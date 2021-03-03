Ryzen Threadripper Pro işlemciler nihayet piyasada

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64 çekirdeğe kadar giden ölçeklendirmesi ile iş istasyonlarında ve performans sistemlerinde dikkat çeken Ryzen Threadripper Pro işlemciler bu haftadan itibaren kutu içerisinde raflardaki yerini alıyor.

Ryzen Threadripper Pro neler sunuyor?

Ryzen Threadripper Pro serisi Threadripper markasını bir adım daha ileri taşıyor. İlk kez AMD’nin Pro seviyesi işlemcilerinde 64 çekirdek mümkün hale geldi. Ayrıca orijinal seriden bir tane daha fazla işlemci var ve tamamlayıcı teknolojiler oldukça dikkat çekici.

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Yeni seride 4 adet işlemci yer alıyor. 8 kanal DDR4 3200 bellek desteği çok daha rahat bir çalışma imkanı sunacak. Ayrıca 128 adet PCIe 4.0 hattı da önemli avantajları arasında. 2TB’a kadar bellek desteği ile sınıfında öne çıkan Threadripper Pro serisi 280W ısıl tasarım gücünü korumaya devam ediyor.

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Ryzen Threadripper serisi de Pro oldu

Pro isimlendirmesinin sonucu olarak yeni seride hata düzeltme desteği, tam bellek şifrelemesi, ekstra güvenlik katmanı, 18 ay yazılım garantisi, yeni versiyon çıkmama garantisi gibi kurumsal avantajlar sunuluyor. Bir süre Lenovo iş istasyonlarına özgü kalan Threadripper Pro işlemcilerin kutulu fiyatları şu şekilde:

64 çekirdekli Threadripper Pro 3995WX – 5489$

32 çekirdekli Threadripper Pro 3975WX – 2749$

16 çekirdekli Threadripper PRO 3955WX – 1149$

WRX80 ana kartlar – 999$

https://www.techpowerup.com/279215/amd-releases-threadripper-pro-workstation-cpus-to-the-diy-market

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