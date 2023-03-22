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    Anlık Bildirim

    Counter Strike 2 duyuruldu! İşte Source 2, çıkış tarihi ve tüm detaylar

    Valve, Counter-Strike efsanesinin yeni bir dönemine adım attığını çok kısa bir süre önce yapmış olduğu Counter-Strike 2 duyurusu ile açıkladı. İşte Counter-Strike 2 çıkış tarihi ve detayları:
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    Counter-Strike 2 ne zaman çıkacak Tam Boyutta Gör
    Bir süredir sızıntıları ve söylentileri gelen Counter-Strike 2, Valve tarafından çok kısa bir süre önce aniden duyuruldu. Counter-Strike 2, oyun tarihindeki en büyük teknik sıçrama olarak ifade edilirken yeni özellikler ve güncellemeler için bir zemin görevi göreceği ifade söyleniyor.

    Counter-Strike 2 çıkış tarihi ne zaman?

    Counter-Strike 2 çıkış tarihi 2023 Yaz döneminde olacak. Net bir çıkış tarihi yok ancak Counter-Strike 2 için test süreci bugün itibariyle başlıyor. Valve yaptığı açıklamada Counter-Strike 2’nin test sürecine bazı CS:GO oyuncularının katılacağını duyurdu. Bu test süresince, Counter-Strike 2 herkese sunulmadan önce oyunun bazı özelliklerindeki hata ve sorunlar tespit edilip düzeltilecek.

    CS:GO oyunu için ücretsiz güncelleme olarak gelecek

    Counter-Strike 2, CS:GO oyununa ücretsiz bir güncelleme olarak bu yaz sunulacak. Oyunda kapsamlı ve temel değişiklikler söz konusu. Sis bombaları artık çevresiyle etkileşime geçen; ışığa, silah atışlarına ve patlamalara tepki gösteren dinamik hacimsel nesnelere dönüştürülmüş durumda. Bu durum sis bombasının oynanışa çok daha fazla etki etmesini sağlayacak.

    En büyük değişiklik: Ne görüyorsan o

    Counter-Strike 2'deki en önemli değişikliğin alt frekans güncellemeleri (sub-tick) olduğunun altını çiziyor Valve. Dolayısıyla artık ekranda gördüğünüz şey birebir o an olan şey olacak. Counter-Strike 2'nin güncellenen alt frekans mimarisi sayesinde sunucular artık bir hareketin başladığı, ateş edildiği veya el bombasının atıldığı anı tam olarak bilecek. Sonuç olarak tick rate ne olursa olsun, hareketleriniz ve atışlarınız aynı hızda tepki verecek.

    Haritalar güncelleniyor

    Counter-Strike 2 overpass Tam Boyutta Gör
    Counter-Strike 2 ile birlikte haritalar da elden geçirilecek veya tamamen değiştirilecek. Sonuç olarak daha net, parlak ve iyi haritalar oluşturulmuş olacak. Valve, yeniden tasarlanan haritalarda Source 2 araçlarından ve görüntü işleme özelliklerinde faydalandığını belirtiyor. Örneğin hemen üstte Overpass haritasını görüyorsunuz. Değişim ciddi seviyede.
    Counter Strike 2 duyuruldu! İşte tüm detaylar ve çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Aynı şekilde efsaneleşmiş Nuke haritası da güncelleniyor. Daha gerçekçi materyal, ışıklandırma ve yansıma üreten fizik tabanlı görüntü işleme sistemi de dâhil olmak üzere yeni Source 2’nin ışıklandırma detayları yeni Nuke haritasına yedirilmiş.
    Counter Strike 2 duyuruldu! İşte tüm detaylar ve çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Dust 2 haritası da yine revize ediliyor. Dust 2 gibi klasik haritalar FPS oyunları oynayan herkes tarafından biliniyor. Dolayısıyla değişimin boyutunu görmek için bu tip klasik haritalar ideal. Valve, bu tip klasik haritaların daha iyi aydınlatma ve oyuncu görünürlüğü ile güncellendiğini ancak temel olarak aynı kaldığını vurguluyor.

    Soruce 2 araçları

    Source 2 araçları ve görüntü işleme özellikleri; harita oluşturmalarını, deneme yapmalarını ve istediklerinde tasarımlarını değiştirebilmelerini kolaylaştırmak için topluluktaki harita yaratıcılarının kullanımına sunulacak. Source 2 Atölye’si Steam’de kapalı test sürecinin ilerleyen dönemlerinde eklenecek.

    Envanter ve skinler de değişecek

    CS:GO envanteriniz ve skinleriniz Counter-Strike 2 güncellemesiyle birlikte yine sizde olmaya devam edecek. Hiçbir silahınız veya skininiz kaybolmayacak. Ek olarak, Source 2'nin ışıklandırma ve materyal geliştirmeleriyle bunlar görsel olarak daha güzel görünecek. Eski modelleri ve kaplamaları desteklemeye ek olarak tüm stok silahlar da yüksek çözünürlüklü modellerle güncellendi.

    Efekt kalitesi artırıldı

    Valve, Counter-Strike 2 güncellemesiyle birlikte CS:GO’nun arayüzüzünden oynanışa kadar tüm görsel efektlerini yeniledi. Source 2'nin aydınlatma ve parçacık sistemleri sayesinde su, patlamalar, ateş, sis, namlu alevleri, mermi izleri, darbe efektleri gibi görsel tabanlı efektler artık yeni görünüme sahip olacak. Son olarak Counter-Strike 2 sesleri fiziksel çevreyi daha iyi yansıtmaları, daha belirgin olmaları ve oyun durumunu daha iyi yansıtmaları amacıyla yeniden düzenlendi. Dolayısıyla “ses kasma” olarak bilinen oyun mekaniği çok daha gerçekçi ve doğru bir hale sokuldu.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 6 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 6 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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