaz.
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    BoşnakAğa 1 sa. Alprsln1905
    İşte bunu deme. Bunu dedin AMD'de moral falan kalmadı yine


    Tek çekirdekte Inteli yakalamak dedin mi AMD: "ay bayılazaaaaaam, bana bişeyler oluyor" moduna geçiyor hemen. Onlarda işin farkında
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    paco_ct 1 sa.
    hak edilen bir başarı,AMD sonuna kadar bu başarıyı hak etti.umarım intel tarafı bu başarıya gerçek anlamda bir cevap verir ve artık cpu tarafında tekel olamayacağını,aldığı liderliği kaybettiğini anlar ve kendine çeki düzen verir. yıllardır aynı teknolojiyi insanların önüne sunmaktan vaz geçer.
    iyi bir rekabet ortamı her zaman için son kullanıcının daha mutlu olmasını sağlar bu şekilde devam ;)
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    Jowiyaga 2 sa.
    Umarım tekelci olur AMD. Biraz da intel ağlasın.
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    Ömerayhan 1 sa. Jowiyaga
    Böyle dersen intel ağlamaz sen ağlarsın. Amd piyasada yokken koklatıyordu teknolojiyi intel saçma sapan şeyler yapıyordu babasının çiftliği gibi at koşturdu piyasada. Şimdiyse çuvallamakla meşgul.
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    Adoring 2 sa.
    İntelin bize her sene çay kaşığının dibinde kalanı sunmasından kurtardı yoksa intele göre hala 4 çekirdekli işlemciler kullanıyor olurduk.
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    Chris Brown 2 sa.
    Bir gün intel sıcak çalışıyor Amd daha iyi F/P diyeceğimi biliyordum
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