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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistin açılışına terminal ertelemesi

    Türkiye’nin en önemli havalimanlarından biri olan Sabiha Gökçen’de açılışı büyük önem arz eden ikinci ve hatta üçüncü pist için süreç uzadı. Pistin açılışındaki engel ne?
    5 sa.
    1,9b
    22
    7
    havacılık
    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistin açılışına terminal ertelemesi
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    Türkiye’nin İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı ile birlikte yolcu potansiyeli adına en büyük üç havalimanından biri olan Sabiha Gökçen, tek pist nedeni ile uçuşlarda zaman zaman aksamalara sebep olabiliyor. Özellikle yoğun saatlerde uçakların uzun süre kalkış sırası beklediği herkesin malumu. Bu sorunların aşılması adına yapımı süren yeni pistin akıbeti de büyük merak konusu.

    Konuşulanlara göre pist hali hazırda bu yıl sonunda hizmet vermeye başlayacaktı ancak planlar biraz değişmiş durumda. Yeni pist için dünyanın en uzun kontrol kulelerinden birinin inşasına başlayan Devlet Hava Meydanları İşletmesi, pistin açılışı için de bu kulenin bitmesini bekliyor. Tabi süreç sadece kuleye kalmış da değil. Yeni terminal binasının inşası da bittikten sonra ikinci pist, yeni kontrol kulesi ve ikinci aktif terminal birlikte hizmete açılacak.

    Ayrıca Bkz. "UUİ’de görevli bir astronot, Dünya’daki ay taşıtı prototipini yörüngeden kontrol etti"
    Yeni kontrol kulesinin inşası hızla yükseliyor olsa da ne zaman hizmet verilmeye başlanacağı bilinmiyor. Tüm bu çalışmalar tamamlandıktan sonra üçüncü pist için de çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı gelen bilgiler arasında. Sabiha Gökçen’de yapımı tamamlanan ancak henüz açılmayan ikinci pist 3500 metre uzunluğunda. Eski pist ülkemizdeki birçok havalimanında olduğu gibi 3000 metreydi. 



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    yorumculuklar 5 sa. en beğenilen
    Gerçekten devasa bir inşaat oldu sadece bağlantı yolunun tünellerini yapmaları bile baya vakit aldı. Güzel olacak inşallah; genişlemeye bu kadar müsait olduğunu bilmezdim Sabiha'nın ama uydu görüntüsüne bakınca alan fena değil.
    Gerçekten devasa bir inşaat oldu sadece bağlantı yolunun tünellerini yapmaları bile baya vakit aldı. Güzel olacak inşallah; genişlemeye bu kadar müsait olduğunu...
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    Yanıtla +8
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    quxall 5 sa.
    Tek hücreliler tarafından yıllarca pistin altından geçen tünel dalga konusu olmuştu tünel var dağ yok diye.
    Yanıtla +7
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    fredydexter 4 sa.
    sabiha gökçen en büyük sorunlardan biri metro sıkıntısı
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    Galatas4ray 5 sa.
    Yeni havalimanına kimse gitmiyor.Sabihe gökçene metroda bitsin o zaman görün kargaşayı
    Yanıtla +1
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    quxall 5 sa.
    Tek hücreliler tarafından yıllarca pistin altından geçen tünel dalga konusu olmuştu tünel var dağ yok diye.
    Yanıtla +7
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    smart1978 5 sa.
    Sabiha Gokcen'e talep patmasi yasaniyor o yuzden ertelenmesi mantiksiz. Bence de neden ?
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    K.chaLi 5 sa. smart1978
    Zaten o yüzden erteleniyor olmasın :)
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    amadeus99 5 sa. smart1978
    3. Havalimanı

    Yolcu garantisi

    Çekilmek isteyen havuz medyasını fonlayan Ak parti'nin ihale zengini firmaları



    Sence neden.?
    Yanıtla +2
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    yorumculuklar 5 sa. en beğenilen
    Gerçekten devasa bir inşaat oldu sadece bağlantı yolunun tünellerini yapmaları bile baya vakit aldı. Güzel olacak inşallah; genişlemeye bu kadar müsait olduğunu bilmezdim Sabiha'nın ama uydu görüntüsüne bakınca alan fena değil.
    Yanıtla +8
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