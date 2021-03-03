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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen Threadripper Pro işlemciler nihayet piyasada

    128 adet PCIe 4.0 hattı, 8 kanal DDR4 3200 bellek desteği, 2TB’a kadar bellek desteği, ekstra güvenlik katmanları gibi özellikleri olan Ryzen Threadripper Pro işlemciler satışa çıkıyor.
    03 Mart 2021, 14:00 (Güncellendi, 5 gün)
    3,4b
    1
    8
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    Ryzen Threadripper Pro işlemciler nihayet piyasada
    Tam Boyutta Gör

    64 çekirdeğe kadar giden ölçeklendirmesi ile iş istasyonlarında ve performans sistemlerinde dikkat çeken Ryzen Threadripper Pro işlemciler bu haftadan itibaren kutu içerisinde raflardaki yerini alıyor.

    Ryzen Threadripper Pro neler sunuyor?

    Ryzen Threadripper Pro serisi Threadripper markasını bir adım daha ileri taşıyor. İlk kez AMD’nin Pro seviyesi işlemcilerinde 64 çekirdek mümkün hale geldi. Ayrıca orijinal seriden bir tane daha fazla işlemci var ve tamamlayıcı teknolojiler oldukça dikkat çekici.

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    Yeni seride 4 adet işlemci yer alıyor. 8 kanal DDR4 3200 bellek desteği çok daha rahat bir çalışma imkanı sunacak. Ayrıca 128 adet PCIe 4.0 hattı da önemli avantajları arasında. 2TB’a kadar bellek desteği ile sınıfında öne çıkan Threadripper Pro serisi 280W ısıl tasarım gücünü korumaya devam ediyor.

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    Pro isimlendirmesinin sonucu olarak yeni seride hata düzeltme desteği, tam bellek şifrelemesi, ekstra güvenlik katmanı, 18 ay yazılım garantisi, yeni versiyon çıkmama garantisi gibi kurumsal avantajlar sunuluyor. Bir süre Lenovo iş istasyonlarına özgü kalan Threadripper Pro işlemcilerin kutulu fiyatları şu şekilde:

    64 çekirdekli Threadripper Pro 3995WX – 5489$

    32 çekirdekli Threadripper Pro 3975WX – 2749$

    16 çekirdekli Threadripper PRO 3955WX – 1149$

    WRX80 ana kartlar – 999$

     



    https://www.techpowerup.com/279215/amd-releases-threadripper-pro-workstation-cpus-to-the-diy-market
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    semihadal 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Acaba ne iş yapıyorlar bu işlemcilerle. 5000 dolar çok fazla gibi
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    S SeniorGrandMaster 4 gün ( Mesaj Silindi )
    böyle bir işlemci alsam ona yaptıracak iş bulamam. bir gün, bu işlemci bana fazla gelir diyebilecegimi hiç hayal etmemiştim.
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    R Rusty (Yakup HELVACI) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Aletin sunumuna girmiştim. Baya baya fena alet. Süpermicro'nun anakartı da gayet iyi bu arada.

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    TheJudgé 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+Threadripper+PRO+3995WX&amp;id=3837

    dünya sıralamasında 1. sıraya oturmuş
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    Muten Baba 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    3955 tırt, 5950 almamak için bir tane sebep yok. Ama diğerleri çok güzel, onları da almamak için sebep yok.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Intel'in 28 çekirdek işlemciler ile karşılaştırınca yarı fiyatına geliyor. Intel'de bununla rekabet edebilecek işlemci yok şuan. Hani 32 çekirdek ile rekabet edebilecek Intel Xeon 8380H var ama fiyatı 10000$ civarı.

    Bu arada bu işlemciler geçen sene çıkmıştı ama Lenovo'ya özel idi. Şimdi ise DIY market yani piyasa da herkesin erişebileceği şekilde satışa sunulacak.
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    W Wilson Fisk 5 gün ( Mesaj Silindi )
    model numaralarından emin miyiz?


    Launch Date
    7/14/2020

    https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-threadripper-pro-3955wx
    1 Yanıt Yanıtla
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    6 6s 5 gün ( Mesaj Silindi ) Wilson Fisk
    Bir süre Lenovo'ya özel kaldı.
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