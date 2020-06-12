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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sackboy: A Big Adventure ile LittleBigPlanet geri dönüyor

    6 yıldır kendisinden haber alamadığımız LittleBigPlanet evreni ana karakteri Sackboy’u PS5 platformuna gönderiyor. Sackboy: A Big Adventure oyunu PS5 için duyuruldu.
    2 sa.
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    10
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sackboy: A Big Adventure ile LittleBigPlanet geri dönüyor
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    Oyun dünyasındaki macerasına 2008 yılında başlayan LittleBigPlanet serisi PS3, PS4, PSP ve PS Vita konsollarında yıllarca kendisine yer buldu. 6 yıldır kendisinden haber alınamayan seri ana karakteri ile yeniden sahalara dönüyor.

    Sackboy: A Big Adventure neler sunuyor?

    PlayStation 5 etkinliğinde duyurulan oyunlardan birisi de Sackboy: A Big Adventure oldu. LittleBigPlanet evreninin ana karakteri olan örgülü kahramanımız Sackboy yine maceradan maceraya atılıyor.

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    3 boyutlu olarak oynanan oyunda yukarıdan aşağıya doğru hareket ettiğiniz yarışlar, bulmacalar, izometrik boss dövüşleri gibi farklı perspektif sunan bileşenler yer alıyor. Grafik atmosfer ve karakter animasyonları da oldukça etkileyici.

    Tanıtım fragmanında Sackboy yanında Sackgirl ve iki farklı Sackboy tasarımı daha dikkat çekiyor. Bu bakımdan bölünmüş ekranda dört kişiye kadar çok oyunculu tecrübe de sunulacak diyebiliriz. Sackboy: A Big Adventure için henüz bir çıkış tarihhi verilmedi.

     

     



    https://www.gamesradar.com/sackboy-a-big-adventure-ps5-reveal/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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