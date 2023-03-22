Counter Strike 2 duyuruldu! İşte Source 2, çıkış tarihi ve tüm detaylar

Tam Boyutta Gör Bir süredir sızıntıları ve söylentileri gelen Counter-Strike 2, Valve tarafından çok kısa bir süre önce aniden duyuruldu. Counter-Strike 2, oyun tarihindeki en büyük teknik sıçrama olarak ifade edilirken yeni özellikler ve güncellemeler için bir zemin görevi göreceği ifade söyleniyor.

Counter-Strike 2 çıkış tarihi ne zaman?

Counter-Strike 2 çıkış tarihi 2023 Yaz döneminde olacak. Net bir çıkış tarihi yok ancak Counter-Strike 2 için test süreci bugün itibariyle başlıyor. Valve yaptığı açıklamada Counter-Strike 2’nin test sürecine bazı CS:GO oyuncularının katılacağını duyurdu. Bu test süresince, Counter-Strike 2 herkese sunulmadan önce oyunun bazı özelliklerindeki hata ve sorunlar tespit edilip düzeltilecek.

CS:GO oyunu için ücretsiz güncelleme olarak gelecek

Counter-Strike 2, CS:GO oyununa ücretsiz bir güncelleme olarak bu yaz sunulacak. Oyunda kapsamlı ve temel değişiklikler söz konusu. Sis bombaları artık çevresiyle etkileşime geçen; ışığa, silah atışlarına ve patlamalara tepki gösteren dinamik hacimsel nesnelere dönüştürülmüş durumda. Bu durum sis bombasının oynanışa çok daha fazla etki etmesini sağlayacak.

En büyük değişiklik: Ne görüyorsan o

Counter-Strike 2'deki en önemli değişikliğin alt frekans güncellemeleri (sub-tick) olduğunun altını çiziyor Valve. Dolayısıyla artık ekranda gördüğünüz şey birebir o an olan şey olacak. Counter-Strike 2'nin güncellenen alt frekans mimarisi sayesinde sunucular artık bir hareketin başladığı, ateş edildiği veya el bombasının atıldığı anı tam olarak bilecek. Sonuç olarak tick rate ne olursa olsun, hareketleriniz ve atışlarınız aynı hızda tepki verecek.

Haritalar güncelleniyor

Tam Boyutta Gör Counter-Strike 2 ile birlikte haritalar da elden geçirilecek veya tamamen değiştirilecek. Sonuç olarak daha net, parlak ve iyi haritalar oluşturulmuş olacak. Valve, yeniden tasarlanan haritalarda Source 2 araçlarından ve görüntü işleme özelliklerinde faydalandığını belirtiyor. Örneğin hemen üstte Overpass haritasını görüyorsunuz. Değişim ciddi seviyede.

Tam Boyutta Gör Aynı şekilde efsaneleşmiş Nuke haritası da güncelleniyor. Daha gerçekçi materyal, ışıklandırma ve yansıma üreten fizik tabanlı görüntü işleme sistemi de dâhil olmak üzere yeni Source 2’nin ışıklandırma detayları yeni Nuke haritasına yedirilmiş.

Tam Boyutta Gör Dust 2 haritası da yine revize ediliyor. Dust 2 gibi klasik haritalar FPS oyunları oynayan herkes tarafından biliniyor. Dolayısıyla değişimin boyutunu görmek için bu tip klasik haritalar ideal. Valve, bu tip klasik haritaların daha iyi aydınlatma ve oyuncu görünürlüğü ile güncellendiğini ancak temel olarak aynı kaldığını vurguluyor.

Soruce 2 araçları

Source 2 araçları ve görüntü işleme özellikleri; harita oluşturmalarını, deneme yapmalarını ve istediklerinde tasarımlarını değiştirebilmelerini kolaylaştırmak için topluluktaki harita yaratıcılarının kullanımına sunulacak. Source 2 Atölye’si Steam’de kapalı test sürecinin ilerleyen dönemlerinde eklenecek.

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Envanter ve skinler de değişecek

CS:GO envanteriniz ve skinleriniz Counter-Strike 2 güncellemesiyle birlikte yine sizde olmaya devam edecek. Hiçbir silahınız veya skininiz kaybolmayacak. Ek olarak, Source 2'nin ışıklandırma ve materyal geliştirmeleriyle bunlar görsel olarak daha güzel görünecek. Eski modelleri ve kaplamaları desteklemeye ek olarak tüm stok silahlar da yüksek çözünürlüklü modellerle güncellendi.

Efekt kalitesi artırıldı

Valve, Counter-Strike 2 güncellemesiyle birlikte CS:GO’nun arayüzüzünden oynanışa kadar tüm görsel efektlerini yeniledi. Source 2'nin aydınlatma ve parçacık sistemleri sayesinde su, patlamalar, ateş, sis, namlu alevleri, mermi izleri, darbe efektleri gibi görsel tabanlı efektler artık yeni görünüme sahip olacak. Son olarak Counter-Strike 2 sesleri fiziksel çevreyi daha iyi yansıtmaları, daha belirgin olmaları ve oyun durumunu daha iyi yansıtmaları amacıyla yeniden düzenlendi. Dolayısıyla “ses kasma” olarak bilinen oyun mekaniği çok daha gerçekçi ve doğru bir hale sokuldu.

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