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    Samsung Awesome Intelligence paketi duyuruldu

    Samsung tarafından Awesome Intelligence adıyla duyurulan yapay zekâ paketi, alt seviye akıllı telefon ekosistemini hedefliyor. Pek çok Galaxy A cihazında bu paket yer alacak.
    Awesome Intelligence Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ özelliklerini geniş kitlelere yaymak için harekete geçen Samsung, ilk olarak Galaxy AI paketini 2021 yılı ve sonrası amiral gemileri için kullanıma sunmuştu. Firmanın alt seviye telefonlara sunacağı yapay zekâ paketi de netleşti. 

    Awesome Intelligence resmileşti

    Samsung tarafından yapılan duyuruya göre Awesome Intelligence önümüzdeki dönemde Galaxy A serisi akıllı telefonlarda yerini alacak. Galaxy AI paketine göre biraz daha kırpılmış olsa da firma bazı iyileştirmeler yapmış. 

    Örneğin Circle to Search özelliği biraz daha verimli hale getirilmiş. Yüksek sesle okuma, nesne silme ve düzenleme önerisi yine paket içerisinde yer alıyor. Ayrıca videolarda Otomatik Kırp özelliği de kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Awesome Intelligence ilk etapta Samsung Galaxy A56, A35 ve A26 akıllı telefonlara verilecek. Henüz eski telefonların bu paketi alıp almayacağına dair bir açıklama yapılmadı. 

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    Alperenylmzk 1 gün önce

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