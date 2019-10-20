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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen Threadripper 3990X gelecek yıla kaldı

    Performans odaklı bilgisayar sınıfında taşları yerinden oynatacak Threadripper 3000 serisinin tanıtılmasına çok az bir süre kaldı. AMD aralıklı olarak işlemcileri piyasaya çıkacak.
    42 dk.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Ryzen Threadripper 3990X gelecek yıla kaldı
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    AMD’nin performans odaklı bilgisayar sınıfında başarılı işler yapan Ryzen Threadripper serisi henüz üçüncü nesle terfi etmedi. Ryzen 3 satışlarından memnun olan AMD biraz da üretim verimliliğini zorlamamak adına Kasım ayına kadar beklemeyi tercih etti.

    Threadripper 3000 ne zaman tanıtılacak?

    Firma yeni Threadripper işlemcilerini Kasım ayında tanıtacağını duyurmuştu. Son sızan bilgiler ışığında net bir takvim de ortaya çıkmış oldu. Ne var ki takvimde gelecek yıla kadar sarkacak bir dağıtım planı var.

    Ayrıca Bkz. "Zombieland: Double Tapper indirmeye sunuldu"

    Gelen bilgilere göre 24 çekirdekli ve 48 izlek birimli olacak AMD Ryzen Threadripper 3960X işlemcisi 5 Kasım tarihinde tanıtılacak. AMD Ryzen Threadripper 3970X işlemcisi de aynı gün tanıtılacak ancak henüz teknik detayları bilinmiyor. 19 Kasım tarihinde ise bu işlemciler satışa sunulacak ve editör incelemeleri de yayına alınacak. Etkinlikte yeni Threadripper TRX40 çipsetinin de tanıtılması bekleniyor.

    Diğer taraftan Threadripper 3990X işlemcisinin de aynı etkinlikte tanıtılacağı ancak Ocak 2020 yılında piyasaya çıkacağı ifade ediliyor. Yine bu işlemci ile ilgili de teknik detaylar belli değil.

    Daha önce Threadripper 3 serisinin 64 çekirdeğe kadar ölçeklenebileceği ifade edilmişti. 24 çekirdekten başladığı için seride kaç model olacak ve çekirdek sayıları ne olacak merak konusu haline geldi. Bazı kaynaklar AMD’nin 48 çekirdeğe kadar da çıkabileceğini düşünüyor.



    https://www.techpowerup.com/260255/amd-ryzen-threadripper-3960x-3970x-and-3990x-launch-dates-leaked Yorum Yaz
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    Timeguard 31 dk. en beğenilen
    İntelden açıklama ; bu işlemciler çok güçlü kimsenin bukadar güçlü işlemcilere ihtiyacı yok.



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    Timeguard 31 dk. en beğenilen
    İntelden açıklama ; bu işlemciler çok güçlü kimsenin bukadar güçlü işlemcilere ihtiyacı yok.



    Yanıtla +4
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    Feyzuli 35 dk.
    Intel çalış biraz rekabet yok fiyatlar artacak yoksa AMD tarafında.
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