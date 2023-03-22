Counter Strike 2 duyuruldu! İşte Source 2, çıkış tarihi ve tüm detaylar

- Counter-Strike 2 çıkış tarihi ne zaman?
- CS:GO oyunu için ücretsiz güncelleme olarak gelecek
- En büyük değişiklik: Ne görüyorsan o
- Haritalar güncelleniyor
- Soruce 2 araçları
- Envanter ve skinler de değişecek
- Efekt kalitesi artırıldı
- Yorumlar
Counter-Strike 2 çıkış tarihi ne zaman?
Counter-Strike 2 çıkış tarihi 2023 Yaz döneminde olacak. Net bir çıkış tarihi yok ancak Counter-Strike 2 için test süreci bugün itibariyle başlıyor. Valve yaptığı açıklamada Counter-Strike 2’nin test sürecine bazı CS:GO oyuncularının katılacağını duyurdu. Bu test süresince, Counter-Strike 2 herkese sunulmadan önce oyunun bazı özelliklerindeki hata ve sorunlar tespit edilip düzeltilecek.
CS:GO oyunu için ücretsiz güncelleme olarak gelecek
Counter-Strike 2, CS:GO oyununa ücretsiz bir güncelleme olarak bu yaz sunulacak. Oyunda kapsamlı ve temel değişiklikler söz konusu. Sis bombaları artık çevresiyle etkileşime geçen; ışığa, silah atışlarına ve patlamalara tepki gösteren dinamik hacimsel nesnelere dönüştürülmüş durumda. Bu durum sis bombasının oynanışa çok daha fazla etki etmesini sağlayacak.
En büyük değişiklik: Ne görüyorsan o
Counter-Strike 2'deki en önemli değişikliğin alt frekans güncellemeleri (sub-tick) olduğunun altını çiziyor Valve. Dolayısıyla artık ekranda gördüğünüz şey birebir o an olan şey olacak. Counter-Strike 2'nin güncellenen alt frekans mimarisi sayesinde sunucular artık bir hareketin başladığı, ateş edildiği veya el bombasının atıldığı anı tam olarak bilecek. Sonuç olarak tick rate ne olursa olsun, hareketleriniz ve atışlarınız aynı hızda tepki verecek.
Haritalar güncelleniyor
Soruce 2 araçları
Source 2 araçları ve görüntü işleme özellikleri; harita oluşturmalarını, deneme yapmalarını ve istediklerinde tasarımlarını değiştirebilmelerini kolaylaştırmak için topluluktaki harita yaratıcılarının kullanımına sunulacak. Source 2 Atölye’si Steam’de kapalı test sürecinin ilerleyen dönemlerinde eklenecek.
Envanter ve skinler de değişecek
CS:GO envanteriniz ve skinleriniz Counter-Strike 2 güncellemesiyle birlikte yine sizde olmaya devam edecek. Hiçbir silahınız veya skininiz kaybolmayacak. Ek olarak, Source 2'nin ışıklandırma ve materyal geliştirmeleriyle bunlar görsel olarak daha güzel görünecek. Eski modelleri ve kaplamaları desteklemeye ek olarak tüm stok silahlar da yüksek çözünürlüklü modellerle güncellendi.
Efekt kalitesi artırıldı
Valve, Counter-Strike 2 güncellemesiyle birlikte CS:GO’nun arayüzüzünden oynanışa kadar tüm görsel efektlerini yeniledi. Source 2'nin aydınlatma ve parçacık sistemleri sayesinde su, patlamalar, ateş, sis, namlu alevleri, mermi izleri, darbe efektleri gibi görsel tabanlı efektler artık yeni görünüme sahip olacak. Son olarak Counter-Strike 2 sesleri fiziksel çevreyi daha iyi yansıtmaları, daha belirgin olmaları ve oyun durumunu daha iyi yansıtmaları amacıyla yeniden düzenlendi. Dolayısıyla “ses kasma” olarak bilinen oyun mekaniği çok daha gerçekçi ve doğru bir hale sokuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)