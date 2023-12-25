Tam Boyutta Gör Türkiye’nin İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı’ndan sonraki en yüksek yolcu trafiğine sahip havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ikinci pisti bugün hizmete alındı. İnşa çalışmaları uzun süren ikinci pist, bugün itibarıyla uçak iniş ve kalkışına açıldı. İkinci pist sayesinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yolcu kapasitesi artacak.

İkinci pist, birinci pistten 540 metre daha uzun olarak inşa edildi. 3.540 metre uzunluğundaki pist, 60 metre genişliğe sahip. En geniş gövdeli uçaklar da iniş yapabilecek. Havalimanı için en yüksek kapasiteyi sunmak için yeni pist iniş için, eski pist ise kalkış amacıyla kullanılacak.

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Yolcu trafiği en az iki kat artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ikinci pist sayesinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yolcu kapasitesinin en az iki katına çıkacağını duyurdu. Yeni pistin devreye girmesiyle yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye erişilecek. 2022 yılında 30 milyon yolcu trafiği gerçekleşti. 2023 yılında yolcu sayısının geçen yıla kıyasla yüzde 21’lik artışla yolcu sayısının 37 milyonu aşacağı bekleniyor.

Geniş gövdeli uçakların iniş yapabileceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “İnşa ettiğimiz 60 metre genişliğindeki ve 3 bin 540 metre uzunluğundaki 2. pisti ile en geniş gövdeli uçaklar da havalimanımıza inebilecektir. Ayrıca 1 adet 3 bin 520 metre, 1 adet 3 bin metre ve 1 adet 2 bin 400 metre uzunluğunda 3 adet paralel taksi yolu ile 62 uçak kapasiteli yaklaşık 650 bin metrekare orta apron ve 40 uçak kapasiteli yaklaşık 300 bin metrekare kargo apronunu da proje kapsamında hayata geçirdik.” dedi.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti açıldı