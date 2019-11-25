Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistin açılışına terminal ertelemesi

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Türkiye’nin İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı ile birlikte yolcu potansiyeli adına en büyük üç havalimanından biri olan Sabiha Gökçen, tek pist nedeni ile uçuşlarda zaman zaman aksamalara sebep olabiliyor. Özellikle yoğun saatlerde uçakların uzun süre kalkış sırası beklediği herkesin malumu. Bu sorunların aşılması adına yapımı süren yeni pistin akıbeti de büyük merak konusu.

Konuşulanlara göre pist hali hazırda bu yıl sonunda hizmet vermeye başlayacaktı ancak planlar biraz değişmiş durumda. Yeni pist için dünyanın en uzun kontrol kulelerinden birinin inşasına başlayan Devlet Hava Meydanları İşletmesi, pistin açılışı için de bu kulenin bitmesini bekliyor. Tabi süreç sadece kuleye kalmış da değil. Yeni terminal binasının inşası da bittikten sonra ikinci pist, yeni kontrol kulesi ve ikinci aktif terminal birlikte hizmete açılacak.

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Yeni kontrol kulesinin inşası hızla yükseliyor olsa da ne zaman hizmet verilmeye başlanacağı bilinmiyor. Tüm bu çalışmalar tamamlandıktan sonra üçüncü pist için de çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı gelen bilgiler arasında. Sabiha Gökçen’de yapımı tamamlanan ancak henüz açılmayan ikinci pist 3500 metre uzunluğunda. Eski pist ülkemizdeki birçok havalimanında olduğu gibi 3000 metreydi.