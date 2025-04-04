Samsung Awesome Intelligence paketi duyuruldu

Awesome Intelligence resmileşti
Samsung tarafından yapılan duyuruya göre Awesome Intelligence önümüzdeki dönemde Galaxy A serisi akıllı telefonlarda yerini alacak. Galaxy AI paketine göre biraz daha kırpılmış olsa da firma bazı iyileştirmeler yapmış.
Örneğin Circle to Search özelliği biraz daha verimli hale getirilmiş. Yüksek sesle okuma, nesne silme ve düzenleme önerisi yine paket içerisinde yer alıyor. Ayrıca videolarda Otomatik Kırp özelliği de kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Awesome Intelligence ilk etapta Samsung Galaxy A56, A35 ve A26 akıllı telefonlara verilecek. Henüz eski telefonların bu paketi alıp almayacağına dair bir açıklama yapılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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