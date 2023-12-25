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    Anlık Bildirim

    Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti açıldı

    İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yolcu trafiği kapasitesini iki katına çıkaracak ikinci pistin açılışı yapıldı. Yeni pist iniş için birinci pist ise kalkış için kullanılacak.
    Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti açıldı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı’ndan sonraki en yüksek yolcu trafiğine sahip havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ikinci pisti bugün hizmete alındı. İnşa çalışmaları uzun süren ikinci pist, bugün itibarıyla uçak iniş ve kalkışına açıldı. İkinci pist sayesinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yolcu kapasitesi artacak.

    İkinci pist, birinci pistten 540 metre daha uzun olarak inşa edildi. 3.540 metre uzunluğundaki pist, 60 metre genişliğe sahip. En geniş gövdeli uçaklar da iniş yapabilecek. Havalimanı için en yüksek kapasiteyi sunmak için yeni pist iniş için, eski pist ise kalkış amacıyla kullanılacak.

    Yolcu trafiği en az iki kat artacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ikinci pist sayesinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yolcu kapasitesinin en az iki katına çıkacağını duyurdu. Yeni pistin devreye girmesiyle yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye erişilecek. 2022 yılında 30 milyon yolcu trafiği gerçekleşti. 2023 yılında yolcu sayısının geçen yıla kıyasla yüzde 21’lik artışla yolcu sayısının 37 milyonu aşacağı bekleniyor.

    Geniş gövdeli uçakların iniş yapabileceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “İnşa ettiğimiz 60 metre genişliğindeki ve 3 bin 540 metre uzunluğundaki 2. pisti ile en geniş gövdeli uçaklar da havalimanımıza inebilecektir. Ayrıca 1 adet 3 bin 520 metre, 1 adet 3 bin metre ve 1 adet 2 bin 400 metre uzunluğunda 3 adet paralel taksi yolu ile 62 uçak kapasiteli yaklaşık 650 bin metrekare orta apron ve 40 uçak kapasiteli yaklaşık 300 bin metrekare kargo apronunu da proje kapsamında hayata geçirdik.” dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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